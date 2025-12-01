12月新制懶人包：桃機第三航廈北廊廳試營運、TPASS 2.0回饋再升級、LINE Pay Money上線

Yahoo奇摩新聞編輯室

12月新制除了桃機第三航廈北廊廳試營運、TPASS 2.0每月搭兩次中長途國道客運享回饋，在民生、醫藥上也有所變革。Yahoo新聞編輯室整理一系列12月新制，帶你一次了解，12月起有哪些事情需要留意！

桃園機場第三航廈北登機廊廳12月1日起試營運，由國際知名設計師Richard Rogers團隊設計的空間與以往的候機室完全不同。目前知名的咖啡品牌跟餐飲店都已經進駐，希望帶給旅客嶄新體驗。（圖片截自交通部次長林國顯臉書／中央社）

【全國性】

桃機第三航廈北廊廳12/1起試營運 報到拿行李仍得在第二航廈

桃園機場第三航廈的北廊廳12月1日起試營運。交通部次長林國顯表示，北廊廳新增北側八個大型登機門，可以增加桃機一年580萬人次的服務能量。北登機廊廳的出發層（三樓）與抵達層（四樓）皆設有雙向電動走道，旅客從第二航廈至最遠登機口僅需15分鐘，也備有愛心接駁車供行動不便旅客使用。要注意的是，由於第三航廈主體尚未完工，因此北廊廳旅客須先在第二航廈完成報到和通關；而自北登機廊廳下機的旅客，也要到第二航廈提取行李。

延伸閱讀》桃機第3航廈北廊廳明起試營運 增加一年580萬人次服務能量

TPASS 2.0再升級！12/1起搭中長途國道客運最高回饋30%

交通部今（2025）年1月推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，以每月搭乘紀錄提供乘車金額回饋；當中針對搭乘公路公共運輸（市區公車與公路客運）達11次以上者，提供最高30%乘車金額回饋。12月1日起，為給予搭乘國道客運返鄉遠行的民眾更實質的鼓勵，再升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案。

這次的回饋方式為：每月搭乘91條中長途國道客運路線（西部70公里以上、東部國道客運路線）兩次可享15%乘車金額回饋、搭乘四次可享30%乘車金額回饋。其他公共運輸，仍依既有的回饋條件來計算回饋金額。詳細回饋方式，讀者朋友可以點進交通部官網查看。

看更多》TPASS 2.0回饋金怎麼領？常客優惠如何參加？TPASS 2.0常客優惠7大Q&A

TPASS 2.0+公共運輸常客優惠回饋方案。（圖片來源／交通部公路局）
TPASS 2.0+公共運輸常客優惠記名登錄享回饋。（圖片來源／交通部公路局）

戶政線上服務12/1起再擴大 開放冠配偶姓、終止收養撤銷登記

內政部宣布，12月1日開始，新增開放「冠配偶姓登記」與「經法院調解、和解成立或裁判確定之終止收養撤銷登記」兩項戶籍登記，免臨櫃，使用自然人憑證或行動自然人憑證上網提出申辦，就能完成登記，輕鬆省時免排隊。

民眾完成申請後，系統會自動派案至申請人戶籍所在地戶政事務所，戶政事務所完成登記後，將以電子郵件通知申請人，民眾可於方便的時間前往全國任一戶政事務所，辦理國民身分證及戶口名簿的換發作業。

延伸閱讀》內政部線上服務再擴大 「2戶政服務」明起在家就能輕鬆辦

中華郵政12/1起恢復寄發美國掛號信 交寄前得先做一件事

受美國政府關稅政策影響，美國海關對於進口郵件審查嚴格，先前國人寄往美國國際航空函件頻遭退件。中華郵政當時公告，在與美國郵政溝通未得到明確結果前，暫停寄往美國信件的掛號服務，也停收寄往夏威夷國際航空函件。

好消息是，12月1日起，中華郵政會恢復收寄發往美國的掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件服務。友善提醒，民眾交寄前，務必先至「EZPost郵寄便」網頁製作國際郵件發遞單，不接受紙本發遞單。

延伸閱讀》中華郵政12/1起 恢復收寄發往美國掛號

陸上強風鄉鎮燈號12月上線 預警資訊更到位

氣象署過去發布的強風特報僅針對縣市，較難充分反映在地差異。為使預警更精確，今年3月起試辦以黃、橙、紅三種等級燈號，發布近兩日內強風鄉鎮預警；該預警12月1日起正式上線，協助居民透過顏色，快速判讀風力威脅程度，採取相關防範措施。

