12星座2月運勢排行榜出爐！第1名股市賺大錢 財運、幸運色一次看
下個月即將迎來農曆新年，不少民眾忙著大掃除、張羅年菜的同時，也會關心2月份的運勢。清水孟國際塔羅小孟老師日前分享12星座2月份運勢，其中第1名的星座不僅有望升職加薪，還有機會透過股市大賺一筆。
第12名、雙子座
工作：收獲變多、注意小人。
財運：花錢需要多加克制。
幸運色：粉色。
第11名、天蠍座
工作：注意疑心病的人。
財運：適時加碼。
幸運色：灰色。
第10名、處女座
工作：大膽請求協助。
財運：適合ETF。
幸運色：金色。
第9名、牡羊座
工作：遠離負面的人。
財運：需控制花費。
幸運色：白色。
第8名、天秤座
工作：需要休息。
財運：逢低加碼。
幸運色：灰色。
第7名、摩羯座
工作：注意健康、不宜逞強。
財運：不宜加碼攤平。
幸運色：綠色。
第6名、雙魚座
工作：對抗壓力。
財運：找到標的投資。
幸運色：棕色。
第5名、金牛座
工作：備受賞識。
財運：定期定額會賺錢。
幸運色：藍色。
第4名、射手座
工作：注意八卦流言。
財運：花錢較衝動。
幸運色：黃色。
第3名、獅子座
工作：適合轉換。
財運：投資不宜躁進。
幸運色：紅色。
第2名、巨蟹座
工作：持續向上。
財運：績效攀升。
幸運色：紫色。
第1名、水瓶座
工作：適合談論升遷。
財運：找到飆股。
幸運色：橙色。
看更多 CTWANT 文章
「末日鐘」再撥快創紀錄！ 科學家：陸對台威脅、核武與AI風險齊升
肉身「護身障阿伯過馬路」獲表揚 國中弟謙虛：感謝車主禮讓
日劇拍攝中2／金城武後第二人！許光漢登封面迷倒櫻花妹
其他人也在看
威力彩6.9億拚fire老闆！「3星座」看到快接 有橫財入命
威力彩拚6.9億！ 命理點名3星座「橫財入命」旺翻天EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
小孟老師運勢／小心荷包失血！1星座需合理規劃財源
生活中心／綜合報導1月27日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中牡羊座在感情方面，有望認識心儀對象；巨蟹座在工作方面，有新的發展機會；至於財運，「這星座」需合理規劃財源，以免荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2月愛情關鍵月！桃花最旺星座Top3，有人把愛走向成熟、天秤告別曖昧
2026 年 2 月桃花運排行榜姊妹淘 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
夏宇童、孫協志曬超大鑽戒！曝光「絕美婚紗照」甜蜜熱吻
夏宇童、孫協志曬超大鑽戒！曝光「絕美婚紗照」甜蜜熱吻EBC東森娛樂 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 發表留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
蘇巧慧老公原來是《冠軍之路》導演！一球砸歪開啟緣分 網笑：故意的
即時中心／林韋慈報導近期民進黨新北市參選人蘇巧慧與丈夫、紀錄片《冠軍之路》導演龍男·以撒克·凡亞思（Isaac Fan-Ya-Si）首度同台受訪，引發網友熱議。許多人驚訝發現，原來他們是夫妻。民視 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發表留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 發表留言
NBA／末節「大場面」5人吞T！太陽3主力缺陣仍險勝籃網
太陽今天主場迎戰籃網隊，後場因傷兵人手短缺，末節雙方爆發肢體衝突，共5人吞技術犯規，「鬼神」艾倫（Grayson Allen）關鍵時刻單打得分，太陽才以106：102險勝。 太陽主力後衛布克（D...聯合新聞網（運動） ・ 1 小時前 ・ 發表留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言