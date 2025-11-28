12月新制懶人包：TPASS 2.0回饋再升級、LINE Pay Money上線、台鐵改點調整班次
12月新制除了TPASS 2.0每月搭兩次中長途國道客運享回饋，在民生、交通、通訊上也有所變革。Yahoo新聞編輯室整理一系列12月新制，帶你一次了解，12月起有哪些事情需要留意！
【全國性】
TPASS 2.0再升級！12/1起搭中長途國道客運最高回饋30%
交通部今（2025）年1月推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，以每月搭乘紀錄提供乘車金額回饋；當中針對搭乘公路公共運輸（市區公車與公路客運）達11次以上者，提供最高30%乘車金額回饋。12月1日起，為給予搭乘國道客運返鄉遠行的民眾更實質的鼓勵，再升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案。
這次的回饋方式為：每月搭乘91條中長途國道客運路線（西部70公里以上、東部國道客運路線）兩次可享15%乘車金額回饋、搭乘四次可享30%乘車金額回饋。其他公共運輸，仍依既有的回饋條件來計算回饋金額。詳細回饋方式，讀者朋友可以點進交通部官網查看。
看更多》TPASS 2.0回饋金怎麼領？常客優惠如何參加？TPASS 2.0常客優惠7大Q&A
玉山觀高山屋12/1起收費 平日800元假日1200元
內政部國家公園署玉山國家公園管理處，耗時兩年完成觀高山屋興建，今年4月試營運開放使用，考量有駐站管理員、各項設施、電力等營運和維護成本，12月1日起將收費，每人每宿平日新台幣800元、假日1200元。
觀高山屋海拔2540公尺，位於八通關越嶺線西段14.6公里處，為南二段線、馬博橫斷線、八通關越嶺線、八大秀線重要宿營點。山屋內包含交誼廳、簡易炊煮區、衣物吊掛室、管理室，以及三間各容納14人的寢室；交誼廳設有USB與Type-C可供充電，另備有攜帶型加壓艙（PAC）、急救箱等緊急救護設備，戶外則設有需人力處理的生態廁所。有興趣使用觀高山屋的讀者朋友，請參考下圖使用注意事項。
延伸閱讀》全台山屋「天花板」！ 「觀高山屋」下月起假日1晚1200元
LINE Pay Money 12/3上線！三步驟即可開通
LINE Pay公告，12月3日下午3時起，LINE Pay Money服務正式上線，LINE Pay用戶只要簡單三步驟，就能快速開通成為LINE Pay Money帳戶會員，繼續使用好友轉帳、儲值、生活繳費、交通服務等各項電子支付功能。
值得注意的是，隨著LINE Pay Money會在12月3日起提供電子支付服務，LINE Pay跟一卡通公司合作也將於12月31日終止。12月3日至12月31日期間，用戶在LINE Pay登入iPASS MONEY帳戶，仍可使用查詢餘額、提領、好友轉帳、瀏覽帳戶紀錄功能，但不再提供iPASS MONEY帳戶註冊、儲值、交易、生活繳費等服務，建議用戶盡早進行轉換。有關iPASS MONEY帳戶使用問題，可以參考一卡通官網的服務移轉說明。
延伸閱讀》LINE Pay正式改版！LINE Pay Money 12/3上線 「3步驟」快速開通
台鐵旅客注意！12/23起改點調整111列次
台鐵公司表示，12月23日起進行時刻微調改點共111列次，其中變動5分鐘以上班次有15列次。此次調整重點有以下三項：
優化列車編組運用：彰化-花蓮間278次（12月24日起）和285次普悠瑪調整為EMU3000型自強號，樹林-花蓮間224、235次EMU3000型自強號調整為普悠瑪。
提升中南部地區運能：增開台中-潮州間EMU3000型自強號2列次（191次及196次），調整後西線運能提升2.2%，台中-高雄間運能提升3.8%。
提升海線尖峰時段運能，並縮短海線班距：增開下午時段彰化往竹南（彰化14:33開）與竹南往彰化（竹南16:22開）區間車共2列次，調整後海線運能提升2.2%。
相關列車車次車次和時刻表，12月17日起可至台鐵官網或台鐵e訂通App（iOS下載請點我、Android下載請點我）查詢，提醒旅客們多加留意。
延伸閱讀》搭車旅客注意了！ 台鐵12/23起時刻微調111列次
【地方性】
台北市堤頂大道與瑞光路巷口 12/1起撤除移動式柵欄