針對各色燈號定義，氣象署說明，黃燈為「注意」，代表平均風達6級或陣風達8級以上，準備防風；橙燈為「警戒」，代表平均風達9級或陣風達11級以上，提高警覺加強防範；紅燈為「危險」，代表平均風達12級或陣風達14級以上，應盡快進入堅固建築避風。

延伸閱讀》氣象署陸上強風鄉鎮燈號12月上線 助掌握在地風勢

陸上強風特報鄉鎮燈號。（圖片來源／報天氣 - 中央氣象署臉書粉絲專頁）
陸上強風特報鄉鎮燈號。（圖片來源／報天氣 - 中央氣象署臉書粉絲專頁）

玉山觀高山屋12/1起收費 平日800元假日1200元

內政部國家公園署玉山國家公園管理處，耗時兩年完成觀高山屋興建，今年4月試營運開放使用，考量有駐站管理員、各項設施、電力等營運和維護成本，12月1日起將收費，每人每宿平日新台幣800元、假日1200元。

觀高山屋海拔2540公尺，位於八通關越嶺線西段14.6公里處，為南二段線、馬博橫斷線、八通關越嶺線、八大秀線重要宿營點。山屋內包含交誼廳、簡易炊煮區、衣物吊掛室、管理室，以及三間各容納14人的寢室；交誼廳設有USB與Type-C可供充電，另備有攜帶型加壓艙（PAC）、急救箱等緊急救護設備，戶外則設有需人力處理的生態廁所。有興趣使用觀高山屋的讀者朋友，請參考下圖使用注意事項。

玉山國家公園觀高山屋使用注意事項。（圖片來源／內政部國家公園署玉山國家公園管理處）
玉山國家公園觀高山屋使用注意事項。（圖片來源／內政部國家公園署玉山國家公園管理處）

延伸閱讀》全台山屋「天花板」！ 「觀高山屋」下月起假日1晚1200元

無人機販售12/1起須事先登錄 違者小心挨罰150萬

遙控無人機管理規則去（2024）年11月修正發布，其中第17條規定，無人機銷售前須先完成登錄，並清楚標示必要資訊。這條法規有一年的輔導期，由於輔導期已屆滿，新制12月1日正式上路，新機型公開販售前，業者應及早因應辦理型式檢驗，且按新制辦理登錄與標示義務，若是違反遙控無人機相關規定，可處新台幣1萬元以上、150萬元以下罰鍰。

登錄資訊須包含廠牌型號、製造者資料、最大起飛重量、資安檢測合格報告、國家通訊傳播委員會（NCC）射頻審驗證明，和商品檢驗或型式檢驗證明文件等資訊，並將資訊標示於產品及包裝。

延伸閱讀》無人機販售12月起需事先登錄 違者最高可罰150萬元

AADC罕病治療藥一劑1億元 12/1起納入健保

罕病救命藥納健保！由台大醫院研發的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，12月1日起納入健保給付，該款藥物要價近新台幣1億元，是目前健保給付單價最高的藥品。健保署強調，新藥通過給付具重大意義，不但滿足臨床需求，且是唯一治療該疾病的基因療法，終生施打一次；預估生效後第一年使用人數13人、藥費約13億元，之後第二年至第五年每年新增5人、藥費約5億元。衛福部長石崇良過去曾說「即便這樣付，全台灣每一個人也只付不到5元，卻可以救一個罕病小朋友，絕對值得。」

上述藥物之外，另有轉移性胰腺癌成人病人的第一線治療藥物Onivyde，擴增健保給付；以及停經後轉移性乳癌病人治療藥物（tucidinostat），也被納入健保給付中。

延伸閱讀》健保最貴「億元罕藥」12月上路！ AADC缺乏症藥物台大一手研發

LINE Pay Money 12/3上線！三步驟即可開通

LINE Pay公告，12月3日下午3時起，LINE Pay Money服務正式上線，LINE Pay用戶只要簡單三步驟，就能快速開通成為LINE Pay Money帳戶會員，繼續使用好友轉帳、儲值、生活繳費、交通服務等各項電子支付功能。

LINE Pay用戶只要簡單三步驟，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員。（截圖取自／LINE Pay）
LINE Pay用戶只要簡單三步驟，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員。（截圖取自／LINE Pay）
開通成為LINE Pay Money帳戶會員後，可享受一站儲值、轉帳、生活繳費、乘車、支付等功能。（截圖取自／LINE Pay）
開通成為LINE Pay Money帳戶會員後，可享受一站儲值、轉帳、生活繳費、乘車、支付等功能。（截圖取自／LINE Pay）

