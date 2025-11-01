12星座11月運勢出爐！巨蟹貴人相助 天蠍好運自來
目前時序來到11月初，由占星女王艾薇所經營的浩瀚占星也分享了12星座在11月份的運勢。在11月會有幸運大三角的相位眷顧著所有的水象星座。這段時間，工作、愛情容易雙豐收。而風象星座（雙子、天秤、水瓶）也會有不錯的財運或事業運。另外受到水星逆行的影響，資訊、交通上大家需要多加注意。
《CTWANT》也提醒各位讀者，艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考喔。
♈ 上升／太陽白羊座｜幸運指數：★★★★☆
🔸 整體運勢｜精力旺盛，心想事成你在11月會感受到自己的體力與精力比之前好了很多，你的行動力變得更加快速與專注。考運相當不錯，加把勁就可以突破自我。近期也會計劃或到外地去遊玩。
🔸 工作運勢｜將會在職場上發光發熱你的主舞台將會是在你的工作上，面對挑戰時會感受到無比的歡喜，你也可以借助周遭的貴人完成你想要完成的目標。工作上需要注意規劃，不要太過急躁。
🔸 感情運勢｜桃花朵朵開單身的你在11月是有機會遇到新的感情對象，偶遇的邂逅讓你心動不已，傾聽內在的聲音，易有脫單的機會。戀愛中的你則需要多關心他的狀態，多給他體貼的感覺。
♌ 上升／太陽獅子座｜幸運指數：★★★★★
🔸 整體運勢｜為家點起明燈在11月受到日木土大三角的影響，一些讓你焦慮的事情會逐步的出現轉機，你也可以給家裡面不少實質的幫助，展現你的重要性。社交活動多，能吸引新的機會出現。
🔸 工作運勢｜倒吃甘蔗，嶄露頭角工作上將會有倒吃甘蔗的感覺，有不少讓你嶄露頭角的機會，從事創意、藝術或公關相關工作的你，要注意別因追求完美而拖延。在與他人合作時，先把細節溝通好，不免誤會。
🔸 感情運勢｜舊愛出現，讓人迷惘舊愛是有機會在水逆期間在出現，但有些關係錯過了就是錯過了。單身的你則會有人追求，但要辨別對方是否真誠。戀愛中的你容易情緒化，若能多傾聽、少指責，感情反而更深厚。已婚者應留時間給家人。
♐ 上升／太陽射手座｜幸運指數：★★★★☆
🔸 整體運勢｜創意滿點有熱情受到火星入射手座的影響，你會有著滿滿的活力與熱情，不少創意湧現，讓你迫不急待地想要施行，可能是新領域的挑戰，也可能是新的旅行。在這期間將認識有趣的人。
🔸 工作運勢｜否極泰來工作上雖然遇到亂流，讓你有些心灰意冷，但是金子總是會發光的，你積極的表現中會讓主管對你刮目相看，如果想要轉職或創業的話，也可以尋求好的時機。
🔸 感情運勢｜被人熱烈追求
單身的你在11月可以期待一下，會有人主動喜歡你、接近你，你可不要太快逃走喔！偶爾享受一下被人捧在手心的感覺吧│戀愛中則要注意溝通方式，別因直率言語傷人。學會給予承諾，能讓感情更穩定。
♉ 上升／太陽金牛座｜幸運指數：★★★★☆
🔸 整體運勢｜重新評估人生重心天王星會在11月逆行回到金牛座，表示你有一些計畫可能重新啟動，或是讓你的思考方式產生變化。在與人溝通時，或許你可以放開你的堅持，讓他人握有較多決定權！
🔸 工作運勢｜調整步伐，重塑基礎你在11月會相當投入，在11月上旬會有較多亂流，但很快就會有轉機出現。此外，你可能面臨新制度或團隊變動，初期會不安，但別急著抗拒。穩定心態後，會發現這是成長契機。財運逐漸回升，適合規劃長期投資。
🔸 感情運勢｜關係需要空間呼吸感情中的既有問題，在11月將會捲土重來，會建議你放開心胸，學習放手控制慾，給彼此更多自由，看重兩人之間的情感連結為上。會有暗戀你的對象出現，不過關係進展緩慢，不妨順著感覺走。
♍ 上升／太陽處女座｜幸運指數：★★☆☆☆
🔸 整體運勢｜水逆干擾，放慢節奏受到水星逆行的影響，你會發現自己比平時更加敏感、焦慮，或是許多事情要你多次去處理，這是幫你修正過去的錯誤。近期需要到處跑來跑去，也需要花很多心思與他人溝通。
🔸 工作運勢｜勿操之過急受到金星與冥王星四分的影響，讓你在11月上旬，總有一種作什麼都不對的感覺，所幸這樣的狀況會11月下旬解除，讓你有貴人賞識，將會有不錯的新機會出現。
🔸 感情運勢｜舊愛再臨的考驗你將會有機會與喜歡的對象關係升溫，你不要太過迂迴了，不妨大膽地接近喜歡的對象吧！而受水逆的影響，舊愛可能會出現，你需要仔細評估是否值得復合。
♑ 上升／太陽摩羯座｜幸運指數：★★☆☆☆
🔸 整體運勢｜壓力較大你需要花費較多的心力來加強自己的行動力，不然你就會像是濕漉漉的棉被，毫無生機。但責任來了，雖然疲憊，但你仍會挑起重擔。財運的部分需要樽節與計畫花費。
