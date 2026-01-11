12星座一周運勢！天秤戀愛運升溫 巨蟹注意情緒波動

星座專家「清水孟國際塔羅篠安老師」最新一周12星座運勢分析出爐，其中水瓶座魅力值大幅提升，天秤座戀愛運明顯升溫，而巨蟹座則注意情緒波動。

金星正式進駐水瓶座後，為該星座帶來顯著的魅力與存在感提升，不過水木對衝仍讓水瓶座內心存有焦慮情緒。這段時期適合調整個人形象、規劃未來新方向，同時也有機會迎來新戀情的萌芽，建議先穩定自身狀態再迎接新開始。

天秤座本周將同時面對家庭、事業與感情的多重檢視，水木對衝容易讓天秤陷入「兩邊都想顧」的內耗狀態。隨著金星進入水瓶座，戀愛運勢開始升溫，桃花數量增加，也適合重新拾回興趣與創作能量，關係將朝向更真實、更輕鬆的相處模式發展。

巨蟹座在本周扮演情緒核心角色，水木對衝讓巨蟹對於關係、承諾、未來方向特別敏感，容易出現想太多或過度付出的情況，需要提醒自己並非所有責任都該獨自承擔。金星進水瓶後，感情將進入深層整理階段，適合重新設定界線，也可能出現「命定關係」的轉折點。

牡羊座本周容易因家庭、伴侶或工作責任產生情緒壓力，明明想要衝刺卻被現實因素拉住。水木對衝讓牡羊容易說太滿、做太多，反而消耗過多能量。金星進入水瓶座後，社交圈與人際合作開始出現轉變，將遇到理念相近的新朋友，也適合重新經營人脈資源。

金牛座本周想法眾多、行程爆滿，水木對衝讓金牛在學習、溝通、旅行與家人之間來回奔波。金星進水瓶後，工作舞台與曝光度獲得提升，有機會展現專業能力被看見，但也需要調整對成就的期待值，感情方面容易因現實考量而重新定位。

雙子座本周的主題圍繞在金錢、價值與安全感，容易為財務或資源問題感到煩惱。金星進水瓶後，心境開始轉向輕鬆，適合學習新技能、規劃旅行或接觸新領域，感情上會更想談論理念與未來，而非僅止於陪伴。

獅子座本周的工作、健康與作息容易被打亂，腦袋停不下來但心卻很疲累。水木對衝提醒獅子應該放下過度的責任感。金星進水瓶後，感情與人際合作關係開始變動，適合調整合作模式與感情相處方式，讓關係回歸平等與尊重。

處女座本周在人際圈與朋友之間的期待容易感到壓力，當金星進水瓶後，工作型態與生活節奏將開始轉變，適合建立更自由的作息與工作方式。感情方面適合慢慢來，不必急著給出答案。

天蠍座本周在溝通、學習、證照、合約等相關事務特別繁多，但也容易出現資訊過載的情況。水木對衝提醒天蠍不要一次承諾太多事項。金星進水瓶後，家庭與居住環境開始出現變動念頭，適合重新定義家的安全感，感情則進入更務實的階段。

射手座本周金錢、收入與價值感被放大檢視，容易為財務或資源問題感到壓力。金星進水瓶後，學習、寫作、社群曝光運勢上升，適合經營自媒體、教學或溝通型工作，感情多半從聊天開始升溫。

摩羯座本周水星停留在摩羯座又遇到木星對衝，容易出現責任過重的情況。金星進水瓶後，財務、價值與自我肯定感開始重整，適合重新定價自己、調整收費與合作條件，感情進入更務實、現實的階段。

雙魚座本周朋友、人際圈與團體事務變多，但也容易感到被期待、被消耗。水木對衝提醒雙魚別勉強自己。金星進水瓶後，進入感情與情緒整理期，適合靜心、療癒、斷捨離舊關係，當放下過去後，新的機會才會流進來。

