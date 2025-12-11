12月台股期指跌290點

其他人也在看
【Hot台股】鴻海跌破230元 網喊「公公繼續吃韭菜」分析師：利多出盡後回檔
今日社群台股最Hot議題 「公公繼續吃韭菜，韭菜錢多。」、「公公翻綠 下去」、「公公真的是爛到哭」、「ai都紅了，就公公綠的，又是你你最爛」、「99公公」、「公公有啥好買的，外豬90幾萬張一直嘗試出貨。」Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 3
台積電除息樂極生悲 Fed降息點陣圖引爆賣壓
台積電11日除息，每股配發現金5元，預計發出約1,296億元，開盤以1,510元上漲10元，再度秒填息，184.83萬名股東一度樂開懷。然而不到50分鐘，股價從1,515元高點急轉直下，最低跌至1,485元，下跌15元轉為貼息，面臨5日線保衛戰，加權指數也從早盤高點28,568點大漲167點，刷新11月4日盤中28,554點紀錄後，隨即下殺至28,173點大跌228點。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 8
高股息ETF不香了？她靠00919年領12.3萬：抱得住的標的「越跌越要買」
台股高股息ETF在2025年普遍陷入股價漲不動，配息也下降，讓不少投資人開始懷疑自己的存股策略是不是走錯了？對此，小資理財作家「鐵蛋」專訪時表示，買高股息ETF的目標就是「用股息累積現金流」，高股息產品的價值在於其穩定的配息能力，還特別點名00919連續11次配息年化報酬率都超過10%，「長期持有的標的遇到下跌，我是非常開心的，因為價格越便宜，我越能累積張數！」Yahoo特別企劃 ・ 1 天前 ・ 38
配息縮水急下車！國家隊狂倒這檔上千張...已清倉7天 0050「再降經理費」仍失血1.33億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數昨（10）日終場漲218.13點，收28,400.73點，漲幅0.77%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市ETF賣超方面，富...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 4
記憶體缺貨潮持續助燃！小兒捧逾17億搶進力積電 又砸破26億指名旺宏、華邦電
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導美國聯準會（Fed）年末會議即將來臨，市場投資人進入觀望狀態，加上美股週一收黑，影響台股今（9）日開高走低，終場加權指...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
DRAM缺到沒庫存！華邦電獲利暴衝394倍…帶旺「這檔」爆量16.3萬衝成交榜 記憶體族群全面點火
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（10）日開盤小漲8.16點至28,190.76點，最高一度上漲179.3點至28,361.90點；截至上午12時46分暫報28,367.25...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
台積電1500買不下手？專家推翻傳統思維：風險比五年前更低、報酬仍甜
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台積電（2330）股價強勢站上1500元，引發市場再度討論「現在還能不能買」的經典難題。曾在2019年就開始布局台積電、一路見...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
台積電秒填息 張忠謀領6.25億元股利
台積電（2330）今（11）日除息，每股配發5元現金股利，盤中最高觸及1515元迅速完成填息，近185萬名股東開心，股利明年1月8日入帳，台積電董事長魏哲家一家人有望領到近4千萬元，創辦人張忠謀股利6.25億元。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 13
二代健保補充保費改革惹議 年領逾2萬即課2.11%
衛福部擬修健保法，將年累計超過2萬元的利息、股利、租金等收入納入補充保費課徵範圍，稅率2.11%，引發小資族、大戶強烈反彈！存股達人建議採分級課稅，專家也呼籲政府加強溝通，說明健保面臨龐大的財務缺口，改革才有共識。TVBS新聞網 ・ 15 小時前 ・ 119
國安基金八次進場「撿便宜」賺661億元有望「全民共享」？操盤手阮清華說話了
民進黨立委郭國文今（10）日關切，國安基金過去八次進場護盤累計獲利661億元，部分民眾認為這是在股災期間「撿便宜」所得，建議可將獲利回饋民眾或支持健保等公共財。財政部次長、國安基金操盤手阮清華回應，依現行條例，國安基金獲利均經委員會通過後繳入國庫統一管理，基金退場後不得再買入股票；若要實現全民共享或支持健保、國保、長照，需先修正國安基金設置管理條例，並取得社會共識，「可研議檢討」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 181
台塑四寶「這2檔」11月營收年減逾20%...股價綠了 國家隊捧上億來救援
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（9）日收28,182.60點，跌121.18點或0.43%。八大公股昨日買超16.86億元，其買超前十大個股，包括4檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
