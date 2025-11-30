12月新制》台鐵大改點、1針1億元罕藥納健保、西螺大橋封閉10大新政一次看

時序即將邁入12月，全台從中央到地方，一系列重大新制、福利與交通變革將上路。

最引人注目的，莫過於台灣研發的「一劑1億元」罕病神藥正式納入健保給付，創下健保史上單價最高紀錄。此外，通勤族關心的台鐵大改點將調整111列次；而歷史悠久的西螺大橋則將封閉維修長達一年多，從交通、醫療到國土安全，十大新政懶人包，一文掌握！

破億天價罕藥入健保

罕見疾病「芳香族L-胺基酸脫羧基酶（AADC）缺乏症」新藥納入健保給付，這種基因治療製劑由台灣團隊研發，象徵我國具備基因治療的實力，但其代價極高，單劑價格直逼一億元，一舉創下健保給付藥物的史上最高單價紀錄。

AADC缺乏症是一種遺傳性罕病，患者因基因變異而缺乏多巴胺，平均壽命僅約7歲，然而，臨床試驗顯示，該基因療法可望讓患者壽命延長超過20歲。

此藥物終生僅需施打一次。健保署預估，新制上路首年約有13人受惠，藥費支出約13億元。

考量藥品需由腦殼注射、危險性高，健保署特別訂定嚴謹的執行醫院及手術醫師資格，且須經專案審查同意後才能用藥。

TPASS升級最高回饋30%

交通部為鼓勵民眾搭乘中長途國道客運，自12月1日起推出「TPASS 2.0+」常客優惠，這項優惠針對91條中長途國道客運路線（西部70公里以上及東部路線），並設計了更容易達成的回饋門檻：每月搭乘2次即可享15%乘車金額回饋，搭乘滿4次，最高可享30%乘車金額回饋。

為避免異常交易行為，每月每卡的回饋金額設有上限2,500元，同時，電子支付（悠遊付、iPASS MONEY、icash pay）也同步開放納入累計回饋。

台鐵時刻微調111列次

台鐵公司為優化運能，將自12月23日起進行時刻微調，總計調整111列次。

其中，變動超過5分鐘的班次約有15列次，重點在於優化列車編組運用，例如彰化往花蓮的普悠瑪調整為EMU3000型自強號。

新制也增開台中-潮州間EMU3000型自強號2列次，調整後中南部地區運能將提升，台中-高雄間運能提升3.8%。

無人機進口須先取得許可

為配合無人機源頭管理與國土安全，經濟部國際貿易署公告，自12月1日起，14項無人機產品將增列輸入規定代號。

未來進口無人機，不論是民用或軍用，都必須事先取得交通部民航局或國防部的同意文件，海關才能放行。

這項新制涵蓋範圍甚廣，從最大起飛重量250公克以下至150公斤的各類無人機均受規範。不過，若遙控無人機未裝設導航設備或重量未達2公斤，則可免附文件放行。

西螺大橋封閉一年多

連接彰化與雲林的西螺大橋，將於12月1日上午8點起實施全橋封閉整修。

由於這座擁有70多年歷史的橋梁已出現漆面老化、鋼構鏽蝕及橋墩裂縫等問題，預計維修補強作業將持續至2027年1月4日。

施工期間，雲林縣政府籲請用路人提前改行省道台1線（溪州大橋）作為替代路線，務必配合現場交通管制。

玉山觀高山屋開始收費

內政部國家公園署玉山國家公園管理處表示，耗時兩年興建的觀高山屋，將於12月1日起開始收費。

觀高山屋位於八通關越嶺線西段14.6公里處，海拔2540公尺，收費標準為：每人每宿平日800元、假日1200元，此外，山屋的住宿人數也將同步放寬，從試營運期間的28人增加到全數42人。

山屋內設有交誼廳、簡易炊煮區，並備有緊急救護設備如攜帶型加壓艙（PAC）。

台中市指定交通罰單可在超商繳納

台中市警察局宣布，過去只能前往警察分局或郵局臨櫃繳納的行人、慢車違規及道路障礙等交通違規罰單，自12月1日起可至全國4大超商繳費。

民眾只需持罰單，透過超商多媒體事務機列印繳費單，即可在櫃檯繳款，大幅提升便利性。

基隆市地籍+稅籍異動即時通一站式服務

為強化不動產防詐騙，基隆市地政事務所與稅務局合作，自12月1日起啟動「地籍+稅籍異動即時通」一站式服務。

基隆市民只需要跑一趟地政事務所或稅務局，持國民身分證便能一次申辦兩項通知服務，當名下不動產發生買賣、贈與、查封等13種類型的登記異動時，民眾可立即收到簡訊或Email通知，達到即時預警功能。

北市敬老卡擴可泡溫泉

台北市政府擴大敬老卡的使用範圍。長者在年底前，可使用敬老卡點數前往約20家合作業者泡溫泉，此外，市府正研議未來是否將敬老卡開放於KTV使用。

新北市河濱園區場地借用開放線上申請

新北市政府高灘地工程管理處宣布，自12月1日起，全面開放五大流域場地借用線上申請。

新的「新北市河川高灘地-綠美化園區場地借用申請系統」提供即時查詢場地時段功能，並可自動估算租借費用及保證金。民眾僅需透過手機或電腦即可完成所有申請流程，大幅縮短以往需致電查詢及郵寄資料的作業時間。

不過，棒壘球場地和千人以上的大型活動仍需依其他管道申請。