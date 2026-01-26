12月房貸成長創8年新低 建築貸款趨向零成長、建商更保守
中央銀行今（1/26）日公布去年12月消費者貸款暨建築貸款餘額，購置住宅貸款餘額13.5兆餘元，年增率下滑至4.46%，創下8年來新低，主要受到買賣移轉棟數減少、銀行先前自主管理及健全房市方案等影響；而建築貸款餘額3.44兆元左右，金額再度減少，年增率為0.27%，相較前一個月再度減少，顯示建商、開發商對於購地更為審慎保守。
\n
\n央行統計，去年12月房貸餘額月增487億元，來到13兆5313億元，年增率4.46%，持續呈現下滑態勢，為2018年1月以來的新低，前一次低點是4.44%。官員指出，觀察2025年全年的建物買賣移轉棟數共26.1萬棟，與2024年的35萬棟相比，年減25.5%，不僅創下近九年來新低，更是史上第三低量，顯示央行去年9月祭出的第七波選擇性信用管制、銀行先前採取自主管理措施等都有影響。
\n
\n面臨政府打炒房，以及近期的「土方之亂」，許多大型建商都在今年暫停購地，以手中所握有的建案或餘屋為主。去年12月建築貸款餘額降至3兆4474億元，減少159億元，年增率0.27%，相較前一個月再度下滑。
\n
\n官員分析，觀察建築貸款餘額的年增率，從2022年一路呈現走緩趨勢，更在2023年跌破雙位數，持續出現收斂，去年9月一度出現負成長，意味著整體下行趨勢難以改變。
\n
