12月來臺北超High超好玩！ 跨年搖滾區入場證限定抽

臺北最High新年城-2026跨年晚會驚喜連連！除先前公布蔡健雅、韋禮安、U:NUS等超強卡司將來臺北一起迎新年外，為了讓更多民眾來臺北體驗12月豐富精采的活動，臺北市政府觀光傳播局更祭出3大方式，讓民眾可獲得臺北跨年搖滾區入場資格！包含聯手超過600家臺北市旅館飯店祭出免費領限量跨年搖滾區入場證、聯合業者推出跨年專屬限量遊程直衝搖滾區，以及在「Humans of Taipei 我是台北人」Facebook期間限定抽跨年搖滾區入場證活動，邀請大家於年末來臺北遊玩、住宿，感受城市的熱情。

觀傳局說明，12月的臺北除了「公館聖誕季」、「繽紛耶誕玩台北」等活動滿滿外，「臺北最High新年城-2026跨年晚會」更攜手中華民國觀光旅館商業同業公會、臺北市旅館商業同業公會及台北市旅館同業發展協會，與台北寒舍艾美酒店、台北美福大飯店、北投麗禧溫泉酒店等超過600家旅館飯店合作推出超強跨年方案，即日起至12月31日，民眾不用半夜排隊卡位，只要在合作旅館飯店連續入住2晚，並於旅館現場填寫資料，上傳2晚住宿發票及明細照片，就可獲得限量「2026臺北跨年晚會搖滾區入場證」2張（數量有限，送完為止）；不只如此，觀傳局也與多家旅宿業者祭出住房優惠、加贈餐飲等好康，讓大家12月來臺北住得舒服，玩得開心！

跨年合作旅館-北投麗禧溫泉酒店。圖／台北市政府提供

觀傳局表示，線上旅遊平台也配合推出臺北跨年限定遊程，旅客白天在市區旅遊，晚上搭專車就可直達「臺北最High新年城-2026跨年晚會」搖滾區，一站式體驗從早玩到晚再High到2026有夠狂，今年12月，快揪親朋好友來臺北一起玩整天、High跨年！詳細資訊可至活動官網查詢。

觀傳局進一步說，即日起到12月12日，在我是台北人Facebook也舉辦抽獎活動，只要在活動期間，親自到「臺北市政府周邊廣場」和現場任一史奴比主題裝置物合影，再把照片上傳到抽獎貼文留言區，即可抽跨年晚會搖滾區雙人入場證（10組），除此之外也有機會獲得史奴比臺北限定紀念品、7-11商品卡！詳細活動辦法請上「Humans of Taipei 我是台北人」Facebook（https://reurl.cc/rK9YMx）。

此外，「來台北有購嗨 消費歡樂抽」同步熱烈開跑中，114年11月11日起至115年3月8日到臺北市店家消費滿200元，登錄發票收據或透過自動匯入雲端發票，即可獲得抽獎序號，有機會抽中1,000萬元現金大紅包、台積電股票、高檔電動汽車、NBA賽事雙人來回機票及iPhone17 Pro等萬份好禮，消費200元即可獲得1次抽獎機會，單筆最高100次抽獎機會，友好特店消費抽獎機會再翻倍，住宿發票記得上網登錄，消費越多中獎機會越高！並且本市許多知名旅宿配合「普發現金1萬元」，推出買萬送萬，住宿加餐飲等優惠內容，歡迎旅客把握時間，在12月到臺北走走，享受豐富精彩的活動！

更多活動詳情與最新資訊，請鎖定「2026臺北最High新年城」活動官網-旅遊資訊（https://2026newyear.travel.taipei/）與「臺北旅遊網」粉絲專頁。

