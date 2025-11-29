12月新制懶人包 台鐵逾百列次改點 TPASS 2.0回饋升級

12月多項新制上路，在民生、交通及醫療方面都有變革，公路局推出TPASS 2.0＋公共運輸常客優惠，最高可享30％乘車金額回饋；台鐵12月23日起進行改點，共調整111列次；此外，衛福部公告3項藥品納入健保給付，其中包含罕病AADC基因治療藥物，單劑要價1億元，創健保給付史上單價最高。《中時新聞網》整理6項新制細節，帶讀者一次掌握。

TPASS 2.0＋優惠

交通部公路局宣布12月1日起加碼推出TPASS 2.0＋公共運輸常客優惠方案，每月搭乘91條中長途國道客運路線2次，即可享15％乘車金額回饋，搭乘4次則可享30％乘車金額回饋，連續假期還可搭配優惠使用。詳細回饋方式，可在交通部官網查看。

台鐵12／23起改點

台鐵12月23日起進行時刻微調，共調整111列次，其中變動在5分鐘以上班次計15列次，相關列車車次、時刻，可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」App查詢。

●優化列車編組運用：彰化－花蓮間278次和285次普悠瑪調整為EMU3000型自強號，樹林－花蓮間224、235次EMU3000型自強號調整為普悠瑪。

●提升中南部地區運能：增開台中－潮州間EMU3000型自強號2列次（191次及196次）。

●提升海線尖峰時段運能，縮短海線班距：增開下午時段彰化往竹南、竹南往彰化區間車共2列次。

氣象署鄉鎮強風特報上線

中央氣象署自今年3月試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」，以黃、橙、紅三種等級燈號，發布近2日內的強風「鄉鎮」預警，12月1日起正式上線，協助民眾透過顏色快速判讀風力威脅程度，並採取防範措施。

單劑1億元 「AADC」罕病治療藥納健保

衛生福利部公告12月上路新制，針對轉移性胰腺癌、轉移性乳癌以及罕病芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC），共3項藥品納入健保給付；其中AADC基因治療藥物，創健保給付史上單價最高，1劑要價1億元。

台中指定交通罰單可在超商繳納

台中市行人、慢車違規及道路障礙等交通違規罰單，過去只能到警察局或郵局臨櫃繳納，台中市警察局日前宣布，12月1日起可前往全國4大超商繳費。

雲林縣西螺大橋12／1起封橋一年

雲林縣政府指出，西螺大橋將進行維修補強作業，12月1日上午8點起至2027年1月4日全橋封閉；用路人提前改行省道台1線（溪州大橋）作為替代路線，並配合現場人員的交通管制與改道措施。

