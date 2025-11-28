Yahoo奇摩新聞編輯室

12月新制懶人包：TPASS 2.0回饋再升級、LINE Pay Money上線、台鐵改點調整班次

Yahoo奇摩新聞編輯室
更新時間

12月新制除了TPASS 2.0每月搭兩次中長途國道客運享回饋，在民生、交通、通訊上也有所變革。Yahoo新聞編輯室整理一系列12月新制，帶你一次了解，12月起有哪些事情需要留意！

12月新制包含台鐵自12月23日起，進行車次時刻微調共111列次，其中變動5分鐘以上班次有15列次，有搭乘台鐵的旅客務必留意！（示意圖／Getty Images）
12月新制包含台鐵自12月23日起，進行車次時刻微調共111列次，其中變動5分鐘以上班次有15列次，有搭乘台鐵的旅客務必留意！（示意圖／Getty Images）

【全國性】

TPASS 2.0再升級！12/1起搭中長途國道客運最高回饋30%

交通部今（2025）年1月推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，以每月搭乘紀錄提供乘車金額回饋；當中針對搭乘公路公共運輸（市區公車與公路客運）達11次以上者，提供最高30%乘車金額回饋。12月1日起，為給予搭乘國道客運返鄉遠行的民眾更實質的鼓勵，再升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案。

廣告

這次的回饋方式為：每月搭乘91條中長途國道客運路線（西部70公里以上、東部國道客運路線）兩次可享15%乘車金額回饋、搭乘四次可享30%乘車金額回饋。其他公共運輸，仍依既有的回饋條件來計算回饋金額。詳細回饋方式，讀者朋友可以點進交通部官網查看。

看更多》TPASS 2.0回饋金怎麼領？常客優惠如何參加？TPASS 2.0常客優惠7大Q&A

TPASS 2.0+公共運輸常客優惠回饋方案。（截圖取自／交通部新聞稿）
TPASS 2.0+公共運輸常客優惠回饋方案。（截圖取自／交通部新聞稿）
TPASS 2.0+公共運輸常客優惠記名登錄享回饋。（圖片來源／交通部公路局）
TPASS 2.0+公共運輸常客優惠記名登錄享回饋。（圖片來源／交通部公路局）

玉山觀高山屋12/1起收費 平日800元假日1200元

內政部國家公園署玉山國家公園管理處，耗時兩年完成觀高山屋興建，今年4月試營運開放使用，考量有駐站管理員、各項設施、電力等營運和維護成本，12月1日起將收費，每人每宿平日新台幣800元、假日1200元。

觀高山屋海拔2540公尺，位於八通關越嶺線西段14.6公里處，為南二段線、馬博橫斷線、八通關越嶺線、八大秀線重要宿營點。山屋內包含交誼廳、簡易炊煮區、衣物吊掛室、管理室，以及三間各容納14人的寢室；交誼廳設有USB與Type-C可供充電，另備有攜帶型加壓艙（PAC）、急救箱等緊急救護設備，戶外則設有需人力處理的生態廁所。有興趣使用觀高山屋的讀者朋友，請參考下圖使用注意事項。

玉山國家公園觀高山屋使用注意事項。（圖片來源／內政部國家公園署玉山國家公園管理處）
玉山國家公園觀高山屋使用注意事項。（圖片來源／內政部國家公園署玉山國家公園管理處）

延伸閱讀》全台山屋「天花板」！ 「觀高山屋」下月起假日1晚1200元

LINE Pay Money 12/3上線！三步驟即可開通

LINE Pay公告，12月3日下午3時起，LINE Pay Money服務正式上線，LINE Pay用戶只要簡單三步驟，就能快速開通成為LINE Pay Money帳戶會員，繼續使用好友轉帳、儲值、生活繳費、交通服務等各項電子支付功能。

LINE Pay用戶只要簡單三步驟，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員。（截圖取自／LINE Pay）
LINE Pay用戶只要簡單三步驟，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員。（截圖取自／LINE Pay）
開通成為LINE Pay Money帳戶會員後，可享受一站儲值、轉帳、生活繳費、乘車、支付等功能。（截圖取自／LINE Pay）
開通成為LINE Pay Money帳戶會員後，可享受一站儲值、轉帳、生活繳費、乘車、支付等功能。（截圖取自／LINE Pay）

值得注意的是，隨著LINE Pay Money會在12月3日起提供電子支付服務，LINE Pay跟一卡通公司合作也將於12月31日終止。12月3日至12月31日期間，用戶在LINE Pay登入iPASS MONEY帳戶，仍可使用查詢餘額、提領、好友轉帳、瀏覽帳戶紀錄功能，但不再提供iPASS MONEY帳戶註冊、儲值、交易、生活繳費等服務，建議用戶盡早進行轉換。有關iPASS MONEY帳戶使用問題，可以參考一卡通官網的服務移轉說明