值得注意的是，隨著LINE Pay Money會在12月3日起提供電子支付服務，LINE Pay跟一卡通公司合作也將於12月31日終止。12月3日至12月31日期間，用戶在LINE Pay登入iPASS MONEY帳戶，仍可使用查詢餘額、提領、好友轉帳、瀏覽帳戶紀錄功能，但不再提供iPASS MONEY帳戶註冊、儲值、交易、生活繳費等服務，建議用戶盡早進行轉換。有關iPASS MONEY帳戶使用問題，可以參考一卡通官網的服務移轉說明

延伸閱讀》LINE Pay正式改版！LINE Pay Money 12/3上線 「3步驟」快速開通

LINE新制12月上路 收回訊息只剩一小時

LINE聊天、談公事是許多人的日常，收回訊息功能則是用戶們的愛用救星。不過，LINE10月29日預告，將調整收回訊息的操作規定，從原本的發送24小時內可收回，縮短為一小時內。換句話說，訊息一旦送出超過一小時，就再也無法後悔收回。

依照公告，新政策將於12月逐步變更，但官方並未公布確切生效日期，因此用戶們近來，可能突然遇到超過一小時，就無法收回訊息的情況。

延伸閱讀》LINE用戶注意！下月起「收回訊息只剩1小時」 網哀：好逼人

台鐵旅客注意！12/23起改點調整111列次

台鐵公司表示，12月23日起進行時刻微調改點共111列次，其中變動5分鐘以上班次有15列次。此次調整重點有以下三項：

  1. 優化列車編組運用：彰化-花蓮間278次（12月24日起）和285次普悠瑪調整為EMU3000型自強號，樹林-花蓮間224、235次EMU3000型自強號調整為普悠瑪。

  2. 提升中南部地區運能：增開台中-潮州間EMU3000型自強號2列次（191次及196次），調整後西線運能提升2.2%，台中-高雄間運能提升3.8%。

  3. 提升海線尖峰時段運能，並縮短海線班距：增開下午時段彰化往竹南（彰化14:33開）與竹南往彰化（竹南16:22開）區間車共2列次，調整後海線運能提升2.2%。

相關列車車次車次和時刻表，12月17日起可至台鐵官網或台鐵e訂通App（iOS下載請點我Android下載請點我）查詢，提醒旅客們多加留意。

延伸閱讀》搭車旅客注意了！ 台鐵12/23起時刻微調111列次

【地方性】

台北市堤頂大道與瑞光路巷口 12/1起撤除移動式柵欄

台北市政府警察局內湖分局指出，台北市內湖區堤頂大道二段與瑞光路358巷口，將於12月1日上午7時起，撤除分隔島缺口設置的移動式柵欄；並改為恢復號誌和標誌管制，以降低離峰時段的碰撞風險，維護路口安全。

此外，市府交通管制工程處將同步增設「禁止左轉（平日上午7時至上午10時除外）」標誌，並調整非尖峰時段為「閃光號誌」運作模式。提醒用路人，行經該路口應降低車速、提高警覺，遵循現場標誌號誌及警察或義交指揮。

延伸閱讀》北市內湖交通改善 堤頂大道將撤除移動式柵欄

新北市河濱園區場地借用更方便！12/1起開放線上申請

新北市政府高灘地工程管理處宣布，12月1日起，全面開放五大流域場地借用線上申請。「新北市河川高灘地-綠美化園區場地借用申請系統」具備即時查詢場地時段功能，民眾可以選擇場地與時段，並填報相關申請內容和上傳附件，系統就會自動估算租借費用及場地保證金，只要用手機或電腦，即可完成所有申請流程，相當方便！

不過，要留意的是，棒壘球活動場地請至「新北市公有場地租借網」申請，或洽新北市政府體育局(02)2962-0462；1000人以上路跑、健走、大型群聚活動，則請依高灘處官網公告，填寫紙本申請資料，或洽高灘處營運企畫科(02)8969-9596；至於個人，僅限申請籃球場、網球場等運動類型場地。

