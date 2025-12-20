12月了還有熊襲！日宮城縣男子陳屍樹林、附近野豬陷阱抓到一頭熊

日本上野動物園的一頭亞洲黑熊。美聯社資料照片



時序已進入12月下旬，日本仍發生原應冬眠的熊襲擊人類致死事件。宮城縣大和町一座樹林20日上午發現一具男屍，警方推測可能遭熊攻擊而死，正進一步調查。

綜合日媒報導，當地時間20上午8點多，警方接獲報案稱「我們發現一個人躺在地上，但那裡有一隻熊，我們無法靠近。」警消趕往現場，發現一名已明顯死亡的男子。

經調查，死者為89歲的加藤光男，戶籍登記在仙台市，是獵友會成員。

男子陳屍處不遠有一個捕野豬的陷阱，警方發現一頭熊困在陷阱中，熊足被鐵絲纏住。這頭母熊身長約1.3公尺，獵友會已當場獵殺牠，但這頭熊是否與男子之死有關則尚待調查。

