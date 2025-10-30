「12星座」11月運勢搶先看！ 金牛防破財、射手有貴人相助





進入十一月，季節轉換，台灣迎來了立冬和小雪兩個節氣，這不僅是氣溫的變化，也預示著星象能量的重大轉變。塔羅老師艾菲爾分享，本月星空中，有許多值得關注的焦點：水星和木星相繼開始逆行，將過去未解決的問題、停滯的計畫再度帶回檯面，引導向內探索和修訂。

然而，月底土星也將恢復順行，為某些長期困境帶來緩慢但踏實的推進力，宣告著結構性事務將重回正軌。本月也有華麗的金牛座滿月與超級月亮、獅子座流星雨極大期等點綴夜空，塔羅老師艾菲爾表示，這個月是審視、修補與重啟的關鍵期，如何在逆行與順行之間找到平衡，將是各星座最大的課題。

白羊座：行動前的深思，是本月最有利的盔甲。

本月白羊座的重心會落在人際關係、健康以及工作領域。月初，火星的移動會激發你在合作關係中的表達欲和行動力，但也要注意與伴侶或搭檔之間潛在的壓力與對峙。挑戰在於，如何平衡自己的獨立需求與團隊利益，避免因為過於衝動的決定而破壞合作基礎。建議透過規律的運動或冥想紓壓，化解內在的焦慮。在工作上，雖然過程可能反覆，但與海外或遠距相關的專案有機會獲得突破，只要保持耐心修訂細節，就能為年底的目標鋪路。值得期待的事是，你有機會認識到一位能為你提供全新視角和説明的貴人。

金牛座：擁抱改變，你才能真正收穫豐盛

十一月對金牛座來說是自我價值和親密關係的關鍵月。月初，你的守護星金星進入對宮天蠍座，將焦點引向愛情與合作關係，渴望深度連結和轉變。最大的挑戰是與伴侶之間的情緒拉扯，特別是關於資源共用或共同財務的問題，你需要學習如何放下固執，接納對方的觀點。破財的風險較高，可能是因為投資決策或衝動購物，建議謹慎處理財務，避免大筆支出。值得開心的事是，本月的超級月亮發生在你的星座，極大地提升了你的個人特質和魅力，有利於在人際交往中留下深刻印象，單身者有機會脫單。

雙子座：專注於過程的細節，才能獲得最好的結果。

雙子座本月聚焦于工作、健康和家庭責任。水星逆行首先發生在你的關係宮位，導致工作中的溝通頻繁出現誤解或延誤，檔合約的簽訂需要再三檢查。學業上的挑戰也隨之而來，可能需要回頭處理之前未完成的報告或專案。化解之道在於放慢速度，專注於細節，將精力轉向內在心靈的整理。家庭關係方面，可能需要花費更多時間陪伴長輩或處理居家修繕問題，雖然耗費精力，但卻是增進親密感的好機會。值得期待的事是，在忙碌中你會發現一種新的放鬆方式，説明你有效地平衡身心。

巨蟹座：內在的安全感，是外在成功的一切基石。

本月巨蟹座的運勢核心圍繞愛情、子女和財運。木星在你的星座開始逆行，可能讓你感覺到事業發展或個人成長的腳步放緩，但這正是你修補基礎的時期。在愛情上，可能會有一段關係進入重新審視的階段，過去未解的舊事可能再次浮現。挑戰在於如何保持正面情緒，不讓過去的陰影影響現在的判斷。然而，你也有機會在興趣愛好或娛樂活動中獲得意外的財運，可能是兼職收入或投資回報。值得期待的事是，你的魅力將明顯提升，讓你成為社交場合的焦點，有助於拓展人脈。

獅子座：真正的自信，來自於在困難中堅守自我。

獅子座本月重點在家庭、事業和個人特質的展現。火星與天王星、冥王星的相位，使得你可能在事業上遭遇來自高層或權威人士的阻力，也可能需要面對職業方向上的巨大轉變。這是一個充滿壓力的時期，但也是證明你領導能力的機會。家庭內部事務會佔據你的部分精力，可能是搬遷、裝修或與家人觀念上的磨合。化解挑戰的方式是將目光投向長遠目標，運用你的個人特質，堅定地表達自己的立場。值得開心的是，你有機會透過某個重要項目或公眾活動，獲得名聲上的提升。

