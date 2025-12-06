【12月新片報到】年末幸福加溫 多元題材饗宴

記者王丹荷／綜合報導

本週新上映電影有喬許哈契森、伊莉莎白萊爾、派珀魯比歐等主演改編自賣座電玩遊戲系列續集《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》，許瑞奇、洪慧芳等主演《好孩子》，故事圍繞於樂生療養院的紀錄片《大風之島》；以及導演細田守最新動畫電影《Scarlet永無止境的史嘉蕾》，里茲阿邁德、莉莉詹姆斯、山姆沃辛頓等主演《玩命中繼站》，沈恩敬、河合優實等主演《旅與日子》。

《旅與日子》

描述閃耀的夏日海灘上，一位與這裡格格不入的男子，遇見了一位鬱鬱寡歡的女子，兩人就只是共同度過了一些時光。李是一名編劇，在創作上陷入了瓶頸，於是決定踏上一段旅程。冬日裡，她住進一間破破爛爛的民宿，屋頂上厚重的積雪感覺隨時都會崩塌。她在那遇見了懶散的民宿老闆，弁造。這間民宿沒有暖氣，甚至連被褥都得自己鋪…（12/12上映）

《Scarlet永無止境的史嘉蕾》

描述來自中世紀的劍士公主史嘉蕾，踏上為父報仇的危險旅程。然而在任務失敗身受重傷後，她誤入「異世界」，遇見一位來自現代、懷抱理想的日本青年。他不僅幫助她療傷，更讓她看見一個不被憤怒與仇恨吞噬的未來。當她再次面對殺父仇人時，史嘉蕾將迎來最艱鉅的戰鬥：她是否能打破仇恨的循環，找到復仇之外的人生意義？ （12/10上映）

《好孩子》

描述變裝皇后阿好為了照護罹患失智症的母親菊花嫂，暌違多年返家，卻在某次表演後忘了卸妝，被母親誤以為是小偷，情急之下阿好只好謊稱自己是母親的「女兒」，沒想到這個誤會竟悄悄修補了他們多年的裂痕。母子在混亂又溫暖的相處裡重新學會擁抱對方，也讓阿好重新面對愛、身分認同，展開一段療癒與救贖的動人旅程。（現正熱映）

《大風之島》

描述在臺灣都市邊陲的樂生療養院山坡上，一群患有漢生病的院民沉睡於近1世紀的隔離之中。他們的生活雖忙碌卻平靜，生命如盤根錯節的樹根，深深扎根於這片土地。2005年，一場因捷運機廠開發而引發的迫遷爭議，將院民們捲入錯綜複雜的角力，他們組成自救會，覺醒、奮起，不再甘於被視為病人，而渴望作為「完整的人」被對待。然而，這場抗爭比想像中更漫長、更艱難。12年後，樂生終於開始重建，然而重建工程卻步步侵蝕，這片山坡日漸縮減，如今僅剩一道通往無處的斷頭橋與外界相連，成為真正的孤島。政治角力如狂風呼嘯而過，院民們則以殘弱的身軀、堅定的意志，死守生活的點滴，不肯放手。這些羈絆，是他們曾奮力活著的證明。（現正熱映）

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》

描述自費斯熊佛萊迪披薩餐館發生的那場超自然噩夢事件已過去1年，當時的恐怖事件逐漸被扭曲成誇張的當地傳說，甚至啟發小鎮舉辦史上首次的費斯節。前任夜間警衛麥克以及警官凡妮莎向麥克11歲的妹妹艾碧隱瞞關於她的機械玩偶朋友們的真相。但當艾碧偷溜出去，再次找到機械玩偶佛萊迪、邦尼、積卡和霍斯後，又將發生一系列的恐怖駭人事件，揭露佛萊迪餐館真正起源的黑暗秘密，並且釋放一股隱藏數十年，早已被遺忘的邪惡力量。（現正熱映）

《玩命中繼站》

描述艾許是個頂尖的「解決者」，他專門擔任吹哨者和黑心企業的中間人，並藉此賺取報酬。行事嚴謹的他，總是透過縝密的計畫隱藏自己的真實身分。然而，當艾許收到客戶莎拉的訊息，表示需要他的保護才能活命，艾許的行事原則頓時開始動搖…（12/12上映）