【12月出口2-1】震憾！11月出口再越600億美元大關 年內3度超車韓國
財政部今（9）日公布11月出口為640.5億美元，繼上月後，今年第2度飛越600億美元大關，單月出口規模第3度超車韓國，全年出超金額上看1,500億美元；統計處長蔡美娜形容，11月出口「再次帶來大驚喜，甚至是震撼！」
11月出口年增率高達56%，不僅是連續第25個月正成長，也是近15年半以來最強增幅。若剔除春節變動因素，是1982年有單月出口統計史以來的第3增幅，相較於韓國11月出口值610.4億美元，領先差距擴大到30億美元。
蔡美娜表示，年內出口規模3度超韓國，象徵台灣出口實力擴大，也是過去30年不曾出現過的，是激勵人心的訊息。但出口超韓國會否成為新常態，仍要看未來產業變化。
累計今年1-11月的出口規模為5,784.9億美元，年增34.1%。
11月進口為479.7億美元，也是歷年單月的最高，年增率45%。蔡美娜說，主要是反映出口衍伸的備料需求，加上全球AI產業鏈分工運作；另外，也與半導體設備購置重回強勢有關。
資通電子產品獨強 全年出超上看1500億美元
11月出超為160.9億美元；累計1-11月出超已達1,379億美元。按此態勢預估，蔡美娜鬆口，今年全年出超將上看1,500億美元。
若從出口貨品看，11個貨類中，6項成長、5項下降。延續今年以來態勢，電資強、傳產弱的局面沒有改變。
11月資通與視聽產品出口283.6億美元，年增1.7倍，蔡美娜表示，無論是出口值還有增幅都是雙創下空前的記錄；主因仍是AI運用加速擴展，雲端服務業者就很積極的建制相關的基礎建設，該貨品這個月對美國出口就暴增了3.2倍，對歐洲、對東協則增加7成5。
蔡美娜表示，11月來自美國資通與視聽產品出口的增加，對整體出口貢獻了38個百分點；若以整體出口規模年增56%來看，換算貢獻度高達6成9。
電子零組件出口值216.3億美元，也是歷年單月新高，年增29.3%；蔡美娜指出，主因是半導體先進製成需求維持火熱，DRAM供需失衡更加嚴重，帶動外銷價量其揚所致。
併計上述2大貨品，11月出口規模已逼近500億美元，增幅83.8%。
全年總出口、總進口將雙創新高
傳產貨品中，除了半導體生產設備及實驗室設備需求強勁，造就11月機械出口年增17.9%；電機產品出口持續暢旺，年增16.6%；其餘貨品大多延續狹幅震盪局面，甚至落入負成長。
展望未來，蔡美娜表示，今年出口高點將在第4季，全年出口規模將會飛躍6,000億美元，總出口、總進口會雙創歷年新高；全年出口年增率也將會是金融海嘯以後，近15年的最大成長動能。
財政部也預估，12月出口將在610億美元至632億美元之間，將會是第3個月逾600億美元水準；年增40%至45%之間，將是26個正成長。
由於11月出口表現相當好，已比主計總處預估來得高，原本主計總處預估第4季出口年增率為36.8%；按此態勢推估將上修到48%至50%之間，將會是2010年第2季以來最大增幅。
更多太報報導
狂買白砂糖暴紅日本社長又來了！今訪台糖甜蜜交流 現場熬「NO.1蘋果糖」
基隆河油污事件 台水：受災戶減免水費半個月 開設「馬上辦中心」
外界指控監測失靈 台水公司冤喊「我不是污染權責機關」
其他人也在看
快訊／驚傳恐被微軟拋棄！美股開盤「這科技股」跌破7%
本週美股有重大事件，聯準會（Fed）12月利率會議即將登場，市場對於降息1碼看好。而今（8）日的較重大消息則有，大廠微軟原本和Marvell合作，如今傳出將把目光轉向博通，計畫與其一同合作打造AI晶片。今日美股開盤，微軟（MSFT）與博通（AVGO）雙走漲，Marvell（MRVL）則是一度跌破7％。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 2
記憶體撐場！華邦電收漲停登成交王 分析師揭更旺股：華東已見回不回
記憶體缺貨潮未歇，相關族群今（8）日表現亮眼，華邦電（2344）早盤一度大漲逾9%，終場收在漲停價67.9元，距離前高69.1元咫尺之遙，並以31萬張成交量高居台股冠軍。分析師表示，封測廠華東（8110）一早即攻上漲停，另有6.3萬排隊等買，由於已創下新高價，在前方萬里無雲之下，有望持續「見回不回」的向上攻堅。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
