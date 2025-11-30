12月新制看過來！台鐵逾百列次改點 TPASS 2.0回饋升級

台鐵在12/23起，針對總共111列次進行改點，在中南部也加開班次。（圖／資料畫面）





12月新制即將上路，民生、交通及醫療方面都有變革，包括TPASS2.0回饋升級，另外一劑要價高達1億的罕病藥物，也納入健保給付。另外北市則是開放敬老卡泡溫泉，預計將有57萬名長者受惠。

交通部宣布12/1起，將加碼推出TPASS2.0＋優惠，每月只要搭乘中長途國道客運兩次，就能享有15%乘車金回饋。而台鐵則是在12/23起，針對總共111列次進行改點，在中南部也加開班次提升運能。另外衛福部則是針對，轉移性胰腺癌、乳癌，以及罕見疾病，AADC缺乏症1劑高達1億元的治療藥物納入健保，創下健保給付 史上新高。

在地方上，北市府推動敬老卡能夠再擴大使用，可以用來泡溫泉，預計將有57萬名長者受惠。台中則是開放，行人、慢車與雜物違規罰單，可以到四大超商繳納，更加便民。至於雲林的西螺大橋，因為要進行整體結構整修，12/1開始封閉一年到2027年1/4，當地居民通行時，務必多加留意路況。

