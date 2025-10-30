「12星座」11月運勢搶先看！ 金牛防破財、射手有貴人相助
進入十一月，季節轉換，台灣迎來了立冬和小雪兩個節氣，這不僅是氣溫的變化，也預示著星象能量的重大轉變。塔羅老師艾菲爾分享，本月星空中，有許多值得關注的焦點：水星和木星相繼開始逆行，將過去未解決的問題、停滯的計畫再度帶回檯面，引導向內探索和修訂。
然而，月底土星也將恢復順行，為某些長期困境帶來緩慢但踏實的推進力，宣告著結構性事務將重回正軌。本月也有華麗的金牛座滿月與超級月亮、獅子座流星雨極大期等點綴夜空，塔羅老師艾菲爾表示，這個月是審視、修補與重啟的關鍵期，如何在逆行與順行之間找到平衡，將是各星座最大的課題。
白羊座：行動前的深思，是本月最有利的盔甲。
本月白羊座的重心會落在人際關係、健康以及工作領域。月初，火星的移動會激發你在合作關係中的表達欲和行動力，但也要注意與伴侶或搭檔之間潛在的壓力與對峙。挑戰在於，如何平衡自己的獨立需求與團隊利益，避免因為過於衝動的決定而破壞合作基礎。建議透過規律的運動或冥想紓壓，化解內在的焦慮。在工作上，雖然過程可能反覆，但與海外或遠距相關的專案有機會獲得突破，只要保持耐心修訂細節，就能為年底的目標鋪路。值得期待的事是，你有機會認識到一位能為你提供全新視角和説明的貴人。
金牛座：擁抱改變，你才能真正收穫豐盛
十一月對金牛座來說是自我價值和親密關係的關鍵月。月初，你的守護星金星進入對宮天蠍座，將焦點引向愛情與合作關係，渴望深度連結和轉變。最大的挑戰是與伴侶之間的情緒拉扯，特別是關於資源共用或共同財務的問題，你需要學習如何放下固執，接納對方的觀點。破財的風險較高，可能是因為投資決策或衝動購物，建議謹慎處理財務，避免大筆支出。值得開心的事是，本月的超級月亮發生在你的星座，極大地提升了你的個人特質和魅力，有利於在人際交往中留下深刻印象，單身者有機會脫單。
雙子座：專注於過程的細節，才能獲得最好的結果。
雙子座本月聚焦于工作、健康和家庭責任。水星逆行首先發生在你的關係宮位，導致工作中的溝通頻繁出現誤解或延誤，檔合約的簽訂需要再三檢查。學業上的挑戰也隨之而來，可能需要回頭處理之前未完成的報告或專案。化解之道在於放慢速度，專注於細節，將精力轉向內在心靈的整理。家庭關係方面，可能需要花費更多時間陪伴長輩或處理居家修繕問題，雖然耗費精力，但卻是增進親密感的好機會。值得期待的事是，在忙碌中你會發現一種新的放鬆方式，説明你有效地平衡身心。
巨蟹座：內在的安全感，是外在成功的一切基石。
本月巨蟹座的運勢核心圍繞愛情、子女和財運。木星在你的星座開始逆行，可能讓你感覺到事業發展或個人成長的腳步放緩，但這正是你修補基礎的時期。在愛情上，可能會有一段關係進入重新審視的階段，過去未解的舊事可能再次浮現。挑戰在於如何保持正面情緒，不讓過去的陰影影響現在的判斷。然而，你也有機會在興趣愛好或娛樂活動中獲得意外的財運，可能是兼職收入或投資回報。值得期待的事是，你的魅力將明顯提升，讓你成為社交場合的焦點，有助於拓展人脈。
獅子座：真正的自信，來自於在困難中堅守自我。
獅子座本月重點在家庭、事業和個人特質的展現。火星與天王星、冥王星的相位，使得你可能在事業上遭遇來自高層或權威人士的阻力，也可能需要面對職業方向上的巨大轉變。這是一個充滿壓力的時期，但也是證明你領導能力的機會。家庭內部事務會佔據你的部分精力，可能是搬遷、裝修或與家人觀念上的磨合。化解挑戰的方式是將目光投向長遠目標，運用你的個人特質，堅定地表達自己的立場。值得開心的是，你有機會透過某個重要項目或公眾活動，獲得名聲上的提升。
處女座：井然有序的思緒，是通往成功的捷徑。
十一月處女座的焦點在於溝通、學業和人際關係。水星逆行對你的溝通宮位影響較大，在處理合約、文書或學業相關事務時，務必仔細、再仔細，避免因疏忽導致破財或延誤。與兄弟姊妹或鄰居之間也容易產生誤會，需要更多的耐心去化解。挑戰在於如何保持清晰的思維，不被資訊的混亂所壓力。然而，火星和海王星的和諧相位為你的心靈帶來一份寧靜，有利於創作、寫作或深度學習。值得期待的事是，短途旅行或進修課程可能為你帶來新的靈感和貴人。
天秤座：清晰的自我價值，是吸引財富的最佳磁場。
本月天秤座的重點是財運、價值觀和愛情。金星進入天蠍座，讓你的愛情觀念變得更加深刻和熱烈，渴望一段能夠帶來內在轉變的關係。挑戰在於木星的逆行可能會讓你在財運上感到緊縮或壓力，收入進賬不如預期，需要檢視自己的消費習慣，避免不必要的破財。值得開心的事是，透過對自我價值觀的重新審視和堅定，你的個人特質會得到提升，這將有利於你在職場上的談判和合作，爭取到更合理的報酬。本月也適合進行一些紓壓活動，説明你理清財務目標。
天蠍座：轉變的時刻，你擁有浴火重生的力量。
