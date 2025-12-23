12月感恩祭 美食、文化與愛心 齊聚希娜巴嵐

南投信義鄉希娜巴嵐國小感恩祭「偏鄉義煮」團隊活動，二十三日結合企業、社團與民間力量，將都會溫暖、美食與文化教育帶進校園，陪伴孩子在寒冬中感受滿滿關懷與祝福。本次活動獲得文心扶輪社之社友丰丹企業長期支持，除贈送學生聖誕精美禮盒外，並頒發二十位「扶輪之子」獎助金，鼓勵學童安心向學。

南投指標性公司樹德半山夢工廠亦捐贈每位學生一套文具用品，並感謝其於校園重建後持續贊助學校圖書及班級收納櫃等設備，協助打造更完善的學習環境。

偏鄉義煮團隊將都市人氣美食帶進偏鄉，透過食物傳遞溫暖與祝福。南投市橋頭肉圓以圓潤飽滿的肉圓，象徵圓滿、團圓與平安；一中街 Do Do 茶館以香甜的飲品，寓意滋養身心、陪伴成長；一中街豪大雞排以香酥厚實的雞排，祝福孩子們體魄強健、茁壯成長；全一珍蘿蔔糕則以好彩頭「步步高升」的寓意，期許學童在學業與人生道路上穩健前行。

此次偏鄉義煮活動同時為學校募款，贊助全校師生每人一件紀念T恤，圖樣為在地畫家司慈聖老師所繪製的「八部合音圖」。八部合音象徵彼此傾聽、和諧共鳴與團結合作，祝福孩子們在人生旅途中找到自己的聲音，與他人共同譜出動人的生命樂章，並期盼布農族美聲持續向外傳播。

當天並有多元五感的體驗課程，豐富孩童的成長歷程，感謝茶藝師楊智鈞老師帶來茶道課程，引導學生體驗品茗之美；以及「愛朗讀說故事」李彩鳳老師，以生動的故事引領孩子走進閱讀世界，增進語文能力與學習自信。活動亦融入環境教育理念，倡議「從早餐做起、落實垃圾減量」，感謝偏鄉義煮團隊贈送學生環保杯，培養孩子珍惜資源、愛護土地的永續意識。

活動中學生展現才華，學校安排了杵音與合唱表演，用歌聲和音樂表達對來賓的感謝。杵音的演奏象徵著布農族傳統音樂文化的傳承，而合唱表演則展現了學生們團結協作的精神，以純淨童聲帶來動人心弦的感動。

感謝各界來賓的蒞臨與支持，讓偏鄉孩子不僅獲得實質支持，更在文化、教育與情感上獲得滋養，為成長旅程注入溫暖而堅定的力量。學校對所有來賓表示誠摯的感謝，並期盼大家繼續關注和支持偏鄉教育發展。