12月台股迎外資回籠 2026首季大盤戰新高

【記者柯安聰台北報導】2026年，各大機構法人不約而同指出，AI成長趨勢不變，法人預估，2026年台股將維持「看漲」格局，第1季有望再戰指數新高，扮演大盤攻堅領頭羊的電子產業鏈中，AI、科技相關股票繼續火紅，明年獲利表現可期，帶動績優台股ETF今年以來，不論受益人數或績效表現皆雙雙亮眼，根據CMoeny統計，今年以來截至12/9止，共有10檔台股ETF分別在受益人數、今年來報酬都符合「雙位數」成長表現，成為今年以來具高人氣兼顧強績效的台股被動ETF績優生。



投信法人表示，外資11月大賣台股超過3000億元，造成台股一波下跌，隨12月來外資買超較賣超多，法人買盤歸隊後，明年台股投資亮點，將優先鎖定AI、半導體等產業重點，除AI硬體有機會迎來新一波成長高峰外，Google的Gemini竄起，Open AI的GPT重裝出擊，加上Grok等其他大型語言模型迎頭追趕，明年AI新應用潛力將更百花齊放，新一波科技創新商機值得期待。



新光臺灣半導體30(00904)ETF經理人詹佳峯表示，川普政府今年以來，紛紛加碼推出AI、核能與近期機器人等3大產業利多，背後全靠半導體，尤其是台廠半導體鏈推進，預估2026年全球AI、機器人兩大強勁成長趨勢帶動下，台灣半導體產業從2026年起，將進入「產能擴張」、「技術革新」雙週期齊頭並進，預估2026年半導體成長榮景佳，激勵半導體ETF股價表現帶勁。









如果從股價表現來看，根據證交所公告，截至最新12/9止，台股半導體多檔ETF表現強勢，包括新光臺灣半導體30、台新臺灣IC設計(00947)、兆豐台灣晶圓製造(00913)等3檔，12/9收盤價都創歷史新高，新光00904更連2天收盤價創歷史新高，股價強勢背後，反映全球AI市場整體需求強烈，驅動台灣半導體產能擴張週期到來。



新光臺灣半導體30 ETF研究團隊分析，由AI引爆的半導體產業革命，正從GPU(圖形處理器)、ASIC(特殊應用晶片)，進化到HBM(高頻寬記憶體)，甚至未來有可能出現HBF(高頻寬快閃記憶體)，正加速下一代AI啟動的半導體新技術革新週期來臨。



詹佳峯預估，由於AI正不斷加速新科技典範轉，預期未來全球百工百業由AI驅動結構性變革，將帶動大型半導體龍頭企業寡佔優勢逐步深化，使具產業結構性成長優勢的半導體產業龍頭股，繼續在未來AI時代吃香喝辣，股價中長線仍有望領漲出頭。



台新投信建議，現階段投資人可趁12月提早布局台股科技、半導體或IC設計等ETF，透過被動投資方式，能一網打盡台股重量級科技股或半導體成長股潛利；若著眼於中長期投資展望，亦可透過半導體或IC設計ETF，以囊括全產業或次產業方式，完整囊括產業成分股組合，掌握AI時代賣鏟趨勢財。（自立電子報2025/12/9）