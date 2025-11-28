12月仍不可輕忽！下週又有熱帶擾動？ 專家：對台灣影響

今天（28日）受到天琴颱風外圍中高層雲系影響，雲量逐漸向東移動，各地氣溫有些微差異。白天苗栗以北及東半部高溫約20-23度，中南部則稍暖，約23-26度。今晚至明晨，中北部及東北部空曠地區需特別注意低溫，若雲量減少加上輻射冷卻，可能出現13度或以下的低溫。

天氣風險分析師吳聖宇在粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，這週末是非常適合出遊的天氣，雲量減少，白天氣溫回升，北部及東半部高溫可達26-28度，中南部則有機會回到28-30度。不過，夜晚及清晨氣溫仍偏低，中北部及東北部空曠地區可能有13到15度的低溫，早晚出門記得加件外套。

下週二開始，下一波東北季風南下，北部及東半部將轉為陰天短暫陣雨，其他地區以多雲或陰天為主，這波影響可能持續至下週四，週五後才會緩和。

此外，吳聖宇提醒，下週菲律賓以東可能會有新的熱帶擾動發展，並再次靠近菲律賓附近。雖然已經接近12月，但南方的熱帶擾動仍持續活躍。對台灣而言，影響的可能性不大，但是否會帶來雲量和水氣，仍需密切關注！

