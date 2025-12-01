12月星空燦爛 雙子座流星雨、水星西大距齊現

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市立天文科學教育館今（1）日公布，冬季夜空亮星特別多，12月的燦爛星空十分精采，先後有水星西大距、歲末最後一場雙子座大型流星雨，還有月近昴宿星團陪伴跨年，民眾將可大飽眼福。

臺北天文館指出，12月8日發生水星西大距，為今年最後一次適合觀賞水星的時段，亮度-0.5等，天文迷於黎明5時30分至天亮間，朝東南東方低空搜尋，可找到這顆平時不易觀察的行星。12月14日是全年最精采的雙子座流星雨極大期，其特色是流星速度中等偏慢且偶有明亮的火流星，預估每小時天頂流星率（ZHR）約為150，實際每小時可觀賞到約100顆左右，且當晚月相近殘月，對觀賞流星雨影響不大，民眾可把握機會欣賞流星盛宴。

另外，今年冬至於12月21日，當天太陽直射南回歸線，北半球將經歷1年中白晝最短、夜晚最長的一天，白晝時間僅10小時34分，而冬至並非太陽最晚升起或最早落下的日子，但當天日出與日落方位卻是全年最偏南的，臺北天文館提醒，大眾不妨觀察此有趣的現象。

此外，臺北天文館補充，12月31日日落後，可見月球和昴宿星團連袂現身於西方天空，隨著時間推移，月球將貼近掠過猶如夜空寶石箱的昴宿星團，並於當晚21時相聚於2度範圍內，建議民眾使用雙筒望遠鏡欣賞這場星月共舞的天象美景，同時迎接2026年的到來。

<12月14日是全年最精采的雙子座流星雨極大期，其特色是流星速度中等偏慢且偶有明亮的火流星，預估每小時天頂流星率（ZHR）約為150。（臺北天文館提供）

<12月31日日落後，可見月球和昴宿星團連袂現身於西方天空，隨著時間推移，月球將貼近掠過猶如夜空寶石箱的昴宿星團。（臺北天文館提供）