緯創11月營收「噴到外太空」！網嗨「股價要破新高了吧」 分析師：關鍵看量能
緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，月增51.64%，年增194.64%，創下歷史新高，掀起網友熱議「這太鬼了 噴到外太空」「這營收eps應該穩穩上2位數了」「嚇死人喔 要噴到200了」。對此，資深證券分析師王兆立表示，緯創歷史高點161.5元短期內具突破機會，「若不是明天，就是接下來幾天」，關鍵仍在量能是否放大，若成交量能放大至5至6萬張以上，甚至挑戰8萬張，則有助於成功換手並推升股價續攻。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
超狂！緯創11月營收2806億元年增194% 寫歷史新高
超狂！代工大廠緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，不僅較10月的1,850.62億元增長51.64%，也較去年同期大增194.64%，一口氣改寫歷史新高。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 17
中經院：近7成已退休者因無多餘資金 未自主理財規劃
（中央社記者曾仁凱台北2025年12月9日電）富邦投信與中華經濟研究院連續第9年合作，今天共同發布「2025年國人安心樂活享退調查」，結果顯示台灣民眾不論已退休或未退休族群，已累積的退休金額與心中預期目標仍存在明顯落差。根據中經院調查，台灣已退休者，平均累積退休金約新台幣685萬元，但認為安心退休約需要1203萬元，存在約517萬元的缺口。其中有69.3%的已退休者尚未進行自主理財規劃，主因是「沒有多餘資金」。未退休族群落差更是突出，目前平均已累積退休金約322萬元，但預期約需1367萬元，缺口高達1048萬元。其中有52.2%的未退休族群表示將於3年內啟動退休理財規劃，顯示理財意識逐漸提升。中經院指出，隨著人口老化及社會保險財務壓力逐步加劇，民眾愈來愈意識到僅依賴政府退休金難以滿足退休生活需求，有愈來愈多台灣民眾開始透過金融市場尋求被動收入，以強化退休保障。中經院引述問卷調查結果，在已有投資規劃的未退休族群中，多以股票（53.9%）、ETF（39.4%）與儲蓄型保險（26.9%）作為主要工具；已退休族群則以股票（51.7%）、終身或定期壽險（22.8%）與醫療保險（22.2%）作為主中央社財經 ・ 6 小時前 ・ 11
ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」
5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 7
股匯脫鉤！新台幣升破31.2關卡 專家示警：升逾1角挑戰31字頭機率大
Fed 降息在即，台股今（9）日下跌逾百點，新台幣兌美元再度升破 31.2 元大關，盤中最高觸及 31.135 元，較昨日收盤價升值 6.7 分。外匯專家指出，後續走勢將取決於外資動向與美元強弱；若外資持續回流台股、美元因降息走弱，新台幣仍有機會維持強勢並進一步升值，挑戰 31 字頭機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 6
第一檔不配息台股ETF來了！凱基009816 一萬元卡位台股前50大賺錢股票
凱基投信今（9）日推出全新台股 ETF，凱基台灣 TOP 50（009816）已於昨（8）日獲准募集，為目前市場第一檔「不配息」，凱基投信表示，009816所有股息強制滾入再投資，讓投資人長期累積複利收益。發行價 10 元，每年調整成分股 4 次，聚焦台股前 50 大龍頭，穩健參與成長紅利。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 1
鴻海營收創高卻難漲...今震盪守230元大關 分析師曝原因
國際電子代工大廠鴻海（2317）上周五盤後公布11月營收成績，以8443億元、年增25%的成績寫下同期新高以及單月次高的新猷。不過鴻海今（8）日股價反倒呈現震盪格局，持續守在230元大關，雖然沒有跌破，不過也未見營收行情發酵，運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海營收成績符合預期，因此難帶出量能，季線壓力壓頂，因此難有表現。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 10