延伸閱讀》新北河濱園區場地借用 12/1起開放線上申請

新北市再添全智慧停車場！12月起新莊、中和、鶯歌、汐止啟用

為提升民眾停車便利性，新北市交通局在新莊、中和、鶯歌、汐止等四處新設全智慧平面停車場，將於12月1日正式啟用，共計156格小型車格、502格機車格，有停車需求的民眾可以多加利用哦！

  • 新莊區：領航路停車場，鄰近輔大醫院急診室與輔仁大學，提供130格汽車格、222格機車格。

  • 中和區、鶯歌區：中和區連和機車停車場、鶯歌區鳳鳴車站機車停車場，總計提供280格機車格。

  • 汐止區：湖前街2巷1號旁的汐止區福德段停車場，鄰近湖光市民活動中心，提供26格小型車格。

延伸閱讀》新北新莊、中和、鶯歌、汐止增設智慧停車場 12/1啟用

基隆市地籍+稅籍異動即時通 12/1起提供一站式服務

過去民眾要處理地籍、稅籍異動，得跑兩趟辦理；基隆市民現在只要跑一趟就能一次辦好！基隆市地政事務所說明，為守護市民的不動產安全，12月1日啟用全新「地籍+稅籍異動即時通」一站式服務，基隆市民只要攜帶國民身分證到基隆市地政事務所或稅務局，便能一次申辦兩項通知服務，達到即時預警的功能。

基隆市政府地政處處長謝旻成補充，市民朋友只要提出申請，當名下不動產發生買賣、贈與、拍賣、抵押權、查封等13種類型的登記異動，便可享雙系統第一時間預警，防範詐騙、守護財產。

  • 地籍異動即時通系統：收件時、異動完成時，都會以簡訊或Email方式通知，也可指定家人、親友一起守護。

  • 稅籍異動即時通系統：須綁定進階會員，即可在申報土地增值稅或契稅收件時，收到簡訊、Email或LINE推播通知。

延伸閱讀》全新升級 地籍+稅籍異動即時通12/1啟動

桃園市內壢車站地下化 新跨站天橋12/20啟用

交通部鐵道局表示，桃園持續推進鐵路地下化，其中日運量1.9萬人次的內壢車站，為維持既有營運服務並騰出動線及空間，供後續內壢地下永久車站施工，須辦理兩階段臨時軌切換，並採先建後拆方式新建跨站天橋。

因此，新建跨站天橋與附屬設施（包括電梯三座、風雨走廊）預計在12月20日啟用，電扶梯則預計於明（2026）年2月啟用。為讓民眾及早適應天橋啟用後的新乘車動線，除動線指標系統將配合修改，也會有引導人員給予協助。

延伸閱讀》內壢車站新天橋12/20啟用 明年3月臨時軌切換「第3月台上下車」

台中市指定交通罰單 12/1起超商24小時皆可繳納

過去，台中市民眾若收到行人、慢車違規，或是在道路上堆積、置放雜物或違規設攤等類型的罰單時，只能利用平日白天時間，親赴各警察分局或郵局臨櫃繳納，不少上班族常需特地請假或調整作息才能完成繳費。

為了提供更便利多元的繳費選擇，台中市政府警察局宣布，12月1日起，民眾可持罰單前往全國四大超商（統一、全家、萊爾富、OK），透過多媒體事務機列印繳費單，直接在櫃檯完成繳費，不再受限於公務機關的辦公時間。

延伸閱讀》台中市行人、慢車違規罰單 12/1起可到超商繳費

雲林縣西螺大橋維修補強 12/1起封橋一年

雲林縣政府指出，由於西螺大橋將進行維修補強作業，今年12月1日上午8時起至2027年1月4日，實施全日全橋封閉。本次工程將進行鋼構補強、伸縮縫修繕、橋面塗裝整新等重要作業，以提升橋梁整體安全與耐久性。施工期間，已請施工單位完整設置改道路線指引和警示標誌、加派人員協助交通指揮及動線引導等措施。

籲請用路人提前改行省道台1線（溪州大橋）作為替代路線，並配合現場人員的交通管制與改道措施，確保通行安全。

延伸閱讀》西螺大橋維修補強工程 12/1起全橋封閉

西螺大橋施工期間，呼籲用路人以省道台1線（溪州大橋）作為替代路線，並配合現場管制人員指揮，以確保通行順暢安全。（截圖取自／雲林縣政府）
西螺大橋施工期間，呼籲用路人以省道台1線（溪州大橋）作為替代路線，並配合現場管制人員指揮，以確保通行順暢安全。（截圖取自／雲林縣政府）

撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞

