【12月出口2-1】震憾！11月出口再越600億美元大關 年內3度超車韓國

財政部今（9）日公布11月出口為640.5億美元，繼上月後，今年第2度飛越600億美元大關，單月出口規模第3度超車韓國，全年出超金額上看1,500億美元；統計處長蔡美娜形容，11月出口「再次帶來大驚喜，甚至是震撼！」

11月出口年增率高達56%，不僅是連續第25個月正成長，也是近15年半以來最強增幅。若剔除春節變動因素，是1982年有單月出口統計史以來的第3增幅，相較於韓國11月出口值610.4億美元，領先差距擴大到30億美元。

蔡美娜表示，年內出口規模3度超韓國，象徵台灣出口實力擴大，也是過去30年不曾出現過的，是激勵人心的訊息。但出口超韓國會否成為新常態，仍要看未來產業變化。

累計今年1-11月的出口規模為5,784.9億美元，年增34.1%。

11月進口為479.7億美元，也是歷年單月的最高，年增率45%。蔡美娜說，主要是反映出口衍伸的備料需求，加上全球AI產業鏈分工運作；另外，也與半導體設備購置重回強勢有關。

資通電子產品獨強 全年出超上看1500億美元

11月出超為160.9億美元；累計1-11月出超已達1,379億美元。按此態勢預估，蔡美娜鬆口，今年全年出超將上看1,500億美元。

若從出口貨品看，11個貨類中，6項成長、5項下降。延續今年以來態勢，電資強、傳產弱的局面沒有改變。

11月資通與視聽產品出口283.6億美元，年增1.7倍，蔡美娜表示，無論是出口值還有增幅都是雙創下空前的記錄；主因仍是AI運用加速擴展，雲端服務業者就很積極的建制相關的基礎建設，該貨品這個月對美國出口就暴增了3.2倍，對歐洲、對東協則增加7成5。

蔡美娜表示，11月來自美國資通與視聽產品出口的增加，對整體出口貢獻了38個百分點；若以整體出口規模年增56%來看，換算貢獻度高達6成9。

電子零組件出口值216.3億美元，也是歷年單月新高，年增29.3%；蔡美娜指出，主因是半導體先進製成需求維持火熱，DRAM供需失衡更加嚴重，帶動外銷價量其揚所致。

併計上述2大貨品，11月出口規模已逼近500億美元，增幅83.8%。

全年總出口、總進口將雙創新高

傳產貨品中，除了半導體生產設備及實驗室設備需求強勁，造就11月機械出口年增17.9%；電機產品出口持續暢旺，年增16.6%；其餘貨品大多延續狹幅震盪局面，甚至落入負成長。

展望未來，蔡美娜表示，今年出口高點將在第4季，全年出口規模將會飛躍6,000億美元，總出口、總進口會雙創歷年新高；全年出口年增率也將會是金融海嘯以後，近15年的最大成長動能。

財政部也預估，12月出口將在610億美元至632億美元之間，將會是第3個月逾600億美元水準；年增40%至45%之間，將是26個正成長。

由於11月出口表現相當好，已比主計總處預估來得高，原本主計總處預估第4季出口年增率為36.8%；按此態勢推估將上修到48%至50%之間，將會是2010年第2季以來最大增幅。

