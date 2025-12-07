12月易漲難跌 三大法人本週連袂買超台股
[NOWnews今日新聞] 台股本週五拉尾盤，指數終場上漲185.18點，收在27980.89點，距離28000點大關僅差一步之遙；12月第一週三大法人全數站在買方，為8月以來首見。法人分析，台股12月向來易漲難跌，預期台股至年底前仍有表現空間。
本週台股週線連二紅，上漲354.41點，週漲幅1.28%，平均日均量4580.27億元。
12月第一週三大法人全數站在買方，為8月以來首見，外資買超526.65億元，投信與自營商雙雙連續第二週買超92.53億元、120.71億元，三大法人本週合計回補台股739.89億元。
PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，進入2025年最後一個交易月，統計過去35年數據，12月為集團及法人年底傳統作帳行情，台股向來易漲難跌，且今年11月指數走跌-2.15%，在歷史數據中，11、12月連續兩個月大盤走跌僅發生過兩次，一次為2000年科技泡沫，另一次是2007年次貸危機，目前美台股市企業獲利受惠於AI帶動，台灣經濟基本面也暢旺無虞，可以預期台股至年底前仍有表現空間。
除了旺季行情加持，廖炳焜表示，國內外有不少利於台股表現的利多因子，國際市場方面，美股第三季財報優於預期，科技產業表現更是表現亮眼，科技股獲利獲得上修至年增30.1%，同時2025、2026年科技股盈餘也雙雙獲得調升，年增率分別為24.6%及26.6%，加上12月聯準會（Fed）降息機率急升，有利於資金面推升。
至於國內則有本益比獲得上修、經濟成長等利多，廖炳焜表示，主計處針對第三季初步統計經濟成長率為8.21%，較10月概估數7.64%增加0.57%，今年全年經濟成長率更是一口氣上修2.92個百分點至7.37%，創下2011年以來新高，且在高基期下，對2026年經濟成長仍達3.54%，反映出AI需求超乎預期的強勁，是景氣穩健成長關鍵。
他分析，看好GDP獲上修且有機會進一步調升，台股企業獲利也有同步出現上修態勢，在關稅底定、匯率未再大幅升值、聯準會降息預期之下，除了支撐台股多頭格局也能帶動評價提升，倘若台股企業獲利進一步上調，以17至19倍本益比來估算，年底前指數有望再創高點，進入2026年也有高點可期。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
台股週線連2紅、邁向28000點 台積電拉尾盤收1460元
台股震盪台積電狹幅整理 權值股分歧、機器人概念股搶眼
明年台股衝上3萬點？謝金河稱台積電是關鍵 提醒選股要下功夫
其他人也在看
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
台積電.鴻海.緯穎現階段怎進場？ 李永年：有機會再20%以上漲幅
今年台股前3季EPS排行前10名出爐，第一名是緯穎(6669)200.85元，第二名是大立光(3008)109.06元，第三名則是川湖(2059)66.35元，聯發科(2454)則排第51.76元，台...華視 ・ 1 天前 ・ 7
睽違一個月！緯創爆量「發爐」重返150元大關 分析師：中實戶低接出量
AI伺服器代工大廠緯創（3231）今（5）早盤以146元平盤開出後迅速上漲，盤中最高一度飆4.79％至153元，睽違一個月重返150元大關，開盤50分鐘成交量即突破5.1萬張，躍居台股第二大交易量個股。運達投顧分析師陳石輝表示，市場上有許多「中實戶」持續在140至145元附近低接，使得籌碼相對穩定，一旦出量，就容易推動股價快速上攻。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
0050換股「四進四出」刪這4檔、列入南亞科
[NOWnews今日新聞]規模已達9987億元的、接近兆元級的台股國民ETF元大台灣50（0050），追蹤指數「富時臺灣50指數」今（5）日公布第四次成分股定期審核結果，此次調整「四進四出」並展現強烈...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
營建族群倒一片！中工挫逾2% 分析師續看空
營建類股今（5）日普遍承壓，類股跌幅約落在0.3%至0.5%之間，其中中工（2515）下跌2.5%、國產（2504）跌逾1.7%。啟發投顧分析師白易弘表示，營建股仍籠罩在第七波信用管制陰影下，成交量萎縮、資金動能平淡，整體格局持續偏空震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
吃到輝達SoCAMM2紅利！「這檔記憶體股」爆量漲停 買盤狂湧搶上車
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI與HPC需求急增點火記憶體熱潮，近日市場再傳出三星電子拿下輝達新一代SoCAMM2記憶體規格逾半供應量後，相關受惠族群全面...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電太強買了就不放手！ 分析師「永不賣出」關鍵理由曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國最具影響力的投資理財網之一《TheMotleyFool》指出，在全球晶片製造領域，台積電（2330）技術與良率領先全球，包括蘋果...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2
重返2億元大關！宏達電11月營收2.98億元、年減逾8%
