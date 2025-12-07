12星座「宮鬥能活幾集」？天蠍笑到最後「這星座3秒領便當」
生活中心／綜合報導
經典宮鬥劇是許多網友熱愛重複觀賞的生活聖經，不只有忠實觀眾將台詞、情節都背得爛熟，甚至延伸一套人生哲學，相關討論持續成為網友反覆鑽研焦點，近日就有專欄分享「十二星座若穿越進宮鬥劇能活幾集？」的分析主題，點出有的星座一踏進宮門就立刻「三秒領便當」，有的則能憑著忍耐、腦袋或天選女主光環，一路勝利走到大結局，排名曝光立刻吸引不少網友關注。
分析指出，從三秒退場的牡羊到撐到全劇終的天蠍，各星座命運差異之大彷彿天定劇本。（圖／翻攝自微博@甄環傳官微）
十二星座有不同特色性格，近日就有一系列關於十二星座「穿越宮鬥劇」的分析掀起討論，根據《三立新聞網》報導「印象星座」專欄，以「十二星座若穿越進宮鬥劇能活幾集？」為主題，把十二星座通通丟進宮鬥劇場景，推算他們「究竟能活幾集」，最終結果讓網友看了都笑出來。
耐撐組（金牛、巨蟹、雙魚）穩健生存的中後段角色
金牛座因個性務實、沉著冷靜，被形容為「耐力派角色」，雖不善鬥爭、卻能低調避險，順利撐到第二十集；同為穩健派的巨蟹座雖心地善良、情感豐沛，但這份單純反成罩門，在宮中屢遭誤信他人，僅能活到第十集。雙魚雖擅撒嬌又得寵，但難敵妒恨與明槓暗箭，二十五集遭遇命運急轉直下。
智將組（雙子、天秤、摩羯）：靠腦袋衝出重圍
雙子座憑著情報能力與靈活反應，被封為「宮中情報搜集王」，一路躲過危機挺進第三十五集；天秤座則因人緣佳、情商高而備受器重，但過度相信他人，最後止步三十集。摩羯座靠著沉穩與縝密布局低調深耕，最終成功挺到三十八集，成為全場耐久型黑馬。
金牛靠耐力活到二十集、雙子靠情報戰存活三十五集。（圖／翻攝自微博@甄環傳官微）
危險組（獅子、處女、水瓶）：能力強但死於性格缺陷
高調的獅子座因外放、自信滿點，被視為太過耀眼易遭忌恨，第八集便黯然出局；處女座因完美主義與高標準處事，雖心思細膩卻易樹敵，十五集遭遇危機；水瓶座雖聰明反應快，卻因太相信自己的判斷，加上情緒容易被看穿，第六集便結束戲份。
天選組（天蠍） & 秒領便當龍套組（牡羊）：最強與最短命角色曝光
榜首毫無懸念由天蠍座奪下，深藏不露、心思縝密、關鍵時刻反殺，穩坐「全劇終霸主」。相反地，射手座因厭惡勾心鬥角，幾集後便心生倦怠，第四集主動退出戰局；最爆笑的是牡羊座，被封為「三秒退場王」——衝動、直率、不會藏心思，甫進宮便踩到所有地雷，連第一集都沒走完就提前退場，笑翻無數網友。
天秤、摩羯則以高情商與冷靜策略撐到後半段，被封為宮中隱藏強者。（圖／翻攝自微博@甄環傳官微）
十二星座宮鬥生存集數一覽表：
牡羊座（3/21–4/19）：3秒退場（最短命）
金牛座（4/20–5/20）：20集
雙子座（5/21–6/21）：35集
巨蟹座（6/22–7/22）：10集
獅子座（7/23–8/22）：8集
處女座（8/23–9/22）：15集
天秤座（9/23–10/23）：30集
天蠍座（10/24–11/22）：活到全劇終（冠軍）
射手座（11/23–12/21）：4集
摩羯座（12/22–1/19）：38集
水瓶座（1/20–2/18）：6集
雙魚座（2/19–3/20）：25集
原文出處：12星座「宮鬥劇能活到第幾集」？天蠍笑到最後「這星座3秒領便當」網笑：沒這命
