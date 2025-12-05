12月宇宙年終大掃除！占星師：政治圈恐爆發重大事故

台灣吠陀占星權威李靜唯表示，2025年只剩最後一個月，隨著行星快速換位，12月20日群星將抵達射手座，並與逆行在雙子座的木星對沖，意味著這將是一個正義尋求出口、強權加速擴張的月份。

台灣吠陀占星權威李靜唯表示，2025年最後一個月將是一個正義尋求出口、強權加速擴張的月份 。（示意圖／pexels）

李靜唯指出，11/30水星短暫進入天秤，隨即在12/7回到天蠍，短短幾天成為罕見的談判與協調窗口，然而國際局勢依然劍拔弩張，中日兩國領袖對抗升溫，中方啟動更大規模的經濟制裁。在「太陰化忌」的尾聲，日本首位女性首相高市早苗承受空前壓力，而2026年進入塔羅「正義」流年，也預示她的政權恐面臨巨大變數。

12/6木星逆行回雙子，李靜唯表示，木星退回雙子等於「理性主導信念」。但逆行也就是理性與道德的邊界開始模糊。12/8火星進入射手並與木星對沖，使全球資訊秩序劇烈震盪，秘密資料外洩、輿論扭曲、信任崩塌等事件皆可能接連發生，尤其台灣2026年選舉將至，民調、話術與宣傳混戰，將掀起新一波認知焦慮。

李靜唯說明，12/7至12/29水星回到天蠍，並與金星、太陽同宮，讓溝通變得深沉、隱晦且充滿壓力，也意味著秘密被迫浮現，各式黑幕與醜聞陸續曝光，尤其與情色、金錢、政治或娛樂圈領導人物相關的事件更容易引爆社會輿論。而12/11海王星在雙魚順行，加上土星同樣在雙魚順行，水象能量被大幅推升，從水患、海洋災難到全球水資源政策，都可能迎來劇烈變動；同時，虛幻的承諾被迫面對現實，民眾對舊體制的信任正被重新檢驗。海王星象徵真相浮現，土星象徵制度的審判，兩者順行的同時，世界也進入一段「幻象崩塌」的過程。

12/16太陽進射手並與火星同宮，李靜唯強調，這使領導者、信念、權威，全被推上檢驗台，將強權擴張、政策轉向、國際談判定調、宗教與價值觀衝突加劇，甚至政治與軍事領袖換位等情勢皆可能發生。部分國家領袖可能因意識型態或宗教議題失言而落入重大公關危機，而遭遇災難的香港，也將掀起更深層的正義覺醒。

12/21至明年1/13，金星進射手並與太陽、火星、月亮同宮，加上土星與計都的相位，使這段時期成為整月最劇烈且不穩定的宇宙震央。李靜唯表示，金星、火星與月亮受太陽灼傷，象徵意外、衝突、暴動與天災風暴全面升溫，金融市場易出現劇烈波動，政治與娛樂圈也更可能爆發重大事故，尤其女性領袖及公眾人物更需特別留意。同時，科技突破可能帶動特定產業與股票短線衝高，旅遊、文化與跨國消費市場也迎來短暫的強勢行情，形成危機與契機並存的局面。

至於12/2至12/22則被視為業力最容易失控的階段，李靜唯表示，火星、太陽與金星落在天蠍到射手的能量結構中，使秘密走向真相、壓抑走向爆裂、復仇走向正義，而黑暗終將迎向覺醒。「2025年的最後一個月，有驚嚇，也有驚喜。像是一場宇宙在替整個世界進行的『年終大掃除』——掃掉幻象、掃掉謊言、掃掉舊時代殘影。願光能夠在2026年的第一道晨曦中，重新照亮世界。」

《中天提醒您｜民俗說法僅供參考，切勿過於迷信》