延伸閱讀》LINE Pay正式改版！LINE Pay Money 12/3上線 「3步驟」快速開通

台鐵旅客注意！12/23起改點調整111列次

台鐵公司表示，12月23日起進行時刻微調改點共111列次，其中變動5分鐘以上班次有15列次。此次調整重點有以下三項：

  1. 優化列車編組運用：彰化-花蓮間278次（12月24日起）和285次普悠瑪調整為EMU3000型自強號，樹林-花蓮間224、235次EMU3000型自強號調整為普悠瑪。

  2. 提升中南部地區運能：增開台中-潮州間EMU3000型自強號2列次（191次及196次），調整後西線運能提升2.2%，台中-高雄間運能提升3.8%。

  3. 提升海線尖峰時段運能，並縮短海線班距：增開下午時段彰化往竹南（彰化14:33開）與竹南往彰化（竹南16:22開）區間車共2列次，調整後海線運能提升2.2%。

相關列車車次車次和時刻表，12月17日起可至台鐵官網或台鐵e訂通App（iOS下載請點我Android下載請點我）查詢，提醒旅客們多加留意。

延伸閱讀》搭車旅客注意了！ 台鐵12/23起時刻微調111列次

【地方性】

台北市堤頂大道與瑞光路巷口 12/1起撤除移動式柵欄

台北市政府警察局內湖分局指出，台北市內湖區堤頂大道二段與瑞光路358巷口，將於12月1日上午7時起，撤除分隔島缺口設置的移動式柵欄；並改為恢復號誌和標誌管制，以降低離峰時段的碰撞風險，維護路口安全。

此外，市府交通管制工程處將同步增設「禁止左轉（平日上午7時至上午10時除外）」標誌，並調整非尖峰時段為「閃光號誌」運作模式。提醒用路人，行經該路口應降低車速、提高警覺，遵循現場標誌號誌及警察或義交指揮。

延伸閱讀》北市內湖交通改善 堤頂大道將撤除移動式柵欄

新北市河濱園區場地借用更方便！12/1起開放線上申請

新北市政府高灘地工程管理處宣布，12月1日起，全面開放五大流域場地借用線上申請。「新北市河川高灘地-綠美化園區場地借用申請系統」具備即時查詢場地時段功能，民眾可以選擇場地與時段，並填報相關申請內容和上傳附件，系統就會自動估算租借費用及場地保證金，只要用手機或電腦，即可完成所有申請流程，相當方便！

不過，要留意的是，棒壘球活動場地請至「新北市公有場地租借網」申請，或洽新北市政府體育局(02)2962-0462；1000人以上路跑、健走、大型群聚活動，則請依高灘處官網公告，填寫紙本申請資料，或洽高灘處營運企畫科(02)8969-9596；至於個人，僅限申請籃球場、網球場等運動類型場地。

延伸閱讀》新北河濱園區場地借用 12/1起開放線上申請

新北市再添全智慧停車場！12月起新莊、中和、鶯歌、汐止啟用

為提升民眾停車便利性，新北市交通局在新莊、中和、鶯歌、汐止等四處新設全智慧平面停車場，將於12月1日正式啟用，共計156格小型車格、502格機車格，有停車需求的民眾可以多加利用哦！

  • 新莊區：領航路停車場，鄰近輔大醫院急診室與輔仁大學，提供130格汽車格、222格機車格。

  • 中和區、鶯歌區：中和區連和機車停車場、鶯歌區鳳鳴車站機車停車場，總計提供280格機車格。

  • 汐止區：湖前街2巷1號旁的汐止區福德段停車場，鄰近湖光市民活動中心，提供26格小型車格。

延伸閱讀》新北新莊、中和、鶯歌、汐止增設智慧停車場 12/1啟用

基隆市地籍+稅籍異動即時通 12/1起提供一站式服務

過去民眾要處理地籍、稅籍異動，得跑兩趟辦理；基隆市民現在只要跑一趟就能一次辦好！基隆市地政事務所說明，為守護市民的不動產安全，12月1日啟用全新「地籍+稅籍異動即時通」一站式服務，基隆市民只要攜帶國民身分證到基隆市地政事務所或稅務局，便能一次申辦兩項通知服務，達到即時預警的功能。

基隆市政府地政處處長謝旻成補充，市民朋友只要提出申請，當名下不動產發生買賣、贈與、拍賣、抵押權、查封等13種類型的登記異動，便可享雙系統第一時間預警，防範詐騙、守護財產。

  • 地籍異動即時通系統：收件時、異動完成時，都會以簡訊或Email方式通知，也可指定家人、親友一起守護。

  • 稅籍異動即時通系統：須綁定進階會員，即可在申報土地增值稅或契稅收件時，收到簡訊、Email或LINE推播通知。

延伸閱讀》全新升級 地籍+稅籍異動即時通12/1啟動

桃園市內壢車站地下化 新跨站天橋12/20啟用

交通部鐵道局表示，桃園持續推進鐵路地下化，其中日運量1.9萬人次的內壢車站，為維持既有營運服務並騰出動線及空間，供後續內壢地下永久車站施工，須辦理兩階段臨時軌切換，並採先建後拆方式新建跨站天橋。

