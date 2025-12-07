12月易漲難跌 三大法人本週連袂買超台股

▲本週台股週線連二紅，上漲354.41點，週漲幅1.28%，平均日均量4580.27億元。三大法人全數站在買方。（圖／ pixabay）

[NOWnews今日新聞] 台股本週五拉尾盤，指數終場上漲185.18點，收在27980.89點，距離28000點大關僅差一步之遙；12月第一週三大法人全數站在買方，為8月以來首見。法人分析，台股12月向來易漲難跌，預期台股至年底前仍有表現空間。

本週台股週線連二紅，上漲354.41點，週漲幅1.28%，平均日均量4580.27億元。

12月第一週三大法人全數站在買方，為8月以來首見，外資買超526.65億元，投信與自營商雙雙連續第二週買超92.53億元、120.71億元，三大法人本週合計回補台股739.89億元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，進入2025年最後一個交易月，統計過去35年數據，12月為集團及法人年底傳統作帳行情，台股向來易漲難跌，且今年11月指數走跌-2.15%，在歷史數據中，11、12月連續兩個月大盤走跌僅發生過兩次，一次為2000年科技泡沫，另一次是2007年次貸危機，目前美台股市企業獲利受惠於AI帶動，台灣經濟基本面也暢旺無虞，可以預期台股至年底前仍有表現空間。

除了旺季行情加持，廖炳焜表示，國內外有不少利於台股表現的利多因子，國際市場方面，美股第三季財報優於預期，科技產業表現更是表現亮眼，科技股獲利獲得上修至年增30.1%，同時2025、2026年科技股盈餘也雙雙獲得調升，年增率分別為24.6%及26.6%，加上12月聯準會（Fed）降息機率急升，有利於資金面推升。

至於國內則有本益比獲得上修、經濟成長等利多，廖炳焜表示，主計處針對第三季初步統計經濟成長率為8.21%，較10月概估數7.64%增加0.57%，今年全年經濟成長率更是一口氣上修2.92個百分點至7.37%，創下2011年以來新高，且在高基期下，對2026年經濟成長仍達3.54%，反映出AI需求超乎預期的強勁，是景氣穩健成長關鍵。

他分析，看好GDP獲上修且有機會進一步調升，台股企業獲利也有同步出現上修態勢，在關稅底定、匯率未再大幅升值、聯準會降息預期之下，除了支撐台股多頭格局也能帶動評價提升，倘若台股企業獲利進一步上調，以17至19倍本益比來估算，年底前指數有望再創高點，進入2026年也有高點可期。