處女座：井然有序的思緒，是通往成功的捷徑。

十一月處女座的焦點在於溝通、學業和人際關係。水星逆行對你的溝通宮位影響較大，在處理合約、文書或學業相關事務時，務必仔細、再仔細，避免因疏忽導致破財或延誤。與兄弟姊妹或鄰居之間也容易產生誤會，需要更多的耐心去化解。挑戰在於如何保持清晰的思維，不被資訊的混亂所壓力。然而，火星和海王星的和諧相位為你的心靈帶來一份寧靜，有利於創作、寫作或深度學習。值得期待的事是，短途旅行或進修課程可能為你帶來新的靈感和貴人。

天秤座：清晰的自我價值，是吸引財富的最佳磁場。

本月天秤座的重點是財運、價值觀和愛情。金星進入天蠍座，讓你的愛情觀念變得更加深刻和熱烈，渴望一段能夠帶來內在轉變的關係。挑戰在於木星的逆行可能會讓你在財運上感到緊縮或壓力，收入進賬不如預期，需要檢視自己的消費習慣，避免不必要的破財。值得開心的事是，透過對自我價值觀的重新審視和堅定，你的個人特質會得到提升，這將有利於你在職場上的談判和合作，爭取到更合理的報酬。本月也適合進行一些紓壓活動，説明你理清財務目標。

天蠍座：轉變的時刻，你擁有浴火重生的力量。

十一月是天蠍座能量最強大的月份之一，特別在個人特質、脫單和事業上。金星的進駐提升了你的魅力和社交運，是展現自我和實現目標的黃金時期。值得開心的事是，你強大的磁場讓你成為眾人焦點，單身者有機會脫單，或在現有關係中獲得新的進展。然而，水星和火星的相位可能帶來與伴侶或合作夥伴之間激烈的意見不合，這就是你的挑戰。在事業上，雖然可能面臨某種轉型期的壓力，但你有足夠的韌性去突破。化解之道是運用內在的直覺，而不是表面情緒去解決問題。

射手座：向內的探索，是為了更強大的出發。

射手座本月將迎來一個內省與調整的時期，重點在心靈、健康和潛在貴人。水星在你的星座開始逆行，使得生活節奏變慢，許多計畫需要暫時擱置或重新評估。挑戰在於，你可能會感覺到表達受阻或情緒低落，需要更多的時間進行放鬆和獨處，避免過度焦慮。健康方面，舊疾可能復發，需要特別留意作息和飲食。然而，這個內省的時期恰好為你帶來值得期待的事：在幕後或非公開場合，你可能會遇到一位提供實質幫助或建議的貴人。月底，太陽進入射手座後，你的狀態將全面回升。

摩羯座：堅實的團隊合作，能成就更遠大的夢想。

本月摩羯座的運勢將圍繞人際關係、事業目標和家庭責任展開。事業的發展在本月雖然穩定，但在團隊合作或大型專案中，可能會因為理念不合而與同事產生壓力與摩擦，這是本月最大的挑戰。你需要在堅守原則的同時，學會更靈活地溝通。人際方面，你將積極參與社交活動，結識新朋友，並鞏固舊有的人脈網路。值得開心的是，你的財運因人際關係的拓展而有所提升，有望透過朋友介紹或團隊合作獲得額外收入。在家庭關係方面，你將能找到更有效的紓壓方式來平衡工作與生活。

水瓶座：所有的考驗，都將是你最好的成長養分。

水瓶座的十一月重點在事業、婚姻和學業/公眾形象。你將在事業上迎來重要的轉變期，可能面臨職位調整、部門變動或重要專案的收尾，這對你的工作能力是一大考驗。挑戰來自于水星逆行影響你的社交與目標宮位元，可能導致事業計畫的延誤或與重要客戶的溝通不暢。在婚姻或長期承諾的關係中，也可能需要面對潛在的分歧，但這也是深化彼此瞭解的機會。值得期待的是，你強烈的個人特質將獲得公眾或高層的認可，為未來的職涯發展奠定基礎。學業上有機會獲得突破性進展。

雙魚座：心之所向，便是你靈魂的最佳航向。

雙魚座本月將在學業、旅遊和愛情方面有所收穫。火星與海王星的吉相位，為你的長途旅行、深造學業或哲學探索帶來極佳的運氣與靈感，是值得開心和期待的事。愛情方面，金星的移動將激發你對異域文化或遠距離關係的憧憬，單身者有機會在旅途中遇到脫單對象。然而，挑戰來自于水星逆行影響你的事業宮位元，可能導致目標不明確、決策反覆或與主管的溝通產生障礙。你需要將思緒轉向心靈層面，透過放鬆和冥想來化解混亂。月底土星恢復順行，你的個人特質將更穩定地被認可。