因此，新建跨站天橋與附屬設施（包括電梯三座、風雨走廊）預計在12月20日啟用，電扶梯則預計於明（2026）年2月啟用。為讓民眾及早適應天橋啟用後的新乘車動線，除動線指標系統將配合修改，也會有引導人員給予協助。

延伸閱讀》內壢車站新天橋12/20啟用 明年3月臨時軌切換「第3月台上下車」

台中市指定交通罰單 12/1起超商24小時皆可繳納

過去，台中市民眾若收到行人、慢車違規，或是在道路上堆積、置放雜物或違規設攤等類型的罰單時，只能利用平日白天時間，親赴各警察分局或郵局臨櫃繳納，不少上班族常需特地請假或調整作息才能完成繳費。

為了提供更便利多元的繳費選擇，台中市政府警察局宣布，12月1日起，民眾可持罰單前往全國四大超商（統一、全家、萊爾富、OK），透過多媒體事務機列印繳費單，直接在櫃檯完成繳費，不再受限於公務機關的辦公時間。

延伸閱讀》台中市行人、慢車違規罰單 12/1起可到超商繳費

雲林縣西螺大橋維修補強 12/1起封橋一年

雲林縣政府指出，由於西螺大橋將進行維修補強作業，今年12月1日上午8時起至2027年1月4日，實施全日全橋封閉。本次工程將進行鋼構補強、伸縮縫修繕、橋面塗裝整新等重要作業，以提升橋梁整體安全與耐久性。施工期間，已請施工單位完整設置改道路線指引和警示標誌、加派人員協助交通指揮及動線引導等措施。

籲請用路人提前改行省道台1線（溪州大橋）作為替代路線，並配合現場人員的交通管制與改道措施，確保通行安全。

延伸閱讀》西螺大橋維修補強工程 12/1起全橋封閉

西螺大橋施工期間，呼籲用路人以省道台1線（溪州大橋）作為替代路線，並配合現場管制人員指揮，以確保通行順暢安全。（截圖取自／雲林縣政府）
西螺大橋施工期間，呼籲用路人以省道台1線（溪州大橋）作為替代路線，並配合現場管制人員指揮，以確保通行順暢安全。（截圖取自／雲林縣政府）

撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞







其他人也在看

許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊　賓客名單曝光全網跪了

許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊　賓客名單曝光全網跪了

藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕

台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕

台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕

EBC東森新聞 ・ 1 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈　「最強媒人團」曝光

許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈　「最強媒人團」曝光

登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。

鏡報 ・ 2 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」

週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」

週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」

EBC東森新聞 ・ 7 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐　「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中

一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐　「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中

台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。

鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
大谷「全球唯一球員卡」降落台灣！YTR當場反應曝光

大谷「全球唯一球員卡」降落台灣！YTR當場反應曝光

娛樂中心／李明融報導美國職棒（MLB）洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在2024年賽季，完成史無前例的「50轟50盜」紀錄，為了紀念這史詩級的紀錄，官方授權的球員卡商當年就推出「2024 Topps Shohei Ohtani 50/50紀念卡盒」，當中3張最稀有的大谷翔平1-OF-1（全球唯一）親筆簽名實物卡成為卡迷們的頭號目標，然而，其中一張竟被台灣YouTuber「拉西哥 LAC」抽到，昨（27）日上傳一支開箱影片，他的反應也曝光，卡友看到這張夢寐以求的神卡降臨台灣，直呼不可思議，預估這張價值達3000萬元新台幣。

民視 ・ 5 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌　她曝主因

最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌　她曝主因

[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....

今日新聞NOWNEWS ・ 19 分鐘前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己

一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己

一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵

造咖 ・ 2 天前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團

有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團

生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。

民視 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來

不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來

香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團　入冬以來最有感降溫

又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團　入冬以來最有感降溫

今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險

59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險

「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲

健康2.0 ・ 7 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%

蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%

45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷

明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範　「對自己失望」向高中生道歉

嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範　「對自己失望」向高中生道歉

體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。

FTV Sports ・ 1 天前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街　網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了

香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街　網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了

香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者　最重可處7年以上重刑

反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者　最重可處7年以上重刑

賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。

鏡新聞 ・ 1 天前
【台股11月風雲榜】上市20大衰股出爐！綠能三雄慘登榜 達明與「最老鴻家軍」也逃不過

【台股11月風雲榜】上市20大衰股出爐！綠能三雄慘登榜 達明與「最老鴻家軍」也逃不過

台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，11月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），本次以子公司風電踩雷的森崴能源（6806）跌逾35%最重，領綠電三雄同步上榜。此外，過去股價一度急漲的廣達金孫機器人概念股達明（4585）、鴻家軍新兵東元（1504）同樣下挫逾2成，也慘登上跌幅榜。

Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前

信驊漲停達7315元　創台股個股股價新紀錄

（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。

中央社財經 ・ 3 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」　脫罩受訪遭網酸：還笑得出來

獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」　脫罩受訪遭網酸：還笑得出來

男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。

鏡報 ・ 8 小時前