12月新制懶人包／台鐵大改點、TPASS 2.0＋國道優惠上路 「這款」罕藥納健保1劑1億創紀錄

台鐵23日起大改點，民眾搭車要多加留意。示意圖／翻攝自台鐵臉書

今天是12月第一天，不少新政策也跟著上路，通勤族必看台鐵大改點、交通部「TPASS 2.0+」常客優惠，生活方面包含LINE Pay Money上線、LINE收回功能也將調整，其餘如「這款」藥品將納入健保給付，以及台中市民交通罰單可到超商繳費等，《鏡報新聞網》帶你一次瞭解。

12月新制／台鐵12/23起大改點

台鐵23日起將進行時刻改點，共有111列次受影響，更動5分鐘以上的有15列。其中，優化列車編組運用包含彰化至花蓮間278次（24日起）及285次普悠瑪調整為EMU3000型自強號；樹林至花蓮間224、235次EMU3000型自強號調整為普悠瑪。

為了提升中南部運能，也將加開台中至潮州間EMU3000型自強號2列次（191次及196次）；海線部分，也將縮短班距，增開下午時段彰化至竹南(彰化14：33開)、竹南至彰化(竹南16：22開)區間車共2列次。

相關台鐵列車時刻表可至台鐵公司官網，以及「台鐵e訂通」APP查詢，請旅客多加注意。

台鐵23日起大改點。示意圖／翻攝自台鐵臉書

12月新制／TPASS 2.0＋國道客運優惠

交通部宣布自今起推出「TPASS 2.0+國道客運」常客優惠，西部70公里以上以及東部國道客運，共有91條路線，每月搭滿2次可享15%乘車金回饋，搭滿4次擇優惠更多，能享最高30%乘車金回饋，該優惠也適用於連續假期。

相關回饋金將於次月25日回饋至乘客的電子票證或電子支付帳號，詳情可至交通部公路局查詢。

12月新制／罕藥納入健保！「這款」1劑高達1億創最高紀錄

衛福部宣布自12月起將「3項藥品」納入簡保給付範圍，包含：

罕見疾病芳香族L-胺基酸類脫羧基酶（AADC）缺乏症藥物：單劑高達1億元，創下健保給付單價最高。

轉移性胰腺癌成人病人第一線治療藥物

停經後轉移性乳癌病人藥物

衛福部部長石崇良。圖／攝影李智為

12月新制／LINE PAY MONEY 正式分家

LINE Pay與一卡通將於年底（31日）正式分家，3日起「LINE Pay Money」正式上線，用戶可在當天下午3時起開通服務，將APP更新至最新版本，就可享有好友轉帳、儲值、生活繳費、乘車等完整功能。

LINE Pay Money 3日下午3時正式上線。圖／翻攝自LINE PAY

12月新制／LINE 收回功能「微調」

LINE官方宣布「收回訊息」功能從24小時可收回，調整成「1小時內」才能收回，預計將在12月後逐步上路。

12月新制／台中交通罰單超商可直接繳費

過去台中市行人、慢車違規，以及道路推積置放雜物或違規版攤，相關罰單原本只能在平日白天前往警察分局或郵局臨櫃繳納，今起民眾可直接到4大超商（統一、全家、萊爾富、OK）繳費，透過超商內的多媒體事務機列印繳單，並到櫃檯繳納即可。

12月新制／雲林西螺大橋維修封橋1年

雲林縣政府宣布，橫跨西螺鎮與彰化縣溪州鄉的西螺大橋，將於今日上午8時展開維修工程，預計施工時間長達一年，截至2027年1月4日止，實施全日全橋封閉，請民眾改行台1線（溪州大橋）作為替代路線。

本次施工項目包含鋼構補強、伸縮縫修繕、橋面塗裝整新等重要作業，以提升橋梁整體安全與耐久性。

雲林西螺大橋維修封橋1年。圖／交通部觀光署

12月新制／玉山觀高山屋收費！平日、假日價格曝光

內政部國家公園署玉山國家公園「觀高山屋」今年4月起正式開放，考量營運、維修成本，今起將收費，平日每人新台幣800元，假日則為1200元。此外，開放人數也從試營運期間28人，放寬至42人。

玉山觀高山屋將收費。圖／玉山國家公園

12月新制／氣象署「陸上強風鄉鎮燈號」上線

中央氣象署今起正式推出「陸上強風特報鄉鎮燈號」服務，以更精細的鄉鎮尺度分級燈號呈現強風預警資訊，協助民眾掌握在地風勢，及早做好防風準備。

其中以黃、橙、紅三種等級燈號作為區分：

黃燈：注意！平均風達6級或陣風達8級以上，準備防風。

橙燈：警戒！平均風達9級或陣風達11級以上，提高警覺加強防範。

紅燈：危險！平均風達12級或陣風達14級以上，儘快進入堅固建築避風。

「陸上強風鄉鎮燈號」上線。圖／氣象署

12月新制／中華郵政恢復寄發美國郵件！事前1步驟不得少

中華郵政恢復寄發美國郵件。圖／翻攝自中華郵政

中華郵政今起恢復收寄發往美國的掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件服務，請先至中華郵政官網「EZPost線上交寄」頁面製作國際郵件發遞單，不接受紙本發遞單。

中華郵政提醒，寄往美國郵件若內裝物品為商品時，目前僅限「禮品」、「書籍」2項，禮品價值內容物價值不得超過100美元（大約3144元新台幣）。

12月新制／無人機列管！進口需獲事先核准

經濟部國際貿易署公告，今起小至250公克以下、大至150公斤以下無人機，都列入「海關協助查核輸入貨品表」，進口也都需要取得交通部民航局同意文件。其中，包含民眾常用的DJI小型航拍機等，也在列管範圍。



