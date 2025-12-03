12星座12月運勢出爐！射手廣結善緣貴人相助 巨蟹忙中看清目標
時序進入12月，由占星女王艾薇所經營的浩瀚占星也分享了12星座在12月份的運勢。在12月白羊座會感到身心疲憊，需要適時放鬆，在工作方面也有機會升職、加薪；獅子則是有許多社交活動，但也要注意健康飲食狀況。另外，射手座的幸運指數也是前三名，這段時間務必廣結善緣，累積人脈。
《CTWANT》也提醒各位讀者，艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考喔。
上升／太陽白羊座｜幸運指數：★★★★☆
🔸 整體運勢｜
在經過蓄積能量的一段時間之後，生活上將會開始忙碌起來。在月中受到日土四分的影響，生活上將會受到很大的壓力或匱乏感，或是身體容易感覺疲累，你需要適度的運動或踏青舒展身心。
🔸 工作運勢｜
能力越大，責任越大，這會是你12月的感受！與此同時，你將有機會接到重大的責任，或是有機會爭取升職或加薪。與此同時，也需要注意與權威人士相處時，要降低衝突發生的可能性，並且展現自身的專業。
🔸 感情運勢｜
單身的你，會因為社交活動的增加，而有不錯的邂逅機會。戀愛中的你，會感受到關係中的壓力，需要小心處理避免分手的狀況。另外，與情人相處時，也要避免打擊對方的自信心。
上升／太陽獅子座｜幸運指數：★★★★☆
🔸 整體運勢｜
社交活動會相當的多，各式各樣的活動接踵而來，在應酬之餘，也要注意自己的飲食與健康狀況喔！家庭方面，會有一些硬件設施需要修繕或更新，建議你多做點功課，不要憑感覺或經驗，才不會當冤大頭。
🔸 工作運勢｜
工作上。受到火星的影響，工作量將會有倍增的狀況出現，你將會積極的投入到新的項目中，或是改善工作流程，工作效率將會達到高峰。在某些點上，不要讓自己出風頭，才不會讓自己之後陷入兩難。
🔸 感情運勢｜
受到金星、太陽與火星的影響，對於戀愛中的你，將會積極地投入戀愛中，與情人的關係相當的和諧，而對方的強勢主導會讓你想要去找讓自己到些許自由。單身的你則有機會邂逅很有魅力的對象，但有些複雜的問題需要思考。
上升／太陽射手座｜幸運指數：★★★★☆
🔸 整體運勢｜
這段時間，你需要廣結善緣，朋友的邀約可以多參加，這會讓你得到未來所需要的人脈與資源，或讓自己看到不錯的機會。另外，自身言行需要三思，小人正等著見縫插針喔！
🔸 工作運勢｜
受到金星的影響，你近期的工作運會有貴人相助，想要升職加薪就趁這波好好表現，如果想轉換跑道，也可以趁這段時間多方打聽，兼職的部份也會找到方向，但會有些意外破財的狀況，要小心。
🔸 感情運勢｜
會有些桃花主動送上門的機會，你可以藉由學習的機會增加與異性相處的時間。戀愛中的你，則要小心自身過於活躍，而讓情人沒有安全感，進一步引發不必要的爭吵。
上升／太陽金牛座｜幸運指數：★★★☆☆
🔸 整體運勢｜
你會有一些新的計劃或想法產生，可能是學習新的技能、知識，可能是想要旅遊放鬆，你需要積極的行動，把這些想法實踐出來，因為越是到年末，你越會無心做這些你真心想做的事情。
🔸 工作運勢｜
受到金星與冥王星的影響，你會容易在一瞬間看透事情的真相，這有助於你明快的掌握工作的發展，如果可以爭取海外業務或是進修的機會，這對你之後大展鴻圖會很有幫助。
🔸 感情運勢｜
感情上，你將能藉由伴侶的幫助優化你的事業或形象，可以多參加社交活動。這樣也有助於兩人感情的深化。單身的你則不容易拓展感情生活，有時等待是值得的，不妨多注意自己的外在形象。
上升／太陽處女座｜幸運指數：★★★☆☆
🔸 整體運勢｜
你將會更加地關注家裡的事務，讓家人的關係變得更加親密，與此同時，你也會花費不少時間在自己的興趣上。社交活動也會有明顯增多的趨勢，很多時候不要想太多，包持著輕鬆的態度去參與吧！
🔸 工作運勢｜
受到火星進入摩羯座的影響，你的能力與才華將能夠完美的展現出來，雖然工作量大增，但你也樂在其中。與此同時，你也應該淘汰掉一些對你幫助不大的客戶或同事。
🔸 感情運勢｜
你的異性緣在近期有緩步上升的跡象，雖然桃花旺盛，容易吸引異性的注意力，但是他們對你而言卻很難產生吸引力，或許你應該要多與他們相處之後再做判斷。戀愛中的你則是與情人充滿了熱情的火花，幸福感倍增。
上升／太陽摩羯座｜幸運指數：★★☆☆☆
🔸 整體運勢｜
受到日火的影響，你會有種生命力旺盛，齒輪動起來的感覺，個人的能力也會大幅度的提升。但是在求好心切的狀態下，你的脾氣變大很多，當有情緒上來時，你或許要有意識的讓自己先後退一步，穩定情緒後再做決定。