🔸 工作運勢｜會被交付重任工作上會有一些阻力的感覺，一些原本計畫好的事情會突然中斷或出意外，所幸在11月下旬之後，一些問題會逐步轉好。工作上也會被交付重要的任務，保持適度責任感為好。
🔸 感情運勢｜深層信任是愛的基礎你在面對感情時，總有一種無奈的感覺，所以感情中斷的機率會相當的高，當你真的很煩時，你需要做一些轉移自己注意力的事情。單身的你會遇到讓你有興趣的對象。
♊ 上升／太陽雙子座｜幸運指數：★★★★☆
🔸 整體運勢｜訊息混亂，偏財不錯
受到水星逆行的影響，你特別需要在混亂的訊息中，搞清楚事情的來龍去脈，同時你還需要謹言慎行，把你飛快的小腦袋放慢，別急著表態。財運相當不錯，有偏財運。
🔸 工作運勢｜重新排列優先順序工作上會是忙碌與混亂的，計畫延宕是常態，但也不是壞事，你只需要多注意細節，就能避免不少問題。在11月下旬之後，一切都會順風順水。想要轉換跑道，11月是個不錯的開始。
🔸 感情運勢｜誤會是心靈的對話
受到水逆的影響，雖然感情的問題與誤會湧現，但正因為如此，你將更能理解彼此之間的需求是什麼。舊愛有出現的機會，但是你需要先理解對方與你聯絡的動機。
♎ 上升／太陽天秤座｜幸運指數：★★★★★
🔸 整體運勢｜人氣高漲，財源廣進你的自信與談吐讓你在社交場合中閃閃發光。但你緊握自己的原則，懂得取捨，不隨意迎合他人。財運上會有較大筆的支出出現，但也因此更刺激你賺錢的動力。
🔸 工作運勢｜努力與收入成正比整體來說，工作運勢相當順利的，只有在11月上旬稍微遇到一點亂流。你的創意與心細，讓你在團隊中有著不錯的人氣，但要注意過度疲勞而不自知的狀況。
🔸 感情運勢｜對情人相當任性
對於感情的佔有慾相當強烈，因此兩人的關係也會比較緊張，同時你又因為忙碌的關係而容易口氣不耐，影響兩人的和諧。單身的你則會有突然進入一段關係的可能。
♒ 上升／太陽水瓶座｜幸運指數：★★★☆☆
🔸 整體運勢｜走出舊框架受到天王星逆行的影響，讓你在11月嘗試用新的視角詮釋自己目前的生活。因此你會想突破現況，不論是生活還是工作，這樣的改變上讓你興奮的，尤其是享受自由的那一刻。
🔸 工作運勢｜判斷精確你在工作上會被委以重任或嘗試新的專案類型，在你敏銳的判斷之下，你將能夠撥雲見日，殺出一條生路，讓主管對你另眼相看。有效的運用貴人，將能讓你事半功倍。
🔸 感情運勢｜敞開心胸的溝通
有些事情，其實你可以跟情人好好的溝通，說清楚你的需求，特別是對於自由空間的需求，才不會讓情人心裡有芥蒂。遇到冷戰階段時，一句真心的對話，會化解長久的誤會。
♋ 上升／太陽巨蟹座｜幸運指數：★★★★☆
🔸 整體運勢｜釋放焦慮你將會開始慢下來，去感受什麼才是真正的安全感。天象讓你重新思考「我要留在舊模式，還是勇敢迎向新的階段？」揮別過去的焦慮，你將更懂得釋放自己的焦慮。
🔸 工作運勢｜貴人相助工作能量回到穩定軌道，特別在合作或團隊關係上，你會感受到被支持。有人在背後默默幫你、肯定你。若你經營個人品牌或接案，將會有不錯的累積。唯一要注意的是，不要太心軟地接下不適合的案子——你值得把時間留給更重要的事。
🔸 感情運勢｜溫柔的選擇愛的方式你情感劇烈的展現將會把愛你的人推得更遠，試著了解自己情緒的源頭，與表達你渴望被理解的感受，將能愛得更長久。單身者容易對溫暖、有責任感的人心動。
♏ 上升／太陽天蠍座｜幸運指數：★★★★★
🔸 整體運勢｜氣場強勢，好運自來金星與太陽同時照亮你的命宮，整個11月你都在閃光。外在魅力與自信同步提升。你將會很堅定往自己的目標前進，才華也經會有所發揮，只要不逃避自身的恐懼，好運將會隨之而來。
🔸 工作運勢｜掌握主導權，能見度提升事業運大好，主管或重要合作對象會被你的果斷與專業打動，給你新的舞台。偏財與投資運也亮眼，但仍需理性分析，不宜貪快。這個月是你重塑職涯方向的轉捩點。
🔸 感情運勢｜真實是最性感的力量愛情運勢甜到發光。單身者容易吸引深層靈魂契合的對象，甚至一見如故。戀愛中的你關係進入更深階段，信任與親密感同步提升。若你願意表達真實感受，愛情會以最穩定的方式成長。
♓ 上升／太陽雙魚座｜幸運指數：★★★★☆
🔸整體運勢｜看清真實的自己11月的天象提醒你「感性不是逃避的理由」。海王星的影響讓你情緒波動，但也讓你更靠近真實的內在。你會意識到，你不需為了迎合他人而給自己過大的壓力。
🔸工作運勢｜沉潛思考，等待時機工作進展緩慢，但這段時間非常適合整理、學習與反思。你會更清楚自己未來要走的方向。若你從事藝術、療癒、心理、影像等行業，靈感將特別豐沛。中下旬會有新專案或新夥伴出現，記得勇敢爭取。
🔸感情運勢｜愛是共振，而不是拯救愛情方面，要學會「不為對方失去自己」。單身者容易遇到有故事、讓你想照顧的對象；但請先問自己：我真的快樂嗎？戀愛中的你若能更理性溝通，關係會更穩固。愛不是犧牲，而是兩個靈魂一起成長。
