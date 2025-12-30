12月初才發感恩文「這一生我做得非常好」！ 曹西平感慨：我對得起父母

曹西平驚傳在家中逝世，享壽66歲。（圖／翻攝自臉書／曹西平的粉絲愛團）

資深藝人曹西平（四哥）近年淡出演藝圈，轉將重心投入經營副業，並仍頻繁在社群平台更新現況，然而昨天（29日）深夜卻傳出他在家中離世，享壽66歲。而曹西平生前曾透露，12月於他而言是感恩月，他也在12月1日發文感慨「這一生我覺得我自己做得非常好……爸媽可以抬頭挺胸走出去說『這是我的兒子曹西平』！」

據了解，昨天深夜10時27分，新北市消防局三重分隊接獲曹西平乾兒子報案，救護人員趕抵其位於三重的住處時，發現曹西平已無生命跡象，且出現明顯屍斑與僵硬情形，判定已死亡多時，乾兒子當場忍痛同意放棄急救。警方初步排除外力介入，詳細死因仍待進一步釐清。

曹西平12月1日曾在臉書粉專發文表示「12月對四哥來說是感恩月」，偶像變老、變醜，都是人生必經的過程，不用在意酸言酸語的諷刺聲，「四哥最起碼在我的演藝生涯，這一生我覺得我自己做得非常好，我不丟臉、我有藝德，我對得起養育我栽培我的父母親，沒有讓開醫院當醫生的爸媽丟臉，爸媽可以抬頭挺胸走出去說『這是我的兒子曹西平』！」

曹西平說到，他的晚年生活很忙碌、很值得、非常充實，讓他感覺到付出真的是一種快樂，許多年輕人讓他學習了很多新事物，也讓他更了解現在八、九年級生的工作與生活狀態，確實非常艱辛、非常不容易生存，想存錢更是難上加難，「四哥很憂慮未來的年輕人。」

曹西平提到，他曾遇到製作單位想「封殺」，他笑了也不畏懼、不解釋，當下沒有人願意幫忙說句話，因為大家都為了求生存不敢說句公道話，他非常能理解他們，「我從年輕時只有三台我就出道了，我有什麼沒有經歷過？『封殺』這兩個字在我的演藝生涯裡面經常出現，我從來都沒有害怕過，我還是依然充滿了鬥志往前走下去，因為我要吃飯、我要生活、我需要錢，我怎麼可以怠惰我自己呢？我又怎麼可以放棄我自己呢？回到家眼淚擦一擦繼續往前笑笑工作去。」

曹西平也坦言，他從來沒有把自己看得有多重要，絕對沒有「沒有曹西平不行」這種事情，而12月對他來說是感恩月，非常謝謝大家支持，「做個善良的人真的很重要」、「不要每天去跟人家比較（比不完的）腳踏實地比較重要」、「沒有一個人可以做到十全十美的，就是盡量做而已」。