🔸 工作運勢｜
主管會對你較為眷顧，或特別需要你的協助，這段時間你應該多爭取重大的項目，讓自己的被看見。你在努力衝刺事業的同時，也要小心不要被權力鬥爭的暗流捲入。財運還不錯，但容易會有大進大出的機會。
🔸 感情運勢｜
感情會是需要比較低調或祕密的，另外，兩人金錢的價值觀是可以溝通的，但你也不要過度干涉，與此同時也需要避免借貸的狀況出現。單身的你，雖然有不錯的桃花，但須注意對方是否有其他對象。
上升／太陽雙子座｜幸運指數：★★★☆☆
🔸 整體運勢｜
如果想要日子順風順水，在12月你將要保持著隨遇而安的心情，有機會上門，你就開心的接受，如果想要的沒得到，也不要放在心上，這樣反而生活會越來越順利！
🔸 工作運勢｜
你將會像是八爪章魚那樣身兼數職，除了工作本身之外，你也需要不斷的與他人溝通，所幸金星將為你帶來好人緣，讓你工作不斷得創造佳績。不過，在下旬，財運會略有損傷。
🔸 感情運勢｜
與情人相處時，比較容易因為價值觀或金錢使用產生不愈快的狀況，儘量協調好，才不會破壞兩人的親密關係。單身的你雖然有不錯的異性緣，但總有落花有意，流水無情之感。
上升／太陽天秤座｜幸運指數：★★☆☆☆
🔸 整體運勢｜
你在近期會有一些新的計畫，如旅遊、考試、進修等等，這將會為你帶來不錯的人生體驗！如果有疑問或需要幫助的部分，不妨多與長輩或前輩聊聊。另外，家庭或房產上將會有不少事情需要你處理。
🔸 工作運勢｜
你在工作上會變得較為強勢，或行事果決，雖然仍處於壓力大或雜事纏身，但你大刀闊斧的行動，將會在迷霧中看清方向。你的意見容易被主管看見，不妨好好展現自我。
🔸 感情運勢｜
與情人相處，需要一些共同的興趣與愛好來搭起兩個人交流的橋樑，他很多時候嘴巴不說，其實還挺希望你陪伴他的。單身的你則會有不錯的戀愛機會，但小心遇到控制慾強的對象。
上升／太陽水瓶座｜幸運指數：★★★★☆
🔸 整體運勢｜
12 月的你像被推著往前走，但腳卻踩在一塊看不見的重石上。火星在團隊宮催著你加速，可土星的壓力又提醒你不能亂衝。情緒有點繃，但不是壞事——這些卡點逼你重新思考「我真正想投入的是什麼」。越到月中，你越能看清自己不想再取悅誰。
🔸 工作運勢｜
事情不難，但人心難。團隊步調紊亂，你只能靠自己的節奏穩住局面。這個月適合做策略性收斂，把不必要的合作關掉，反而能保留更多能量。月底要注意財務與數據出錯，收尾務必要仔細。
🔸 感情運勢｜
你不是不愛，只是心太累。單身者容易吸引到來得快、退得更快的人；有伴者則進入「彼此都想被理解」的敏感期。別用冷漠當防護罩，真誠反而更有力量。
上升／太陽巨蟹座｜幸運指數：★☆☆☆☆
🔸 整體運勢｜
忙，是這個月的關鍵字。火星把你的日常節奏推得飛快，但你反而更能看清哪些努力值得、哪些只是浪費時間。中旬開始，你會突然意識到一個追了很久的目標「其實不那麼吸引你了」。這種醒悟帶著一點心酸，卻也讓你重新找回自主權。
🔸 工作運勢｜
工作量暴增但效率提高，適合做結案、整理、調整流程的項目。只是人際會有小摩擦——不是衝突，是大家情緒都不穩，你要比平常更有耐心。財務方面有額外支出，要留一手。
🔸 感情運勢｜
你比平常更需要安全感，但說不出口。單身者可能遇到成熟穩定的對象，但需要慢慢觀察。已有伴的人，建議多些行動、少些情緒測試，愛才能走得更深。
上升／太陽天蠍座｜幸運指數：★★☆☆☆
🔸 整體運勢｜
12 月的你帶著一股「悄悄變強」的氣勢。金星與水星讓你魅力大增，也更願意把注意力收回自己身上。只是火星在金錢宮提醒你：不要衝動花錢、也不要因焦慮而做錯決定。月中的相位讓你有點心煩，但正是這些小震盪讓你真正長大。
🔸 工作運勢｜
你在談判、簡報、表達上比平常更有底氣。職場會出現一些拖延或輪迴性的問題，但你能靠直覺與洞察力處理好。財務需要多看幾次細節，本月的錢進得快、出的也快。
🔸 感情運勢｜
你想被看見，也終於不想再委屈自己。單身天蠍的桃花不錯，但你會自然篩掉不真誠的人。有伴者會進入深入溝通期，真話可能刺，但能讓關係更健康。
上升／太陽雙魚座｜幸運指數：★★★★☆
🔸 整體運勢｜
這個月你的能量像在大霧中行走——看得見方向，但腳步沉重。土星與海王雙雙被火星、太陽、水星、金星逼到角落，你的壓力會一層層浮出來：責任、現實、疲憊、情緒。這不是失敗，而是宇宙在推你誠實面對自己的極限。其實，你早該放過自己了。
🔸 工作運勢｜
流程變慢、合作變卡、期望變重。你不能靠撐，只能靠篩選。拒絕不合理的要求，是這個月最重要的功課。越到月底，越需要一步一步踩穩。
🔸 感情運勢｜
你渴望靠近，但又害怕被看穿。單身者容易遇到不穩定的曖昧；有伴者則可能進入沉默、試探、逃避的循環。這個月最重要的是：說出你真正的需求，而不是用沈默換和平。