十一月是天蠍座能量最強大的月份之一，特別在個人特質、脫單和事業上。金星的進駐提升了你的魅力和社交運，是展現自我和實現目標的黃金時期。值得開心的事是，你強大的磁場讓你成為眾人焦點，單身者有機會脫單，或在現有關係中獲得新的進展。然而，水星和火星的相位可能帶來與伴侶或合作夥伴之間激烈的意見不合，這就是你的挑戰。在事業上，雖然可能面臨某種轉型期的壓力，但你有足夠的韌性去突破。化解之道是運用內在的直覺，而不是表面情緒去解決問題。
射手座：向內的探索，是為了更強大的出發。
射手座本月將迎來一個內省與調整的時期，重點在心靈、健康和潛在貴人。水星在你的星座開始逆行，使得生活節奏變慢，許多計畫需要暫時擱置或重新評估。挑戰在於，你可能會感覺到表達受阻或情緒低落，需要更多的時間進行放鬆和獨處，避免過度焦慮。健康方面，舊疾可能復發，需要特別留意作息和飲食。然而，這個內省的時期恰好為你帶來值得期待的事：在幕後或非公開場合，你可能會遇到一位提供實質幫助或建議的貴人。月底，太陽進入射手座後，你的狀態將全面回升。
摩羯座：堅實的團隊合作，能成就更遠大的夢想。
本月摩羯座的運勢將圍繞人際關係、事業目標和家庭責任展開。事業的發展在本月雖然穩定，但在團隊合作或大型專案中，可能會因為理念不合而與同事產生壓力與摩擦，這是本月最大的挑戰。你需要在堅守原則的同時，學會更靈活地溝通。人際方面，你將積極參與社交活動，結識新朋友，並鞏固舊有的人脈網路。值得開心的是，你的財運因人際關係的拓展而有所提升，有望透過朋友介紹或團隊合作獲得額外收入。在家庭關係方面，你將能找到更有效的紓壓方式來平衡工作與生活。
水瓶座：所有的考驗，都將是你最好的成長養分。
水瓶座的十一月重點在事業、婚姻和學業/公眾形象。你將在事業上迎來重要的轉變期，可能面臨職位調整、部門變動或重要專案的收尾，這對你的工作能力是一大考驗。挑戰來自于水星逆行影響你的社交與目標宮位元，可能導致事業計畫的延誤或與重要客戶的溝通不暢。在婚姻或長期承諾的關係中，也可能需要面對潛在的分歧，但這也是深化彼此瞭解的機會。值得期待的是，你強烈的個人特質將獲得公眾或高層的認可，為未來的職涯發展奠定基礎。學業上有機會獲得突破性進展。
雙魚座：心之所向，便是你靈魂的最佳航向。
雙魚座本月將在學業、旅遊和愛情方面有所收穫。火星與海王星的吉相位，為你的長途旅行、深造學業或哲學探索帶來極佳的運氣與靈感，是值得開心和期待的事。愛情方面，金星的移動將激發你對異域文化或遠距離關係的憧憬，單身者有機會在旅途中遇到脫單對象。然而，挑戰來自于水星逆行影響你的事業宮位元，可能導致目標不明確、決策反覆或與主管的溝通產生障礙。你需要將思緒轉向心靈層面，透過放鬆和冥想來化解混亂。月底土星恢復順行，你的個人特質將更穩定地被認可。
（封面示意圖／翻攝Pexels）
更多東森財經新聞報導
11月「12星座運勢」排行曝！ 木星進駐本命宮 冠軍一路旺到跨年
其他人也在看
這4個星座超難追！但他們一愛上你就不放手，認定了就是一輩子
感情裡總有幾個「高難度星座」，追的時候得費盡心思，想打動他們比登天還難；但只要讓他們認定你，就會毫無保留地投入感情，不管遇到什麼事都不輕易放手，堪稱「打不走、罵不跑」的專情代表。姊妹淘 ・ 1 天前
4生肖要發了！今日起迎財運高峰
4生肖要發了！今日起迎財運高峰EBC東森新聞 ・ 19 小時前
小孟老師運勢／別亂花錢！1星座需做出理想計畫
生活中心／綜合報導10月29日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中獅子座在感情方面，有望與另一半纏綿在浪漫中；巨蟹座在工作方面，需沉著把握機會；至於財運，「這星座」需做出理想計畫，以免荷包失血。民視 ・ 1 天前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是攤圖她的美色。」鏡報 ・ 1 小時前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 5 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 23 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 1 天前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 5 小時前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 8 小時前
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 離婚5年主播嘆：婚離完再大方談好嗎？
范姜彥豐在影片中指出，自己一直以為的信任與真心「被狠狠踐踏」，最終成了「戴著綠帽的小丑」。他質疑兩人以朋友名義來往，實際卻早已越線，「你們一定覺得越大膽就越安全，以為永遠不會被發現吧？」並痛斥兩人「偽裝成朋友」欺瞞眾人，甚至有共同友人知情卻選擇隱瞞，讓他...CTWANT ・ 7 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前