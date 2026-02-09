12星座一周運勢出爐 雙魚魅力大提升、雙子人際圈洗牌
星座專家「清水孟國際塔羅篠安老師」分析，12個星座2月8日至2月14日的運勢。篠安老師提到，10日金星正式進入雙魚座，人們會感受到愛變得更柔軟、感性，但也容易心軟，更容易被「感覺」牽著走。14日土星正式進入牡羊座，象徵人生進入新的責任週期，應學習為自我選擇負責，不再逃避、拖延，真正開始行動。參考星座為上升星座。
●牡羊座
本星期當金星進入雙魚之後，將讓你情感變得低調又敏感，容易暗暗付出。本周開始土星將正式進入你的命宮領域之後，人生將正式進入新階段，你會開始為自己的人生下決定，不再只為他人而活。
●金牛座
本周當金星正式進入雙魚之後，人際關係方面將讓友情、社群或曖昧氣氛升溫。土星進入牡羊後，你需要面對內在壓力與舊模式的清理，這不是外顯的改變，而是心理層面的成熟。
●雙子座
這星期的金星進入雙魚座將讓你在工作場合更有人緣，但也要小心容易導致界線模糊。土星在本周進入牡羊座之後，人際圈將開始重新洗牌，你會知道誰能陪你走得更為長久。
●巨蟹座
本星期金星將進入雙魚、讓你在感情方面渴望被理解與被包容，親密關係中將會遇到療癒你的人。當土星進正式牡羊後，事業與責任感提升，你可能被推到一個必須站出來的位置。
●獅子座
本星期的金星進入雙魚將讓你的親密關係變得更為深刻，也要留意情緒依附感更為加重。土星進入牡羊之後，你將開始為未來做長期規劃，不再只追求當下的熱度。
●處女座
本周的金星進入雙魚將點亮你與親密伴侶的感情關係，你也容易被對方的溫柔對待而打動心房。土星正式進入牡羊後，金錢、信任或親密議題要更為留意，你需要更清楚的界線與承諾。
●天秤座
本周當金星進入雙魚之後，將讓你在工作中更為體貼細心、更為他人著想，但也要小心過度付出。土星進入牡羊後，在親密關係方面、將正式進入「要不要繼續」的現實階段。
●天蠍座
本星期金星正式進入雙魚之後，將讓你的戀愛、創作慾與浪漫感提升，有伴侶的人關係中的情感濃度將增溫。土星進入牡羊後，你的生活節奏與健康狀態需要重新調整，別再透支自己。
●射手座
本周當金星進入雙魚之後，你將會把家庭與情感安全感當成生活重心。當土星正式進入牡羊後，你會對愛情更為謹慎，也將婉拒對方玩票的心情，在創作方面將更有靈感與實際操作。
●摩羯座
本周當金星進入雙魚將讓你的溝通變得更為溫柔，但也要小心在表達方面、容易說不清楚、致使他人誤解。當土星正式進入牡羊後，你在家庭、住處或內在根基方面需要你承擔更多責任，你也會備感壓力。
●水瓶座
本周當金星進入雙魚，將讓你對金錢與價值更為感性，要格外小心遇上愛情騙子、甚至容易為感情耗盡錢財。當土星正式進入牡羊後，你開始為自己的想法與選擇負責，說到做到變得極為重要。
●雙魚座
當本周金星正式進入你命宮領域，你的魅力與吸引力將大幅度的提升，你也容易被愛所包圍。土星進入牡羊之後，你必須面對現實層面的價值與安全感問題，要留意「愛」不能只單憑感覺。
◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！
