12月仍有颱風！「洛鞍」最快明生成 專家曝對台影響
12月了還有颱風！氣象專家賈新興透露，位於菲律賓東方海面的熱帶系統93W，預估最快明（4日）、後（5日）兩天就會增強為今年第28號颱風「洛鞍」。
氣象專家賈新興指出，位於菲律賓東方海面的熱帶系統93W，原預估今（3）天增強為熱帶性低氣壓，但現在發展時間延後一些，推估今、明將生成熱帶低壓，並於明、後天增強為颱風。模擬路經方面，它將往菲律賓南方移動、進入南海，對台灣天氣沒有影響。
洛鞍將往菲律賓南方移動、進入南海。圖／翻攝自賈新興臉書
另據氣象署資料指出，明日台灣天氣受到東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區、恆春半島及大台北、中南部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。
責任編輯／陳俊宇
