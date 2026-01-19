「12星座」尾牙抽獎秘技！ 巨蟹先喝陰陽水 雙魚腰帶九枚錢





歲末年終，人人都想在尾牙上拿大獎。命理師小孟老師公開「12星座尾牙抽獎開運密技」，牡羊可在床下放紅包袋轉運，金牛鋪紅地墊象徵步步高升，雙子在家中財位擺黃水晶聚財；巨蟹抽獎前喝半冷半熱的「陰陽水」調和氣場，獅子在床頭放金元寶迎財守財。其餘星座則可擺蝴蝶、葫蘆、開運竹或五帝錢，水瓶攜帶硬幣曬太陽吸能量，雙魚在腰帶內畫九枚錢符號增旺財氣。小孟老師提醒，保持好心情與好氣場，才是中獎的最佳關鍵。

「12星座尾牙抽獎開運密技」

1.牡羊座

牡羊座遇到抽獎活動時，每年手氣都不是太好，今年尾牙前，除了可到著名財神廟拜拜外，也能在自家床底下放紅包袋，有助於轉運，睡覺時還能去除晦氣，幫助身體健康，當整個人的氣場補滿了，財運自然也會跟著來。

2、金牛座

金牛座2026尾牙建議在房間擺放紅色地墊，象徵步步鴻運，每天踩來踏去，能幫自己踩出一條康莊大道。

3、雙子座

雙子座2026有助於握住錢財，可以在進門45度角位置，擺放金色的招財開運物，例如黃水晶或金色招財貓，有助於雙子座尾牙財運亨通。

4、巨蟹座

巨蟹座屬於聽天由命的類型，若有同事特別想中獎，他們反而會幫對方祈禱，不過可別因此放棄自己的機會，可以透過喝「陰陽水」開運，在尾牙抽獎前喝陰陽水指的是半冷半熱的水，有助於陰陽能量調和，讓人的能量朝圓滿方向前進，氣場強了就會使運氣變旺。

5、獅子座

獅子座過去一年的財運較起伏，若你感到有些煩悶，2026運氣開始好轉，這時可以在床頭櫃擺放金元寶的造型物品，並於元寶下方寫自己的姓名、生日，有助於迎接尾牙財運，還可以守住財氣，讓獅子座接下來的日子一路旺。

6、處女座

處女座想在尾牙中大獎，除了每天吃飽睡好，使自己精神飽滿外，還可以在家中廚房或玄關放蝴蝶造型的擺飾，蝴蝶能幫助處女座迎來財運，還可以帶來貴人，最好挑選飛翔姿勢的蝴蝶，代表招來吉祥。

7、天秤座

天秤座可說是好人好事代表，常幫助朋友，積了不少福報，在尾牙前，可以在房間窗戶旁或辦公桌旁的窗戶邊擺放葫蘆，就能替他們轉煞為福，不管是疲累或怨恨之氣，葫蘆都能幫忙扭轉命運，運用圓融之氣招來鴻福。

8、天蠍座

天蠍座若能在尾牙前夕，可在家中廁所放黃金或金色衛生紙盒，象徵每抽一張面紙，像抽一張鈔票，有永不止息的意思。

9、射手座

射手座尾牙前夕要時時觀察自己，讓身心靈處於平衡狀態，才會吸引好事發生，建議在房間或辦公室擺一盆開運竹，綠色開運竹除了能療癒內心傷痛外，還可以聚足好運，讓射手座各方面運氣都能不斷攀升，好運爆棚無法擋。

10、摩羯座

摩羯座可以在辦公桌的抽屜，或家裡書桌抽屜擺放五帝錢，使用紅包袋裝著或直接擺放都行，因為銅錢性質屬金，有極強的化煞招財作用，使用盛世皇帝年號的五帝錢還能扭轉乾坤，使人運勢興旺。

11、水瓶座

水瓶座崇尚自由，適合用大自然療癒法吸財，平時可以到公園等地方曬太陽，帶5枚硬幣放在紅包裡，帶去尾牙現場。另外有空讓身體沐浴在陽光裡，想像體內每顆細胞吸收太陽的能量，而感到放鬆的感覺，若當天下雨，也能靠冥想的方式，身心靈舒爽了，自然能帶來好運。

12、雙魚座

雙魚座建議尾牙時在腰帶內側，用奇異筆畫九個錢幣符號，這些符號代表九五至尊，可使雙魚座擁有腰纏萬貫之氣，象徵能與九五至尊一樣富甲一方，讓你財到、福到、好運到。

東森財經新聞關心您

民俗說法，僅供參考

（封面示意圖／翻攝Pixabay）

