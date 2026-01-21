12星座1月22日運勢 射手座迎「投資的幸運日」

射手座迎「投資的幸運日」。（示意圖／東森新聞）





命理老師「小孟老師」在臉書上分析22日的12星座運勢，點名射手座今天會是「投資的幸運日」，水瓶座則會遇到「遇到真心的愛」。

牡羊座：

工作：細心觀察調整

感情：桃花運陸續來

財運：觀望市場行情

牡羊幸運色：棕色

貴人：射手

小人：雙子



金牛座：

工作：積極勇敢面對

感情：邁向全新起點

財運：講師兼差收益

金牛幸運色：橙色

貴人：巨蟹

小人：天蠍



雙子座：

工作：有效分配安排

感情：奉獻無私的愛

財運：財務利潤敏銳

雙子幸運色：咖啡色

貴人：魔羯

小人：水瓶



巨蟹座：

工作：感恩回報關係

感情：心有靈犀浪漫

財運：大膽開發財路

巨蟹幸運色：粉紅色

貴人：水瓶

小人：牡羊



獅子座：

工作：接受新式觀念

感情：有望告白成功

財運：瞭解股票行情

獅子幸運色：淡藍色

貴人：雙子

小人：魔羯



處女座：

工作：和長輩們交流

感情：甜蜜幸福愛戀

財運：注意投資行情

處女幸運色：銀色

貴人：天蠍

小人：巨蟹



天秤座：

工作：尋找解決方案

感情：詩情畫意雅緻

財運：重點開源節流

天秤幸運色：咖啡色

貴人：雙魚

小人：天秤



天蠍座：

工作：專注精通專業

感情：展開美好開端

財運：易獲不錯商機

天蠍幸運色：棕色

貴人：處女

小人：金牛



射手座：

工作：重視安全防範

感情：幸福總在身邊

財運：投資的幸運日

射手幸運色：綠色

貴人：獅子

小人：處女



魔羯座：

工作：確保品質標準

感情：擁有真愛喜悅

財運：報稅代理傭金

魔羯幸運色：灰色

貴人：牡羊

小人：雙魚



水瓶座：

工作：善於總結反思

感情：遇到真心的愛

財運：養殖副業賺益

水瓶幸運色：金色

貴人：金牛

小人：射手



雙魚座：

工作：提高良好效率

感情：進入新的境界

財運：進帳切勿張揚

雙魚幸運色：大紅色

貴人：天秤

小人：獅子

更多東森新聞報導

日教授示警「今年小心大地震」 專家：台灣也要注意

公路也有休息站！全台3站點 下一站擬設彰化

春節將至！二月「3生肖」財運爆棚 財務自由指日可待

