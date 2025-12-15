12月下旬要發了！4生肖事業大展鴻圖 財運步步高升

時序進入12月下旬，有4個生肖特別有感運勢升溫。（示意圖／Pexels）





時序進入12月下旬，整體運勢也跟著升溫，不少人開始感覺事情變順、機會變多。《搜狐網》運勢專欄分享，有4個生肖特別有感事業動起來、收入也慢慢跟上，努力終於開始看到回報。

生肖羊

屬羊者平時給人溫和低調的印象，很多時候都是默默做事、不太出風頭。12月下旬開始，之前累積的努力終於發光，財運逐漸轉強，生活壓力也慢慢減輕。從這個時間點起，屬羊的人在投資或理財上的判斷力明顯提升，財富雖然不是一下子暴增，但會越來越穩、越來越多，算是踏出翻身的第一步。

生肖猴

聰穎的屬猴者腦筋動得快，好點子特別多，到了年底將派上大用場。職場上容易抓到關鍵機會，提出的想法被看見、被採用，績效和獎金自然跟著來，加上人緣好、朋友多，透過介紹能接觸到額外的賺錢管道，偶爾還會有抽獎、小偏財之類的驚喜，累積起來也是一筆不小的收穫。

生肖牛

屬牛者12月下旬迎來事業上的關鍵轉折。雖然一向不是靠背景或運氣吃飯，但長時間的努力終於換來機會，不管是在職場爭取到升遷加薪，還是創業上有突破進展，整體發展明顯往上走。隨著收入增加，財務狀況改善，也讓屬牛者對未來更有底氣，生活品質同步升級。

生肖馬

屬馬者年底的運勢走得又快又猛。行動力強、敢嘗試的特質，讓他們在這段時間特別容易抓住機會。工作上勇於創新、嘗試新方法，成果很快反映在收入上。此外，屬馬的人社交能力佳，朋友帶來的合作或副業機會，也為荷包加分不少，生活自然越來越寬裕。

