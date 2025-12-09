【12月出口2-2】11月對美出口創3冠王紀錄 美國穩坐最大出口市場

11月對美出口金額、增速、出超皆為「單月之冠」，美國已穩居我最大出口市場。路透社



財政部統計處長蔡美娜今（9）日表示，11月對美出口金額、增速、出超皆為「單月之冠」，從整體態勢上看，美國已穩居我最大出口市場。

11月5大出口市場全面走揚，對美國出口244.2億美元、年增1.8倍、對美出超199.1億美元，這3項金額皆拿下單月之冠。蔡美娜說，對美國出口規模、年增率創高，幾乎全部都是來自於自於資通與視聽產品的貢獻。

而對美國出超逼近200億美元，來到199.1億美元，這個水準是比總出超規模還高出了38.2億美元。

累計1-11月對美國出口達1,760.4億美元，年增73.4%，表現是歷年同期最強勁。

對歐洲出口表現也滿吸睛，11月出口值41.1億美元，是歷年單月次高，年增36.8%。蔡美娜說，主要是銷往愛爾蘭、芬蘭、捷克、德國的資通與視聽產品都大幅擴增。

對中國大陸與香港的出口年增16.5%，雖在5大出口市場敬陪末座，但出口規模162.1億美元，是過去43個月以來最佳。

蔡美娜表示，受全球供應鏈重組、去中國化趨勢，加上AI浪潮導致出口結構轉變；就出口市場結構面看，累計前11月，我國對陸港出口占比降至26.8%，是24年來同期最低；相對於此，對美國出口占比上升至30.4%，是35年來同期最高；對東協出口占比也上升至18.7%，是11年來同期高點。

出口貨品結構方面，資通產品出口含量大增；資通貨品占美國出口比重由2018年的24%，上升到今年前11月的75.8%；同期，資通貨品在對東協出口貨品比重也從3.7%上升到30%。

資通產品在總出口占比也從2018年的10.6%上升至38.8%。

