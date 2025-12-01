12月多項新制一次看 中華郵政恢復寄發美國掛號信

中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信。

今年進入最後一個月，12月起許多新制上路，包含交通部推出TPASS 2.0+中長途國道客運常客優惠，最多享30％回饋，另外中華郵政宣布今天（1日）起恢復收寄發往美國的掛號信函。

中華郵政表示，經過與美國郵政溝通後，恢復收寄發往美國的掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件服務。交通方面，為了提升運能和服務品質，台鐵將在12月23日起大改點，總計111列車調整行車時刻，變動5分鐘以上班次約15列次。

12月新制還有氣象署在今年3月試辦的「陸上強風特報鄉鎮燈號」正式上線，以更精細的鄉鎮尺度分級燈號預警強風，以黃、橙、紅三色燈號區分。至於「遙控無人機管理規則」則在去年11月修正發布，其中第17條規定，未來無人機銷售前必須先完成登錄。民航局說明，由於輔導期已屆滿，新制會在1日正式施行，若違反遙控無人機相關規定者，將處1萬元以上、150萬元以下罰鍰。