12月國民經濟信心調查：28%預期明年GDP成長率高於3%、53%預期通膨高於2%

[Newtalk新聞] 國泰金控今（22 日）發布 12 月國民經濟信心調查，結果顯示，民眾對景氣的樂觀展望與消費意願微幅下滑、股市樂觀情緒與風險偏好也下降；有 28% 受訪民眾預期，明（2026）年經濟成長率高於 3%、有 53% 的人預期通膨高於 2%。這與先前無論是主計總處或台灣央行等官方機構所提出的預估數字，有些落差。

另外，關於國人對於明年薪資調幅的預期，本月調查結果顯示：48% 的人認為，明年每月的經常性薪資不變，46% 則預期，明年經常性薪資會調升，其中 8% 預期調幅惠高於 3%。

主計總處於上個月底（11 月 28 日）預估，台灣明年 GDP 成長率 3.54%，通貨膨脹率（CPI）為 1.61%；央行上周也釋出預估明年 GDP 成長率約 3.67%，CPI & 核心 CPI 的年增率均為 1.63%。國泰金本月調查結果顯示，民眾平均預期明年的 GDP 成長率約 2.56%，僅 28%的人認為，明年經濟成長率會高於 3%；另對於明年通膨預期方面，平均數字約 2.17%，有 53% 的人認為，明年通膨率會高於 2%。相較於主計總處，民眾對於明年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

國發會最新公布的 10 月景氣對策信號，維持「黃紅燈」，雖同時指標略為下滑，但領先指標微幅上揚，反應景氣仍呈穩步成長。根據國泰金本月調查顯示，景氣現況樂觀指數下降至 —7.3，展望樂觀指數走低至 —6.9。大額消費意願指數降低至 10.0，耐久財消費意願指數走弱至 —12.7。

另一方面，在國內不動產「選擇性信用管制」措施維持不調整的情況下，買房意願續微揚至 —41.6，惟賣房意願指數卻微幅下降至 —34.0。

近一個月來，受到市場對人工智慧樂觀預期出現不同討論，投資人謹慎交易影響，國際股市及台灣股市區間震盪。國泰金調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降至 25.1，風險偏好指數同步走弱至 18.1。

時事題：民眾對於薪資調幅與年終獎金的預期

由於今年台灣繳出經濟成長數字表現亮眼，不少勞工期盼能有薪資的調整。關於國人預期明年的薪資調整，國泰金本月調查結果顯示：48% 民眾認為，明年的經常性月薪維持不變，46% 則預期，明年經常性薪資所得會調升，其中 8% 預期幅會高於 3%。

此較上個月的調查結果：49% 預期薪資水準不變、29% 預期薪資調幅將在 0%～3%、22% 則認為，在基本工資調整後任職單位調薪幅度會大於 3%。 差距不大，

隨著年關將至，對於年終獎金的預期，國泰金本月調查結果顯示：57% 民眾預期年終獎金將介於經常性薪資 1～3 個月的水準，29% 預期年終獎金在 1 個月以下，14% 民眾則認為會大於 3 個月，其中 7%預期，獎金將高於 5 個月。

