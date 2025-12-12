12月上漲機率100％ 年底上看3萬點？ 網驚：出貨文





近期台股表現強勢，媒體也看好，還有投信喊話「12月上漲機率100％」。有網友轉貼相關新聞稱「一片樂觀、穩中穩」，但也有人稱像「出貨文」，警告過度樂觀恐成反指標。

台股11日衝上28568點創下歷史新高。日前有機構分析，台灣全年GDP年增率可望上看7.3％，基本面強勁，台股年底前有望再衝一波，後續將觀察美股走勢、關稅談判、Fed動向與各大法說會。

有網友在論壇PTT轉貼一則標題為「台股蓄勢挑戰歷史新高 看好12月上漲機會」的新聞，新聞中提到，台新投信指出，從過去十年統計，第四季台股上漲機率偏高，且「11月下跌、12月上漲」的組合出現時，上漲機率為100％，因此看好今年12月行情延續。並指出，今年台灣全年GDP年增率有望上看7.3%，成為全球主要經濟體中最亮眼的國家之一，尤其，台股的基本面更是強勢，大盤後市可望續上攻。

▼網友轉貼的新聞中提到，台新投信對於台股抱持十分樂觀的態度，認為可以期待12月的股市上漲行情。

轉貼這篇新聞的網友表示，自己認為現階段股市表現亮眼，也吸引愈來愈多散戶進場。並認為，目前台股距離歷史高點只差一小段，「差一點就能越過了」。並將此多頭動能應與美國潛在降息周期、台積電獲利持續創高連結有關，也看好這波漲勢有機會延續到明年，對台股中長線多頭抱持信心。對此，不少網友同樣抱持樂觀態度，紛紛留言：「遲早創新高」、「全面樂觀」、「一片樂觀！穩中穩！」，甚至有人大膽預測「年底三萬、明年保守五萬點」，也有人指出，今年只要買大盤指數型商品，就能「打歪一堆亂買個股的人」。還有人分享自己的投資方式：「我已經歐印全做多」、「沒人在年底做空的，對吧」。

▼對此，有網友同樣樂觀，甚至有人預測「年底三萬點」。但也有人提醒從歷史經驗來看，這類消息似乎帶有濃厚「出貨味」，反而應該保守小心。





但在一片樂觀的聲浪中，也有些網友認為應該謹慎，認為若是外界一片樂觀報導，從歷史經驗來看似乎帶有濃厚「出貨味」，反而應該保守小心：指出「有這種文，不崩我隨便你」、「怎麼有股出貨的味道」。並提醒年底還未面臨聖誕變盤、外資放假等變數，對「100％機率」說法抱持懷疑。

（封面圖／東森新聞資料照）