3,370萬筆個資外洩！酷澎執行長朴大俊請辭
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導南韓電商巨頭酷澎（Coupang）日前因3,370萬筆用戶個資外洩，震驚南韓。酷澎執行長朴大俊於12月10日正式請辭。據公司公告，...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 10
鴻海收紅撐不住！台積電跌15元台股下挫121.18點 塑膠、紡織族群摔最慘
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（9）日以上漲60.26點開高後，不久便翻黑轉為走低，終場加權指數下跌121.18點，收28182.6點，跌幅0.43%，成...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
子憑母貴？華邦電子公司華東漲5%飆新高 分析師爆加碼時機
記憶體指標股今（10）日出現拉回，華邦電（2344）在早盤股價創新高後，不敵賣壓沉重，截至上午10時30分，翻黑下挫逾2%，並以20萬張成交量高居台股第一名；其轉投資封測廠華東（8110）則是大漲逾半根停板，衝高至51.7元創新天價。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
輝達25%分潤誰買單？台廠集體靜音怕站錯隊/外資翻臉台積電走弱 台股高檔震盪收黑/馬斯克喊太空AI算力計畫 衛星概念股全線沸騰｜Yahoo財經掃描
美股在公債殖利率走揚、投資人靜待本周聯準會（Fed）利率決策的觀望氣氛下，三大指數漲多拉回。道瓊工業指數下跌0.45%，那斯達克指數下跌0.14%，標普500指數下跌0.35%；不過受市場預期H200有望解禁出口中國等利多激勵，輝達股價走揚，帶動費城半導體指數上漲1.1%，創歷史收盤新高。 個股方面，谷歌因美國法院裁定未來與裝置商合作須「每年重談預設搜尋與AI服務」，股價壓回逾2%，網通IC設計大廠Marvell遭降評重挫近7%，博通則上漲近3%，台積電ADR同步收漲，反映市場對半導體供應鏈仍具信心。 亞股今日漲跌互見，日股上漲0.14%，韓股小跌，港股拉回整理，上證指數同樣走弱，整體區域市場多在FOMC會議前觀望。 台股今（9）日在台積電(2330)缺乏上攻帶動下，高檔震盪拉回，加權指數終場下跌121.18點、收28,182.60點，成交金額5,101.13億元。權值三王中僅鴻海(2317)走揚，收在235元，台積電(2330)與聯發科(2454)小跌收黑，壓抑大盤表現；盤面資金則明顯湧向矽光子與記憶體族群，華邦電(2344)盤中衝上71.6元改寫新高，終場站穩高檔並爆出逾59萬張巨量榮登成交王，光通訊廠波若威(3163)鎖住漲停創掛牌新高，穩懋(3105)、穎崴(6515)、華星光(4979)、旺矽(6223)、弘塑(3131)等個股輪流表態，成為指數回檔中仍維持火熱人氣的多頭主軸。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 22
美股輕鬆賺1／AI火車頭狂衝到2028年 達人：成長股才是下一個5倍大黑馬
近年美股雖持續上漲，但並非全面開花。根據統計，近一年指數上攻的主要動能集中在成長型企業上，標普500整體報酬中超過8成由成長股貢獻。專家指出，在降息循環啟動、資金輪動加速環境下，若能將投資焦點放在具備成長性的企業，可有效拉高長期累積報酬。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 1
記憶體引爆科技通膨 NB、手機首當其衝…市場憂買氣急墜
記憶體價格暴漲衍生新一波電子業通膨，筆電、智慧手機、顯卡、網通等電子產品壓力大，漲價潮一觸即發。綜合業界與研調機構預測，...聯合新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
籌碼／外資回頭大買台股！單週買超526億 光這檔就敲了近20萬張
根據台灣證券交易所統計，上週（114/12/1~114/12/5）外資在集中市場總買進金額為8,501.14億元，總賣出金額為7,974.49億元，買超為526.65億元，另統計自114年年初至12月5日止，外資總買進金額為32兆7,098.08億元，總賣出金額為33兆1,964.01億元，累計賣超為4,865.93億元。外資總持有股票市值為42兆8,903.62億元新台幣，占全體上市股票市值的47.10%，較11月28日的42兆2,705.57億元新台幣，增加6,198.05億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電今除息將配發1296億元股利 引資金活水
初次上稿02:52 更新時間07：43晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今年第2季盈餘配發5元現金股利，於今（11）日除息，預計2026年1月8日發放股利，共計將發出1296.66億元，將為台股增添資金活水。台積電昨上漲25元，收盤價1505元，相較於9月16除息前的股價1255元，創除息前最高價，是自由時報 ・ 6 小時前 ・ 2
BBU族群嗨漲！順達飆逾7% 錸德挾逾2萬張大量鎖漲停 逾9千張排隊等買
BBU族群今（11）日續強，錸德（2349）挾2.7萬張成交量強鎖漲停12.8元，仍有逾9千張買單高掛，帶動同集團錸寶（8104）漲逾半根停板，指標股順達（3211）也在盤中大漲超過7%，激勵新盛力（4931）、興能高（6558）、加百裕（3323）、系統電（5309）等連袂上揚，成為盤面吸金指標之一。分析師指出，錸德近期量滾量上攻，12月以來走出強勢行情，只要未見大量長黑反轉訊號，仍具備續強空間。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 發起對話