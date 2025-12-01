12月公告除息債券ETF出爐 這2檔非投等債ETF配息最亮眼
【記者呂承哲／台北報導】第一金優選非投債ETF（00981B）公告最新月配息資訊，每股配息0.069元，投資人於12月17日前買進並持有即可參與本月配息，配息發放日訂於2026年1月13日。
00981B基金經理人王心妤表示，近期受聯準會紐約分會總裁威廉斯釋出偏向寬鬆的貨幣政策談話，加上美國聯準會新任主席人選即將出爐，市場對12月降息預期再度升溫，一旦再次降息將有利債券價格表現。威廉斯提到美國就業市場風險升高、通膨降溫，釋出12月再度降息的可能性，且多位決策官員也表態支持年底前進一步降低借貸成本，使FedWatch顯示12月降息機率從不足30%大幅跳升至85%以上。
王心妤指出，若聯準會啟動降息或進一步寬鬆，將有助於企業融資成本下降、償債壓力減輕，也有助於維持非投資等級債的低違約率。寬鬆環境同時有利利差型資產吸引資金流入，在市場波動加劇時，非投資等級債券不僅可能降低資產組合波動，也具備提供較高收益與資本利得的優勢。
截至12月1日收盤，共有6檔月配息債券ETF公告12月除息，其中兩檔非投等債ETF配息最亮眼。00981B第一金優選非投債已連續第三個月每單位配息0.069元，年化配息率達8.92%居冠；其次為00953B群益優選非投等債，年化配息率7.51%。其他公告除息的投資等級債券ETF，年化配息率也均達5%以上。