智慧型手機與虛擬實境廠商宏達電hTC（2498）今（5）日公布最新自結合併營收，11月自結合併營收為2.98億元、年減8.68%，前10月累計自結合併營收為26.09億元、年減2.85%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
瘋搶南亞科、華邦電！三大法人狂砸51億掃貨4.5萬張 外資「這檔」連8買17萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（5）日開高走高，終場加權指數收在27980.89點，上漲185.18點，漲幅0.67%，成交量為4459.18億元；台股周線則收漲354....FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「小台積」納記憶體、半導體測試2強！「這檔」月營收年增145%入陣加持 佳世達遭踢出
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受益人數逼近23萬、被稱為「小台積電」的富邦科技（0052）成分股換血揭曉，臺灣指數公司公布其追蹤指數成分股審核結果，增...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
明年台股3萬點是低標！5大投顧「2026行情攻略」 AI主軸外「這族群」有望補漲
今（2025）年4月間，受美國對等關稅影響，台股先是崩盤狂瀉2065點，創下史上最大跌點後，3日後又暴漲超過1600點，創下單日漲點新高，屢創驚人紀錄，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車。年關將近，近日迎來各大券商展望會舉辦潮，對於2026年台股表現，等5大投顧多普遍保持樂觀看法，認為明年有望再創高點，台股3萬點大關指只是低標。 雖對等關稅掀起全球政經海嘯，......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 2
記憶體回神！華邦電大漲近7%炸量34萬張 南亞科「10月獲利贏Q3全季」攜力積電、華東齊揚
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股今（5）日大盤氣氛樂觀，收漲185.18點，落在27980.89點，漲幅0.67%。除權值股王台積電（2330）上漲15元帶動大盤收紅，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
缺貨題材成最大助燃劑？這檔「封測廠」漲半根 被掃貨爆量9萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導記憶體封測大廠華東（8110）今（5）日股價強勢走高，盤中一度挑戰40元大關，最高衝上40.95元。可惜收盤股價回落至39.60元，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
AI供應鏈吃香喝辣！台積電、南亞科、華邦電勁揚 「PCB大廠」一度漲停噴8.31%炸167億成交額
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於龍頭股台積電（2330）上漲，以及記憶體族群如華邦電（2344）、南亞科（2408）等齊揚，台股大盤今（5）日收紅漲185.18...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這檔拓展美國晶圓製造！11月營收破200億 遭投信狠丟19日「提款29億」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，投信本週買超...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
金馬選股年2／股債誰優有雜音 專家看好這三類產業
針對2026年全年台股趨勢，富邦投顧事長陳奕光分析，年中可逢低佈局，預期年底可望有正面效益。第一季公司召開董事會公佈現金股利，高股息ETF換股題材激勵股價，加上GTC AI題材發酵，股市偏多；第二季為傳統電子五窮六絕，過往經驗有較大拉回機率。下半年進入傳統旺季，加上AI...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
蘇姿丰親自證實MI308晶片獲准入中國市場！下一個會是輝達嗎？
美國晶片大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）證實，旗下部分AI晶片 Instinct MI308 已獲美國政府准許出口至中國大陸，AMD也已準備在出貨時繳交15%稅金給美方。根據路透社的報導，蘇姿丰4日在舊金山出席科技媒體《WIRED》主辦論壇活動時親口證實，公司已拿到MI308出口許可，「我們準備好了繳稅，也準備好出貨。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
大盤盤整資金轉向 金融指數上揚 00919含金抗震周漲1.35％居冠
近期大盤雖震盪，不過金融股在獲利與降息升溫利多下表現相對出色，也讓金融指數持續攀升，4日上漲1.3%，來到2,283.49點，創下1990年1月13日以來新高，也帶動含金量高的台股ETF抗震逆勢上漲。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
0050喜迎南亞科、健策！外資仍與197萬股民作對「再提47億元離去」 00919也中刀
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股本周震盪走高，加權指數周五收在27980.89點，周線上漲354.41點，漲幅1.28%。根據證交所公布籌碼動向，外資本周大買526....FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話