12月實力換穩定收入！4生肖做對1事財富靠過來
生活中心／綜合報導
12月起用實力換穩定收入！紫微斗數老師姚本軍指出，4生肖將受象徵規劃、紀律與耐心的「左輔星」啟動影響，按流程走、不躁進，只要基本功到位，該來的財富自然會靠過來。
生肖牛
2月開始，左輔星對於生肖牛者，金錢的流向會變得更具掌握度，就像財運忽然找到了地基。牛者過去若覺得財務起伏較大，從此時刻開始會感受到一種「能靠自己規劃出路」的力量浮現。這段時間特別適合理財計畫、收入分配、技能深化，越是理性、越是按部就班，收入越能看見具體成果。人命宮受左輔影響時，往往是心態變得更務實，因此這段期間的致富方式，幾乎都來自清楚的計畫與穩定的執行力，而不是投機。也因此，牛者在這段時間的財運像是一條被整理好的河道，流向明確、速度穩定、值得期待。
生肖雞
12月開始，左輔星對於生肖雞者，代表金錢會因為工作表現而產生明顯的增長。雞者的工作態度在此時期會被放大檢視，而越是保持規律、展現專業，就越容易得到加薪、專案獎金或重要客戶。這是一段「努力一定不白費」的時期，特別適合把既有流程優化，或建立新的工作制度，讓收入因為效率的提升而變得更穩定。受左輔影響，意味著人們會因為你的可靠而願意把更重要的任務交給你，薪酬也因此有提升的空間。財運在此時並非來自意外，而是你讓別人安心、讓自己踏實所換來的。
生肖猴
12月開始，左輔星對於生肖猴，金錢的發展更像是一場由人際關係串聯而來的循序合作。猴者會發現朋友圈或合作夥伴裡出現穩健的貴人，他們的建議、合作模式，甚至是分工方式，都帶來明確的財務提升。有趣的是，這並非突然的投機，而像是「一起照著計畫慢慢做，就能賺得到」的合作型財運。朋友宮的左輔帶來的是可靠的人脈，而不是激情式的投資，合作越規律、越彼此信任，收穫越能長久。不求暴利，但一定能穩穩有利。
生肖蛇
12月開始，左輔星對於生肖蛇，財運走向更加直接而可觸碰。蛇者會感受到金錢像是被整理好之後，開始自動流入。有些收入來自既有的本業，有些來自技術、知識或服務的穩定變現。這段期間非常適合理財、收租、固定型收入、細水長流的計畫。受到左輔影響時，象徵「數字變得可控、成果變得明確」，蛇者的財務不再依賴情緒或靈感，而更像一套運轉良好的機械，有規律、有頻率、有節奏地增加。當蛇者越願意遵循計畫，財運就越能往上累積。
三立新聞網提醒您：
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
