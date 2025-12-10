12月全台十大必看展覽：克林姆真跡首度來台、台中綠美圖首展登場

12 月的台灣藝文活動可說是年度最精彩的一段時間，從北到南都有重量級展覽接力登場，包括：克林姆真跡首度來台的《綻放》、台中全新文化地標「綠美圖」開館大展《萬物的邀約》，以及富邦美術館的《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》等，都成為 2025 年底最受關注的焦點。

《綻放》

古斯塔夫・克林姆《吻》，Source: 維也納美景宮／時藝多媒體

被譽為 2025 年底必看的重量級藝術展《綻放：維也納美景宮百年花繪名作展》，將於 12 月 5 日在台北「國立歷史博物館」一樓及二樓展廳登場。本次與奧地利維也納「美景宮美術館」首度合作，集結 60 幅花卉主題藝術珍品。最大亮點莫過於象徵主義大師古斯塔夫・克林姆（Gustav Klimt）真跡首度來台，並打造沉浸式「克林姆花園」體驗空間，話題性十足。

古斯塔夫・克林姆《有向日葵的花園》，Source: 維也納美景宮／時藝多媒體

《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展 — 從瓦爾德米勒到克林姆》

展期｜2025 年 12 月 5 日至 2026 年 3 月 22 日

地址｜台北市中正區南海路 49 號 4 樓（國立歷史博物館）

《步入永恆》

Alberto Giacometti, L'Homme qui Marche, 1950 Collection Fondation Maeght © Succession Alberto Giacometti, ADAGP, 2025 Photo @nclsvella pour la Fondation Maeght

台北富邦美術館於歲末推出重量級大展《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》，將首度把「雕塑史最高拍賣紀錄」的經典真跡引入台灣，帶來近 50 件橫跨雕塑、掛毯與版畫的重要典藏，完整呈現三位西洋藝術巨匠於戰後時期的創作光譜。同時，另一項話題展覽——法國華裔畫家常玉「粉紅時期」的重要作品亦同步展出，精選逾 10 件珍貴早期油畫，呈現他以柔和粉色與細膩筆觸構築出的靜謐世界。

台北富邦美術館於歲末推出重量級大展《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》 Source: 富邦美術館

《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》

展期｜2025 年 12 月 24 日至 2026 年 4 月 20 日

地址｜台北市信義區松高路 79 號（富邦美術館）

《五夜山河水》

《蒼蠅蚊子》，Source: 誠品畫廊

睽違 24 年，備受國際藝壇與拍賣市場矚目的當代藝術家季大純，再度於台灣推出個展——誠品畫廊全新展覽《五夜山河水》隆重揭幕，以 31 幅作品完整回望近二十年創作脈絡，從早期標誌性的留白系列，到旅居柏林後從歐洲藝術史汲取靈感、以幽默與禪意並陳的具象轉譯。藝術家以壓克力顏料探索透明與半透明交界的曖昧質地，使作品兼具材料魅力與東方禪美的深度。

《大腫馬》，Source: 誠品畫廊

《五夜山河水——季大純個展》

展期｜即日起至 2025 年 12 月 13 日

地址｜台北市信義區菸廠路 88 號（誠品畫廊）

《城市心脈動》

101 辦公大樓 1 樓大廳迎來全新展覽《The Pulse of the City：城市心脈動》 Source: 忠泰美術館

作為台北重量級高樓地標，101 辦公大樓 1 樓大廳迎來全新展覽《The Pulse of the City：城市心脈動》，邀請策展人胡朝聖、王怡茹協，以「藝術是驅動城市進化的第一道火花」為核心概念，從藝術視角出發，點燃城市的感知與想像，集結五位風格鮮明的藝術家—陳萬仁、黃海欣、耿傑生、羅懿君與何理互動，將藝術融入城市的日常，也帶領來啟發與省思。

以「藝術是驅動城市進化的第一道火花」為核心概念，從藝術視角出發 Source: 忠泰美術館

《The Pulse of the City：城市心脈動》

展期｜即日起至 2026 年 2 月 26 日

地址｜台北市信義區信義路五段 7 號（Gallery 101）

《Input > Unknown》

繼《OUTLINES IN BETWEEN》、《Net & String Taichung》後，台中勤美術館持續以「打開想像力」作為核心 Source: CMP INSPIRATION

繼《OUTLINES IN BETWEEN》、《Net & String Taichung》後，台中勤美術館持續以「打開想像力」作為核心，推出全新展覽《Input > Unknown》（輸入大於未知）。本次與義大利 A’Design Award 白金獎得主、台灣跨域藝術團隊「何理互動 WHYIXD」合作，讓科技、感知與想像力交織，邀請觀眾穿越光影，重新思考美術館存在的意義與使命。