台北市政府警察局內湖分局指出，台北市內湖區堤頂大道二段與瑞光路358巷口，將於12月1日上午7時起，撤除分隔島缺口設置的移動式柵欄；並改為恢復號誌和標誌管制，以降低離峰時段的碰撞風險，維護路口安全。
此外，市府交通管制工程處將同步增設「禁止左轉（平日上午7時至上午10時除外）」標誌，並調整非尖峰時段為「閃光號誌」運作模式。提醒用路人，行經該路口應降低車速、提高警覺，遵循現場標誌號誌及警察或義交指揮。
新北市河濱園區場地借用更方便！12/1起開放線上申請
新北市政府高灘地工程管理處宣布，12月1日起，全面開放五大流域場地借用線上申請。「新北市河川高灘地-綠美化園區場地借用申請系統」具備即時查詢場地時段功能，民眾可以選擇場地與時段，並填報相關申請內容和上傳附件，系統就會自動估算租借費用及場地保證金，只要用手機或電腦，即可完成所有申請流程，相當方便！
不過，要留意的是，棒壘球活動場地請至「新北市公有場地租借網」申請，或洽新北市政府體育局(02)2962-0462；1000人以上路跑、健走、大型群聚活動，則請依高灘處官網公告，填寫紙本申請資料，或洽高灘處營運企畫科(02)8969-9596；至於個人，僅限申請籃球場、網球場等運動類型場地。
新北市再添全智慧停車場！12月起新莊、中和、鶯歌、汐止啟用
為提升民眾停車便利性，新北市交通局在新莊、中和、鶯歌、汐止等四處新設全智慧平面停車場，將於12月1日正式啟用，共計156格小型車格、502格機車格，有停車需求的民眾可以多加利用哦！
新莊區：領航路停車場，鄰近輔大醫院急診室與輔仁大學，提供130格汽車格、222格機車格。
中和區、鶯歌區：中和區連和機車停車場、鶯歌區鳳鳴車站機車停車場，總計提供280格機車格。
汐止區：湖前街2巷1號旁的汐止區福德段停車場，鄰近湖光市民活動中心，提供26格小型車格。
延伸閱讀》新北新莊、中和、鶯歌、汐止增設智慧停車場 12/1啟用
基隆市地籍+稅籍異動即時通 12/1起提供一站式服務
過去民眾要處理地籍、稅籍異動，得跑兩趟辦理；基隆市民現在只要跑一趟就能一次辦好！基隆市地政事務所說明，為守護市民的不動產安全，12月1日啟用全新「地籍+稅籍異動即時通」一站式服務，基隆市民只要攜帶國民身分證到基隆市地政事務所或稅務局，便能一次申辦兩項通知服務，達到即時預警的功能。
基隆市政府地政處處長謝旻成補充，市民朋友只要提出申請，當名下不動產發生買賣、贈與、拍賣、抵押權、查封等13種類型的登記異動，便可享雙系統第一時間預警，防範詐騙、守護財產。
地籍異動即時通系統：收件時、異動完成時，都會以簡訊或Email方式通知，也可指定家人、親友一起守護。
稅籍異動即時通系統：須綁定進階會員，即可在申報土地增值稅或契稅收件時，收到簡訊、Email或LINE推播通知。
桃園市內壢車站地下化 新跨站天橋12/20啟用
交通部鐵道局表示，桃園持續推進鐵路地下化，其中日運量1.9萬人次的內壢車站，為維持既有營運服務並騰出動線及空間，供後續內壢地下永久車站施工，須辦理兩階段臨時軌切換，並採先建後拆方式新建跨站天橋。
因此，新建跨站天橋與附屬設施（包括電梯三座、風雨走廊）預計在12月20日啟用，電扶梯則預計於明（2026）年2月啟用。為讓民眾及早適應天橋啟用後的新乘車動線，除動線指標系統將配合修改，也會有引導人員給予協助。
延伸閱讀》內壢車站新天橋12/20啟用 明年3月臨時軌切換「第3月台上下車」
台中市指定交通罰單 12/1起超商24小時皆可繳納
過去，台中市民眾若收到行人、慢車違規，或是在道路上堆積、置放雜物或違規設攤等類型的罰單時，只能利用平日白天時間，親赴各警察分局或郵局臨櫃繳納，不少上班族常需特地請假或調整作息才能完成繳費。
為了提供更便利多元的繳費選擇，台中市政府警察局宣布，12月1日起，民眾可持罰單前往全國四大超商（統一、全家、萊爾富、OK），透過多媒體事務機列印繳費單，直接在櫃檯完成繳費，不再受限於公務機關的辦公時間。
雲林縣西螺大橋維修補強 12/1起封橋一年
雲林縣政府指出，由於西螺大橋將進行維修補強作業，今年12月1日上午8時起至2027年1月4日，實施全日全橋封閉。本次工程將進行鋼構補強、伸縮縫修繕、橋面塗裝整新等重要作業，以提升橋梁整體安全與耐久性。施工期間，已請施工單位完整設置改道路線指引和警示標誌、加派人員協助交通指揮及動線引導等措施。
籲請用路人提前改行省道台1線（溪州大橋）作為替代路線，並配合現場人員的交通管制與改道措施，確保通行安全。
延伸閱讀》西螺大橋維修補強工程 12/1起全橋封閉
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
