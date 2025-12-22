12月國民經濟信心走弱 57%預期年終至少個月

主計總處預估全年經濟成長率高達7.37％，刷新15年紀錄，上班族今(2025)年的年終獎金可以期待嗎？國泰金控今(22)日發布國民經濟信心調查，將近6成的民眾預期年終獎金介於1至3個月的水準，只有7％的民眾推估年終獎金將超過5個月。

國泰金控國民經濟信心調查時事題部分，即是歲末年終大家最關心的年終獎金，結果顯示，有57％受訪者預料年終獎金將介於經常性薪資1至3個月的水準，29％推測在1個月以下，14％則認為會大於3個月，其中7％預期獎金將高於5個月。

另一時事題則是對明(2026)年薪資調幅的預期，統計結果發現，48％受薪階級預測2026年每月經常性薪資維持不變，46％看好2026年經常性薪資所得會調升，其中8％預期幅會高於3％。

根據12月國民經濟信心調查結果，民眾景氣樂觀指數下降，展望樂觀指數也走低；大額消費意願指數、耐久財消費意願指數均走弱；同時，買房意願持續微揚，賣房意願指數卻微降。

主計總處11月底發布最新經濟成長率預估，2026年全年為3.54％，通貨膨脹率為1.61％；而12月國民經濟信心統計結果，民眾對於明年台灣經濟成長率的平均預期值為2.56％，僅有28％表示2026年經濟成長率會高於3％。

國人對於2026年平均通膨的預期值為2.17％，有53％受訪人認為2026年通貨膨脹率會高於2％。相較於主計總處的預估數，一般老百姓對於2026年的經濟成長預測比較保守，對於通膨預估則相對較高。

台股大盤指數目前位於高檔區，12月國民經濟信心指數調查時間為12月1日至7日，當時台股正經歷修正後的反彈階段。調查發現，民眾對於台股樂觀指數下滑，風險偏好指數同步走低。國泰金控指出，市場對人工智慧樂觀預期出現不同討論，投資人謹慎交易，導致國際股市及台灣股市呈現區間震盪。

