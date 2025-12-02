12月冷氣團何時報到？鄭明典揭低溫關鍵

這張圖是北半球全圖，相當於由北極上空往下看，台灣在圖的下方，看的是海平面氣壓(線條)疊加地面氣溫(底色)。 圖：取自鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 雖然已經進入12月，但目前還沒有冷氣團報到，對此，前中央氣象局長鄭明典指出，台灣冬季的低溫來自冷高壓的影響，主要有兩個來源，一個來自「極渦」很冷；另一個來自「歐洲經中亞」冷空氣偏弱，如果兩股冷空氣前後來到，疊加效果變大，對台灣低溫的預報分歧就會更大。

鄭明典今日在臉書上PO出由北極上空往下看得北半球全圖，台灣在圖的下方，看的是海平面氣壓(線條)疊加地面氣溫(底色)。他表示，台灣冬季的低溫來自冷高壓的影響，看冷高壓必須用範圍大一點的底圖。

主要影響台灣的冷高壓有兩個來源，一股是由極區往南再往東，這股冷空氣來自「極渦」，很冷，但主要影響日、韓，部分冷空氣要經過大片洋面才到台灣；另一股來自西方，由歐洲經中亞而來，這部分冷空氣較弱，但是會偏南出海，比較接近台灣，如果這兩股冷空氣前後來到，有部分疊加效果，因為疊加效果變異大，所以初期模式對台灣低溫的預報分歧很大。

