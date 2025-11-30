12月新制！TPASS 2.0+常客優惠上路 台鐵12/23大改點

〔記者蔡昀容／台北報導〕2025年即將迎來最後1個月，有些新措施將上路。交通部「TPASS 2.0+」常客優惠12月1日起上路；台鐵12月23日起將大改點，總計111列車調整行車時刻。

交通部繼「TPASS 2.0」常客優惠之後，12月再加碼推「TPASS 2.0+」常客優惠，每月搭乘91條中長途國道客運路線(西部70公里以上及東部國道客運路線)2次可享15%乘車金額回饋、搭乘4次可享30%乘車金額回饋，每月每卡回饋上限2500元；其他公共運輸則仍依既有回饋條件計算回饋金額。

「TPASS 2.0+」適用電子票證及電子支付。持電子票證者，可至公運常客優惠平台點選進入各票證公司記名專區記名登錄，先前已完成記名登錄的電子票證無須另外登錄。如要領取回饋金，請在次月25日起至四大超商櫃台由店員協助、台北捷運各站(悠遊卡售卡加值機)或票證公司APP靠卡領取。

使用電子支付者，可使用悠遊付、iPASS MONEY、icash pay乘車即可累計回饋，請先至各票證公司APP點選將電子支付帳號登錄成為「TPASS 2.0+」常客優惠會員，完成登錄次日起累計當月搭乘公共運輸紀錄，並於次月25日由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶。

回饋計算舉例，「7513台北市—高雄市」每月搭乘2次可回饋241元(每次803元×2次×回饋15%)；每月搭乘4次可回饋964元(每次803元×4次×回饋30％)。連假期間若實施國道客運6折優惠，常客優惠往上累加，回饋以旅客6折後車費計算。

12月另一項新制，是台鐵12月23日起將大改點。總計有111列車調整行車時刻，變動5分鐘以上班次約有15列次。

大改點重點包括優化列車編組運用，彰化－花蓮間278次(12月24日起)及285次普悠瑪調整為EMU3000型自強號，樹林－花蓮間224、235次EMU3000型自強號調整為普悠瑪；提升中南部地區運能，增開台中－潮州間EMU3000型自強號2列次(191次及196次)；提升海線尖峰時段運能、縮短班距，包括增開下午時段彰化往竹南(彰化下午2點33分開)及竹南往彰化(竹南下午4點22分開)區間車共2列次。

