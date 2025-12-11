12月來臺北超High超好玩！ 跨年搖滾區入場證限定抽
臺北最High新年城-2026跨年晚會驚喜連連！除先前公布蔡健雅、韋禮安、U:NUS等超強卡司將來臺北一起迎新年外，為了讓更多民眾來臺北體驗12月豐富精采的活動，臺北市政府觀光傳播局更祭出3大方式，讓民眾可獲得臺北跨年搖滾區入場資格！包含聯手超過600家臺北市旅館飯店祭出免費領限量跨年搖滾區入場證、聯合業者推出跨年專屬限量遊程直衝搖滾區，以及在「Humans of Taipei 我是台北人」Facebook期間限定抽跨年搖滾區入場證活動，邀請大家於年末來臺北遊玩、住宿，感受城市的熱情。
觀傳局說明，12月的臺北除了「公館聖誕季」、「繽紛耶誕玩台北」等活動滿滿外，「臺北最High新年城-2026跨年晚會」更攜手中華民國觀光旅館商業同業公會、臺北市旅館商業同業公會及台北市旅館同業發展協會，與台北寒舍艾美酒店、台北美福大飯店、北投麗禧溫泉酒店等超過600家旅館飯店合作推出超強跨年方案，即日起至12月31日，民眾不用半夜排隊卡位，只要在合作旅館飯店連續入住2晚，並於旅館現場填寫資料，上傳2晚住宿發票及明細照片，就可獲得限量「2026臺北跨年晚會搖滾區入場證」2張（數量有限，送完為止）；不只如此，觀傳局也與多家旅宿業者祭出住房優惠、加贈餐飲等好康，讓大家12月來臺北住得舒服，玩得開心！
跨年合作旅館-北投麗禧溫泉酒店。圖／台北市政府提供
觀傳局表示，線上旅遊平台也配合推出臺北跨年限定遊程，旅客白天在市區旅遊，晚上搭專車就可直達「臺北最High新年城-2026跨年晚會」搖滾區，一站式體驗從早玩到晚再High到2026有夠狂，今年12月，快揪親朋好友來臺北一起玩整天、High跨年！詳細資訊可至活動官網查詢。
觀傳局進一步說，即日起到12月12日，在我是台北人Facebook也舉辦抽獎活動，只要在活動期間，親自到「臺北市政府周邊廣場」和現場任一史奴比主題裝置物合影，再把照片上傳到抽獎貼文留言區，即可抽跨年晚會搖滾區雙人入場證（10組），除此之外也有機會獲得史奴比臺北限定紀念品、7-11商品卡！詳細活動辦法請上「Humans of Taipei 我是台北人」Facebook（https://reurl.cc/rK9YMx）。
此外，「來台北有購嗨 消費歡樂抽」同步熱烈開跑中，114年11月11日起至115年3月8日到臺北市店家消費滿200元，登錄發票收據或透過自動匯入雲端發票，即可獲得抽獎序號，有機會抽中1,000萬元現金大紅包、台積電股票、高檔電動汽車、NBA賽事雙人來回機票及iPhone17 Pro等萬份好禮，消費200元即可獲得1次抽獎機會，單筆最高100次抽獎機會，友好特店消費抽獎機會再翻倍，住宿發票記得上網登錄，消費越多中獎機會越高！並且本市許多知名旅宿配合「普發現金1萬元」，推出買萬送萬，住宿加餐飲等優惠內容，歡迎旅客把握時間，在12月到臺北走走，享受豐富精彩的活動！
更多活動詳情與最新資訊，請鎖定「2026臺北最High新年城」活動官網-旅遊資訊（https://2026newyear.travel.taipei/）與「臺北旅遊網」粉絲專頁。
（臺北市政府 廣告）
更多台視新聞網報導
首個沒有大S的跨年...小S獻聲台北101煙火 1句話戳淚崩「一度喊卡」
12/25、元旦國道疏運措施出爐！採單一費率收費、停路肩恐噴6千
公費流感疫苗打氣旺 疾管署增購15萬劑估12月下旬到貨
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 7
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 100
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 8
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 27
MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下
美國大學棒球再添「星二代」，日本名投達比修有的兒子Shoei，確定將加入美國加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）的NCAA一級球隊「海神隊」（Tritons），消息公布後立即引起日、美棒壇關注。達比修有兒子英文名字「Shoei」竟與大谷翔平英文名字「Shohei」竟只差一個字母。聯合新聞網（運動） ・ 2 小時前 ・ 1
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 4
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 23 小時前 ・ 27
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 23 小時前 ・ 211
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 2
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 18
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 14
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 1
川普「金卡」啟動 3110萬元換美國永居
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）週三（10日）宣布，他長期承諾推動的「金卡」（goldcard）正式開始發售，該卡將為繳納100萬美元（約台幣3110萬元）的個人、以及...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 44
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 39
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 169
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
小7歲男友拿出一大束花 小禎激動湊上去親一下⋯全場瘋了
小禎近日過41歲生日，跟一群好友、小7歲男友Alan一起出國度假，身邊親朋好友都一起飛到國外幫她慶生。小禎日前大方認愛，不過被問到是否想要再婚，她表示還沒有，不過男友已經見過爸爸胡瓜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 41
MLB／王建民出席冬季會議 當地記者認出他！興奮喊「洋基19勝王牌」
大聯盟冬季會議近期在佛州舉辦，樂天桃猿教練曾豪駒日前以WBC台灣隊總教練身份赴美參加，沒想到王建民竟然也到場，而且還有當地記者在個人社群上發文，直呼竟然能偶遇當年洋基19勝「王牌投手」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 8
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 373