12月北歐比中東還熱！沙烏地阿拉伯降雪、冰島聖誕夜飆20度高溫

近年極端氣候現象席捲全球，而最近出現的現象更是讓氣候學家形容為「絕對瘋狂」。冰島在12月25日深夜測得攝氏19.7度高溫，幾乎比該國7月平均溫度還還高出10度，同時沙烏地阿拉伯則降下皚皚白雪，沙漠與山區成冰雪世界。

地球氣候越來越極端，沙烏地阿拉伯竟降下白雪。（示意圖／PIXABAY）

位於冰島的巴卡格爾迪（Bakkageroi）測站記錄到這項驚人數據，專家稱此為冰島史上最極端的氣候事件之一。這個以冰雪景觀和零下氣溫聞名的北歐國家，竟在聖誕節期間出現如此異常的暖化現象。

與此形成強烈對比的是，以廣大沙漠和酷熱夏季著稱的沙烏地阿拉伯，卻經歷了罕見的暴風雪。在沙國北部地區如賈巴勒阿勞茲（Jabal Al Lawz）和特羅傑納高地（Trojena highlands），氣溫降至冰點以下，讓雪花得以在海拔約2600公尺的高地上堆積。

社群媒體上湧現大量分享冰島異常溫暖天氣的照片和影片。有網友在社群平台上提到：「北半球特別是美國和冰島的溫度異常現象相當瘋狂，聖誕節和12月的高溫紀錄正在各地被打破。」

另一名網友則寫道：「聖誕節時冰島竟然比中東地區還要熱7度。」這樣的溫度對比讓許多人感到不可思議。

在沙烏地阿拉伯，當地民眾對這難得一見的雪景感到驚奇不已。有網友表示：「全球暖化的現象，沙烏地阿拉伯竟然下雪了。對許多當地人來說，這真的是個奇蹟，因為他們這輩子第一次看到雪。」

民眾紛紛走出戶外享受這罕見的天氣型態，另一名網友評論：「從雪覆蓋的山脈和冬季營地，到駱駝走過白色沙漠，這片土地呈現的對比感覺如此不真實。」

根據《海灣時報》（Khaleej Times）報導，阿拉伯沙漠部分地區在12月18日出現降雪，影響範圍涵蓋沙烏地阿拉伯和卡達。報導指出，中東地區上週受到低氣壓系統影響，為整個區域帶來大量降雨。

在塔布克（Tabuk）附近的賈巴勒阿勞茲和特羅傑納高地等地區，溫度降至攝氏零下4度左右，為這次罕見的降雪創造了條件。

