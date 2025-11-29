12月多項新制上路！ 交通、醫療、電子支付調整一次看

12月多項新制上路，交通部推出「TPASS 2.0」常客優惠，民眾搭乘國道客運，最高可享30%乘車回饋；台鐵也自12月23日起進行改點，共調整111列次。此外，在醫療方面，衛福部公告3項藥品納入健保給付，其中罕病AADC基因治療藥物單劑要價1億元，創健保給付史上單價最高紀錄。

「TPASS 2.0+」12月上路 中長途客運最高30%回饋

交通部自12月起推出「TPASS 2.0+」常客優惠，民眾搭乘西部70公里以上及東部國道客運，共91條「中長途國道客運」路線，每月搭乘滿2次即可享15%回饋，滿4次則可享30%回饋。

廣告 廣告

TPASS 2.0客運優惠。圖／台視新聞

台鐵12/23起時刻微調 優化編組提升中南部運能

不只客運有變革，台鐵自12月23日起也將進行時刻微調，共調整111列次，其中有15列次變動超過5分鐘，主要是為了優化列車編組運用，以及提升中南部地區的運能。

台鐵時刻微調。圖／台視新聞（資料畫面）

罕病AADC新藥1劑1億元 健保給付新天花板

在醫療方面，衛福部公告自12月起新增3項健保給付藥品，其中罕病AADC基因治療藥物單劑要價近1億元，創下健保史上單價最高紀錄，預估新制上路後第1年，使用人數約13人，藥費約13億元。

12月起新增3項健保給付藥品。圖／台視新聞

LINE Pay Money 12/3上線 iPASS MONEY 功能調整

在生活開銷方面，LINE Pay Money將於12月3日上線，開通後將維持原有的「轉帳」、「儲值」、「繳費」等功能；而iPASS MONEY帳戶則不再提供儲值與消費功能，建議民眾盡早完成轉換。

LINE Pay Money 12/3上線。圖／台視新聞

北市敬老卡擴大使用範圍 年底前可用點數泡溫泉

此外，北市敬老卡也將擴大使用範圍，長者可在年底前使用敬老卡點數泡溫泉，目前已有約20家業者加入，市府也正在研議未來敬老卡是否開放於KTV使用，12月新制上路民眾可以多多留意。

北市敬老卡將擴大使用範圍。圖／台視新聞

台北／林品瑄、甘而棣 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

桃園客運司機狂毆學生！ 客運業者道歉：暴力零容忍

懷疑逃票！司機當街毆打高中生「滿臉血」 雙方互控傷害

國1北上38.8K客運、貨車追撞 28人輕傷送醫