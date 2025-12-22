12月「韓劇演員話題度」TOP10：朴敘俊第8，《認罪之罪》金高銀、全道嬿都上榜！
【文／Beauty美人圈．Jessie】12 月韓劇真的大爆發！朴敘俊久違回歸浪漫愛情劇、李帝勳在《模範計程車3》中一次次化險為夷都超吸睛，而 Netflix《認罪之罪》更是橫掃各國話題榜，金高銀、全道嬿兩位影后級的對戲讓觀眾直呼過癮！一起來看看 12 月「韓劇演員話題度 TOP10」都有誰上榜吧！
12月「韓劇演員話題度」TOP10：《公益律師》鄭敬淏
繼2023年《浪漫速成班》，鄭敬淏時隔兩年帶著新作《公益律師》回歸電視劇啦！劇中他飾演的「姜大衛」真的超有魅力，從國民法官轉職公設辯護人的他具備優異的法律專業能力與快速的思辨反應，致力於為弱勢群體追回正義。在法庭上字字珠璣、一針見血的姜大衛，一回到只有自己的辦公室立刻化身「鄭少女」大跳Kpop，反差魅力讓人一秒入坑！
12月「韓劇演員話題度」TOP9：《因為沒有下輩子》金喜善
金喜善在《因為沒有下輩子》中飾演的「趙奈廷」，原本是年薪破億、風光無比的節目主持人，卻在事業巔峰時選擇回歸家庭，成為全職主婦。如今她決定擺脫歐巴桑形象重新踏回職場。金喜善將職業媽媽的辛酸詮釋得細膩動人，即使生活再累、再艱難，在孩子面前仍努力保持笑容、不露脆弱，讓許多觀眾看了心有戚戚焉，超有共鳴！
12月「韓劇演員話題度」TOP8：《明天的重逢》朴敘俊
時隔多年，朴敘俊終於再度出演浪漫愛情喜劇啦！在新劇《明天的重逢》中，朴敘俊飾演一個平凡、普通、沒有過人之處的上班族「李京道」，在報導一起婚外情醜聞時，發現醜聞主角的妻子正是自己的初戀女友，意想不到的重逢再度燃起青澀愛意。第一集就突破尺度讓人臉紅心跳，尤其不少網友表示真的很喜歡看老實人京道被撩的樣子，讓人看得又哭又笑！
12月「韓劇演員話題度」TOP7：《操控遊戲》都敬秀
都敬秀在《操控遊戲》裡的演技絕對是大家有目共睹的！劇中他飾演的「安耀翰」是徹頭徹尾的大反派，劇播的時候許多觀眾都被他瘋批的表現嚇得頭皮發麻。最可怕的不是他壞，而是他又壞又聰明，高智商反派帶來的反轉驚喜一個接一個，也讓網友封他為「眼神清澈的瘋子」！而都敬秀也在終映採訪中分享：「這是我至今所有作品中，收到最多人說『很好看、很享受』的作品。」
12月「韓劇演員話題度」TOP6：《模範計程車3》李帝勳
千呼萬喚，由李帝勳飾演的「金道奇」終於回來啦！在第三季中，金道奇帶來全新的合作關係和全新的招數，再次以壯觀的行動與華麗的偽裝，將反派「一鍋端」！李帝勳通過細膩的演技，讓觀眾在為他的復仇喝采時，又不禁心疼他去擁抱絕望的勇氣，韓國媒體也力讚：「由李帝勳來演這種帶有私人復仇色彩的爭議性類型，才能在情感上具有說服力。」
不僅如此，由於李帝勳在《模範計程車》三季中，每一次復仇都會換一套華麗的偽裝，可愛又不違和、充滿反差感且不忌形象的演技超吸睛，完全就是驚喜，因此又被網友封為「百變李帝勳」！觀眾紛紛表示：「大舌頭道奇我真的笑噴」、「每個復仇造型都超好笑超用心」、「他真的很會演」，金道奇不是由李帝勳來演的話，絕對不行！
12月「韓劇演員話題度」TOP5：《一吻爆炸》安恩真
《一吻爆炸》最近討論度持續飆高！安恩真在劇中飾演的「高多林」因為家計問題，被迫偽裝成已婚、有孩子的身分進入公司，結果引發一連串又好氣又好笑的烏龍事件。許多觀眾都大讚安恩真的演技細膩、有感染力，每次都能把角色詮釋得非常到位。這次她更明顯瘦了一大圈，整個人更有女人味，引發不少熱議。網友紛紛表示：「圓臉時很可愛，瘦下來也超美」、「安恩真真的被低估了」、「她的演技是細節派，超厲害！」
12月「韓劇演員話題度」TOP4：《一吻爆炸》張基龍
張基龍在《一吻爆炸》裡飾演的「孔志赫」實在太圈粉啦！孔志赫是全球創投顧問公司「K創投」的策略顧問，完全是「高富帥」的具象化，每次出場都超Drama，要麼英雄救美、公主抱，要麼秀出黑卡，而且純情、傲嬌又幼稚，這種反差魅力不只讓高多林心跳加速，許多觀眾也是一秒淪陷呀！
12月「韓劇演員話題度」TOP3：《親愛的X》金裕貞
《親愛的X》於上週迎來大結局，雖然大家對結局的反應十分兩極，但是對於金裕貞的演技絕對是一面倒好評，甚至有不少人認為這部劇最大的看點就是她的演技盛宴！金裕貞再出演前對「白雅珍」一角做了很多功課，努力去理解雅珍的內心世界，每一個眼神、語氣、表情都是精心設計過的，讓觀眾在恨她的時候，又不禁憐惜她。
百想藝術大賞評審鄭德賢甚至特地撰文盛讚金裕貞的演技。他提到：「幾年前，誰能想像那位帶著純真童星形象的金裕貞，竟能駕馭如此美麗又令人毛骨悚然的角色？金裕貞透過《親愛的X》完成了突破性的演技轉型，這並不是被年齡逼迫，而是厚積薄發的主動選擇。」金裕貞這次的表現完全是奔著拿獎而來啊！
12月「韓劇演員話題度」TOP2：《認罪之罪》全道嬿
《認罪之罪》播出後立即成為近期最熱門的韓劇，不僅懸疑、犯罪題材引人入勝，全道嬿與金高銀雙影后同台飆戲更是讓大眾對這個作品的期待直飆升。而全道嬿作為韓國影后、大前輩，演技一如既往地嫻熟，無論是答應與牟恩交換條件時的心境，還是執行約定時的掙扎、說謊的緊張心虛等，全道嬿都通過精湛的演技呈現出來，網友表示：「全道嬿的演技真的沒話說！」
12月「韓劇演員話題度」TOP1：《認罪之罪》金高銀
12月「韓劇演員話題度」TOP1就是金高銀！她在新劇《認罪之罪》中飾演的「牟恩」一出場就讓人頭皮發麻，冷血又冷靜的目光、好似能看穿你內心的眼神，以及聰明睿智、無所畏懼的行動⋯⋯全都為這個角色蒙上一層神祕的色彩。而金高銀也憑藉精湛的演技，把家逢變故前後的牟恩詮釋得淋漓盡致，代入感極強！
看過的觀眾都忍不住要盛讚金高銀傳神的演技：「金高銀的表演讓我好幾次都起雞皮疙瘩」、「金高銀演得超好，完全不能想像如果不是她，誰能演這個角色」、「劇情零邏輯但金高銀靠演技撐住了」、「金高銀的演技真的是瘋了」、「不愧是信看演」等，還有網友提議 Netflix 應該要為她單獨舉辦一個頒獎典禮，演技實在太好啦！
