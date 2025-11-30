12月新制上路！台鐵111列次改點 最貴藥物納健保

12月多項新制即將上路，涵蓋交通、醫療及民生等面向，其中交通部公路局推出TPASS 2.0＋公共運輸常客優惠方案，最高可享30%乘車金額回饋；台鐵12月23日起調整111列次班次；衛福部則公告3項藥品納入健保給付。

台鐵12月23日起進行時刻微調，共調整111列次。（示意圖／中天新聞）

台鐵12月23日改點

台鐵12月23日起進行時刻微調，共調整111列次，其中變動在5分鐘以上班次計15列次。此次改點包括優化列車編組運用，彰化至花蓮間278次和285次普悠瑪調整為EMU3000型自強號，樹林至花蓮間224、235次EMU3000型自強號調整為普悠瑪。

廣告 廣告

為提升中南部地區運能，增開台中至潮州間EMU3000型自強號2列次（191次及196次），同時為提升海線尖峰時段運能、縮短海線班距，增開下午時段彰化往竹南、竹南往彰化區間車共2列次。相關列車車次、時刻可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」App查詢。

TPASS 2.0＋優惠

交通部公路局宣布12月1日起加碼推出TPASS 2.0＋公共運輸常客優惠方案，民眾每月搭乘91條中長途國道客運路線2次，即可享15%乘車金額回饋，搭乘4次則可享30%乘車金額回饋，連續假期還可搭配優惠使用。

台灣研發的罕見疾病AADC缺乏症基因治療藥物納入健保給付，一劑要價高達一億元，將在12月納健保。 （示意圖／Pixabay）

健保給付藥物新制

衛福部公布12月生效的三項健保給付藥物新制，包括轉移性胰腺癌成人病人第一線治療藥物、停經後轉移性乳癌病人藥物，以及罕見疾病芳香族L-胺基酸脫羧基酶（AADC）缺乏症罕病新藥。

最受矚目的是台灣研發的罕見疾病AADC缺乏症基因治療藥物納入健保給付，一劑要價高達一億元，創下健保給付藥物單價最高紀錄。預估新制生效後第一年將有13名患者受惠，藥費約13億元，第二至五年每年新增5人，藥費5億元。

陸上強風特報鄉鎮燈號標準說明。（圖／報天氣 - 中央氣象署臉書）

鄉鎮強風特報上線

中央氣象署自今年3月試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」，透過「黃、橙、紅」3色燈號示警，提供更細緻的風力動態資訊，12月1日起正式推出該服務。

各色燈號定義如下：

1、黃燈：注意！平均風達6級或陣風達8級以上，準備防風。

2、橙燈：警戒！平均風達9級或陣風達11級以上，提高警覺加強防範。

3、紅燈：危險！平均風達12級或陣風達14級以上，儘快進入堅固建築避風。

台中部分交通違規案件可在超商繳費

台中市警察局宣布重大便民措施，自今年12月1日 起，凡行人、慢車及道路障礙等交通違規案件，皆可持罰單至全國四大超商(統一、全家、萊爾富、OK)透過多媒體事務機列印繳費單，並直接在櫃檯繳款，提供市民更便捷、不受時間限制的繳費管道。

延伸閱讀

LINE用戶注意！12月下旬起「收回訊息」限縮「1小時內」

邱議瑩領先柯志恩民調有鬼？楊智伃揪「被徐巧芯打爆」內幕

舊金山9旬翁「駕車暴衝撞進咖啡店」 店面全毁駕駛重傷