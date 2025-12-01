12月交通新制一次看！ 桃機T3北登機廊廳今起試營運年增580萬服務量

桃園機場第3航廈北登機廊廳今起試營運，預估一年可增加580萬人次服務能量。桃機公司提供



今天是12月的第一天，本月有多項交通新制上路，包括桃園機場第3航廈北登機廊廳試營運，預估一年可增加580萬人次服務能量；「TPASS 2.0+中長途國道客運」常客優惠，最多可享30%的回饋；中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信；販售無人機前需登錄 ，違者最高可罰150萬。

桃園機場北登機廊廳為第3航廈率先啟用的重要設施，工程歷經多年努力，於今(1)日展開試營運，將有助於提升航班運作彈性，交通部次長林國顯表示，北登機廊廳新增北側8個大型登機門，可以增加桃機一年580萬人次的服務能量。

桃機公司指出，北登機廊廳的樓層配置與既有登機長廊不同，出發層在3樓、抵達層在4樓，樓層分明方便旅客識別。出發從第2航廈D10登機門銜接D11-D18，設有清晰指標引導旅客。抵達旅客離機後，可經電扶梯或電梯前往4樓，在錯落有致的上千盞Halo燈具柔和光影的引導下，回到第2航廈辦理入境。

為吸引更多旅客搭乘國道客運，交通部今(1)日起推出「TPASS 2.0+中長途國道客運」常客優惠，搭乘91條中長途國道客運路線包括西部70公里以上及東部國道客運路線，每月搭乘2次可享15%乘車金額回饋、搭乘4次可享30%乘車金額回饋，其他公共運輸則依既有回饋條件計算回饋金額，回饋金額將於次月25日回饋至乘客的電子票證或電子支付帳戶。

過往寄往美國信件、文件和印刷品等不需要通關，但受到美國關稅政策影響，美國海關對進口郵件審查變得更加嚴格，不少國人寄往美國的國際航空函件頻遭退件。中華郵政10月16日公告，暫停美國掛號寄送服務，後與美國郵政溝通後，中華郵政表示12月1日起，恢復收寄發往美國的掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件服務。

遙控無人機產品登錄與資訊標示新規今日上路。交通部民航局指出，販售無人機應依新制辦理登錄與標示義務，若未先完成登錄就上架販售，業者將面臨1萬元至150萬元罰鍰。

中央氣象署自今年3月試辦的「陸上強風特報鄉鎮燈號」，12月1日起正式上線，以更精細的鄉鎮尺度分級燈號預警強風，並以黃、橙、紅三色燈號區分。黃燈代表「注意！平均風達6級或陣風達8級以上，準備防風」，橙燈代表「警戒！平均風達9級或陣風達11級以上，提高警覺加強防範」、紅燈則代表「危險！平均風達12級或陣風達14級以上，儘快進入堅固建築避風」。

另外，為提升運能和服務品質，台鐵公司宣布12月23日起將大改點，總計有111列車調整行車時刻，變動5分鐘以上班次約有15列次。改點重點包括優化列車編組運用，彰化-花蓮間278次(12月24日起)及285次普悠瑪調整為EMU3000型自強號，樹林-花蓮間224、235次EMU3000型自強號調整為普悠瑪。此外，增開台中-潮州間EMU3000型自強號2列次(191次及196次)。

