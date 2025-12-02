12月回歸！永野芽郁將合作《初戀》木戶大聖

▲永野芽郁（如圖）傳出在12月回歸拍新劇，將合作《初戀》爆紅的木戶大聖，不過巧合的是，木戶大聖竟跟坂口健太郎、田中圭同公司。（圖／永野芽郁IG@mei_nagano0924official）

[NOWnews今日新聞] 日本女星永野芽郁先後爆出與已婚男星田中圭不倫、及坂口健太郎與妝髮師女友的三角風波後，形象火速暴跌、代言全數喊停，至今已連續4個月未公開露面。日前傳出Netflix邀請她拍攝新作，而近日有知情人士透露她將在12月開拍改編自韓國小說的愛情劇，合作因《First Love初戀》爆紅的木戶大聖。不過巧合的是，木戶大聖與田中圭、坂口健太郎都同屬Tristone娛樂，據悉，Tristone娛樂現在氣氛非常緊張。

據日媒《女性自身》報導，在2025年最後1個月，永野芽郁終於準備好要重新出發。據悉，永野芽郁在爆出不倫戀前，Netflix就邀請她參與戲劇演出，就算爆發醜聞後，也沒有變調。有知情人士透露，永野芽郁將主演改編自韓國小說的愛情劇，以《First Love初戀》爆紅的木戶大聖飾演她的戀人。而根據日前日媒的報導指出，永野芽郁這次與以往的清純人設不同，將會在新劇中形象大突破，因此就算陷入醜聞，製作組仍選擇繼續與她合作。

▲《初戀》爆紅的木戶大聖（如圖），傳出將合作永野芽郁。（圖／木戶大聖IG@taisei_kido_）

永野芽郁緋聞對象都同公司 Tristone娛樂超緊張

不過巧合的是，木戶大聖竟跟永野芽郁的緋聞對象田中圭、坂口健太郎同一個經紀公司，都是Tristone旗下藝人，再度引發外界熱議。根據娛樂圈相關人士透露，Tristone娛樂現在的氛圍非常緊張。

永野芽郁被捕捉與經紀人看演唱會 傳出在菲律賓拍寫真

然而，日前據日媒報導，永野芽郁10月底現身東京代代木體育館，欣賞創作歌手平井大的演唱會，同行者正是她的前經紀人。據現場目擊者透露，永野在演唱會結束後，還與前經紀人一同用餐，互動自然親暱，外界推測兩人可能正在討論復出演藝活動的具體計畫。

此外，也有消息指出永野芽郁在菲律賓拍攝寫真集，「永野本來就是年輕女演員中的頂級存在，曾出演多支大型品牌廣告，光是代言費收入就相當可觀。雖然不倫報導讓她一度失去這些機會，但26歲的她，其實也正站在擺脫『清純派』形象、轉型為成熟女星的關鍵時期。再說，被指為對象的田中圭仍照常接戲、甚至出國參加撲克賽事，看來影響不大；讓永野一人承受所有責難，確實也讓部分人質疑是否太過苛刻」。

