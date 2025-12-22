12月國民經濟信心調查出爐！46%民眾預估明年調薪、57%估年終獎金1~3個月
國泰金控釋出12月國民經濟信心調查結果，AI樂觀預期出現不同討論，景氣展望和消費意願微幅下滑，股市樂觀及風險偏好亦走弱。至於攸關荷包的年終獎金和薪資調整，46% 民眾預期2026年會調薪，57%民眾預期年終獎金有1至3個月的水準。
國泰金調查顯示，市場對AI樂觀預期出現不同討論，投資人謹慎交易，導致國際股市及台灣股市區間震盪。12月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降，風險偏好指數同步走弱。
關於民眾對明年薪資調幅的預期，調查結果顯示，48%民眾認為2026年每月經常性薪資維持不變，46%預期2026年經常性薪資所得會調升，其中8%預期幅會高於3%。
至於民眾對於年終獎金的預期，57%民眾預期年終獎金將介於經常性薪資1至3個月的水準，29%民眾預期年終獎金在1個月以下，14%民眾則認為會大於3個月，其中7%民眾預期獎金將高於5個月。