鴻海收紅撐不住！台積電跌15元台股下挫121.18點 塑膠、紡織族群摔最慘
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（9）日以上漲60.26點開高後，不久便翻黑轉為走低，終場加權指數下跌121.18點，收28182.6點，跌幅0.43%，成...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
7大妖股名單現身！AWS新金礦「挖不完」 散熱、機櫃全線噴出！
AI運算浪潮不只推升晶片龍頭業績，也全面引爆伺服器供應鏈的「新金礦」。根據美系外資最新報告，亞馬遜AWS下一代AI晶片「Trainium3」即將進入實質備貨階段，相關PCB（UBB）預計自2026年第二季起出貨，整體伺服器機櫃也將於第三季進入大量交貨期。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
噴發式看漲來了！高盛點名「5大潛力股」喊漲7成 台廠黑馬竟然不是台積電
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導國際投行高盛（GoldmanSachs）最新公布12月全球股票首選名單，市場焦點意外落在一批橫跨中、台、德、印、英等五地的「爆發...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 4
世紀、斐成最多4.5億元併購萬年清 盤中全亮燈歡慶入主行情
上曜集團（1316）旗下子公司世紀民生*（5314）與斐成開發（3313）昨日停牌並召開重訊記者會，宣布以每股33.525元公開收購工業廢水處理設備大廠萬年清（6624），萬年清、斐成今日雙雙鎖死漲停，世紀也一度在盤中閃燈同歡。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 1
夫過世留房竹科媽險踩雷！「一條件」房屋稅翻倍…繼承房產到底有哪些稅？稅務局揭節稅解方
政府於今年5月正式開徵房屋稅2.0新制，新制主要針對名下有多間房產，但沒有做出有效利用的屋主，會被加重稅率負擔，連帶影響到繼承房產的族群，如果房子沒有用來「自住」，房屋稅恐達自住稅率的兩倍以上，對此稅務局也提出解方，讓繼承者能合法省稅，享有合理稅率。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
台股衝高國人加速繼承！遺產稅寫歷史新高
台股衝高破2萬8，國人資產增加，也加速繼承動作！住商機構觀察財政部數據，截至10月止，全台遺產稅收高達362.6億元，創1986年有統計以來歷史同期最高。其中台北市以156.4億元穩居全台龍頭，年增幅更高達25.8%；反觀中南部衰退，台南市減四成最多Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 2
神鬼闆娘坑基金／小環保公司假文件設圈套 國泰私募基金慘賠3.7億
知名金控旗下的私募基金驚傳遭詐騙。本刊接獲爆料指出，隸屬國泰投信的國泰永續私募股權基金（下稱國泰私募基金），投資持股高達74%的大鉦環保科技日前進行清算，讓該基金慘賠3.7億元。據爆料人士對本刊透露，國泰私募基金誤信大鉦經營團隊提供的造假資料，以每股80元高價從前老闆娘蔡雪李手中買下股權，入主卻發現不但無利可圖，還遭對方提高土地租金，最後只能認賠出場。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 10
華邦電爆12萬張天量衝71.3元新高 記憶體4雄霸榜
記憶體股近期強勢回歸，華邦電（2344）今（9）日開盤不到10分鐘爆逾12萬張大量衝至71.3元新天價，但隨後賣壓出籠，股價走低一度翻黑，回到平盤附近游走。旺宏（2337）、力積電（6770）與華東（8110）也都擠進成交排行前4強，記憶體族群交易熱度持續升溫。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1