本次與義大利 A’Design Award 白金獎得主、台灣跨域藝術團隊「何理互動 WHYIXD」合作 Source: CMP INSPIRATION

《Input > Unknown》

展期｜即日起至 2026 年 3 月 1 日

地址｜台中市西區館前路 79 號（勤美術館）

《萬物的邀約》

Source: 安東尼・聖修伯里《小王子與狐狸對話》，台中市立美術館

坐落於台中水湳經貿園區的重量級新地標「綠美圖」，是全台首座結合「市立美術館」與「市立圖書館」的文化建築，由日本建築大師妹島和世（SANAA）團隊設計。其開幕展《萬物的邀約》將於 12 月 13 日登場，一次集結四組策展團隊，彙集來自 20 個國家、逾 70 位國內外藝術家之作品，涵蓋繪畫、裝置、表演與文學等多元領域，小王子的真跡手稿與首度來台。

Source: 王清霜《佇聆孔雀》，台中市立美術館

《萬物的邀約》

展期｜2025 年 12 月 13 日至 2026 年 4 月 12 日

地址｜台中市西屯區中科路 2201 號（綠美圖）

《台灣美術雙年展》

王鼎曄〈三留〉，Source: 台灣美術雙年展

2025 台灣美術雙年展於國立臺灣美術館登場，這是繼北美館「2025 台北雙年展」後另一場重要雙年展。此次以「黑水」為核心議題，集結 31 組台灣藝術家共 37 組作品，其中 7 組為全新委託創作。展覽借用「黑水」意象，探究台灣在多重殖民下的歷史幽暗面，並搭配表演、座談與導覽，邀請觀眾一同在黑暗中尋光。

吳家昀〈無界之地〉，Source: 台灣美術雙年展

2025 台灣美術雙年展

展期｜即日起至 2026 年 3 月 1 日

地址｜台中市西區五權西路一段 2 號）（國立台灣美術館）

《朦朧潮濕的一天》

繼新北市金瓜石後，《朦朧潮濕的一天》巡迴展來到嘉義 Source: 文化總會、台灣電力公司

繼新北市金瓜石後，《朦朧潮濕的一天》巡迴展來到嘉義，由奈良美智親自指定「新港文化館 25 號倉庫」為展覽場地。作品靈感源自他在台灣的旅行經驗，藝術家以更平靜且充滿餘裕的狀態完成此作，畫中融入台灣居民的笑容、山巒疊翠等溫暖元素，透過小女孩的眼神，呈現深層的情感與隱喻。

作品靈感源自他在台灣的旅行經驗，藝術家以更平靜且充滿餘裕的狀態完成此作 Source: 文化總會、台灣電力公司

《朦朧潮濕的一天》嘉義站

展期｜2025 年 12 月 12 日至 2026 年 4 月 19 日

地址｜嘉義縣新港鄉登雲路 111 巷 2 號（新港文化館 25 號倉庫）

《花園堡壘》

〈Riding Free〉，Source: Kaohsiung Museum of Fine Arts

籌備多時，高雄市立美術館迎來全新重量級展覽——《馮・沃爾夫的花園堡壘》。本次展覽攜手英國藝術家馮・沃爾夫（Von Wolfe），一口氣呈現橫跨近 20 年、共 60 件作品。他的創作紮根於傳統油畫技法，並結合人工智慧生成的形式語彙，筆觸細膩、敘事張力強烈，聚焦於當代人類對 AI 的衝擊、交融與反思，作品曾於多座國際重要美術館展出。

〈Eternal Flames〉，Source: Kaohsiung Museum of Fine Arts

《馮·沃爾夫的花園堡壘》

展期｜即日起至 2026 年 4 月 19 日

地址｜高雄市鼓山區美術館路 80 號（高雄市立美術館）

《吟遊時空》

金馬賓館當代美術館於創館七週年推出重量級雙人展《吟遊時空 — 霍剛、權純益》 Source: 金馬賓館當代美術館

金馬賓館當代美術館於創館七週年推出重量級雙人展《吟遊時空 — 霍剛、權純益》。展覽橫跨 1955 年至今近七十年的藝術歷程，集結繪畫、物件裝置與珍貴早期手稿。透過跨世代、跨地域的並置，重新召喚「抽象」在東亞語境中的核心精神，引領觀者穿梭於兩位藝術家不同卻相互映照的抽象語言之間，開啟自由與超越的觀看旅程。

透過跨世代、跨地域的並置，重新召喚「抽象」在東亞語境中的核心精神 Source: 金馬賓館當代美術館

《吟遊時空 — 霍剛、權純益》

展期｜即日起至 2026 年 11 月 1 日

地址｜高雄市鼓山區鼓山一路 111 號（金馬賓館當代美術館）

