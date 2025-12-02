12月星象劇變！ 李靜唯預測：金融市場恐劇烈震盪

2025年進入最後一個月，台灣吠陀占星權威李靜唯表示，12月的星象能量如同宇宙年度總清算，隨著行星快速換位，群星在射手座聚集並與逆行木星對衝，國際局勢恐在正義對抗強權的張力下加速升溫，金融市場、政治與社會能量將進入最劇烈震盪期。

李靜唯預測12月星象劇變。（示意圖／取自pexels）

李靜唯在臉書指出，11月群星落在天蠍如同驚濤駭浪，全球天災死亡人數屢創新高，天蠍尾聲爆發的香港宏福苑大火更像壓垮世界情緒的最後一根稻草。她表示，12月20日群星將抵達射手座，並與逆行在雙子座的木星對沖，這將是一個正義尋求出口、強權加速擴張的月份。

李靜唯分析，11月30日水星短暫進入天秤，隨即在12月7日回到天蠍，短短幾天成為罕見的談判與協調窗口。此刻中日兩國領袖對抗升溫，中方啟動更大規模的經濟制裁，在太陰化忌的尾聲，日本首位女性首相高市早苗承受空前壓力，而2026年進入塔羅正義流年，也預示她的政權恐面臨巨大變數。

李靜唯指出，木星在12月6日逆行回到雙子，象徵理性主導信念，然而逆行也意味著道德界線逐漸模糊。12月8日火星進入射手並與木星對沖，使全球資訊秩序劇烈震盪，秘密資料外洩、輿論扭曲、信任崩塌等事件皆可能接連發生。李靜唯特別提到，台灣2026年選舉將至，民調、話術與宣傳混戰，將掀起新一波認知焦慮。

李靜唯表示，12月7日至12月29日水星回到天蠍，並與金星、太陽同宮，讓溝通變得深沉、隱晦且充滿壓力，也意味著秘密被迫浮現，各式黑幕與醜聞陸續曝光。她強調，尤其與情色、金錢、政治或娛樂圈領導人物相關的事件更容易引爆社會輿論。

李靜唯分析，12月下旬金星進入射手，金融市場恐劇烈震盪。（示意圖／取自pexels）

她分析，12月11日海王星在雙魚順行，加上土星同樣在雙魚順行，水象能量被大幅推升，從水患、海洋災難到全球水資源政策，都可能迎來劇烈變動。李靜唯說明，虛幻的承諾被迫面對現實，民眾對舊體制的信任正被重新檢驗，海王星象徵真相浮現，土星象徵制度的審判，世界也進入一段幻象崩塌的過程。

李靜唯指出，12月16日太陽進射手並與火星同宮，使領導者、信念與權威全面接受考驗，強權擴張、政策轉向、國際談判定調、宗教與價值觀衝突加劇，甚至政治與軍事領袖換位等情勢皆可能發生。她表示，部分國家領袖可能因意識型態或宗教議題失言而落入重大公關危機，而遭遇災難的香港也將掀起更深層的正義覺醒。

李靜唯特別示警，12月21日至翌年1月13日，金星進射手並與太陽、火星、月亮同宮，加上土星與計都的相位，使這段時期成為整月最劇烈且不穩定的宇宙震央。她說明，金星、火星與月亮受太陽灼傷，象徵意外、衝突、暴動與天災風暴全面升溫，金融市場易出現劇烈波動，政治與娛樂圈也更可能爆發重大事故，尤其女性領袖及公眾人物更需特別留意，航空安全也需高度關注。

她也提到，科技突破可能帶動特定產業與股票短線衝高，旅遊、文化與跨國消費市場也迎來短暫的強勢行情，形成危機與契機並存的局面。李靜唯在臉書表示，12月2日至12月22日被視為業力最容易失控的階段，火星、太陽與金星落在天蠍到射手的能量結構中，這是一段從秘密走向真相、從復仇走向正義、從壓抑走向爆裂、從黑暗走向覺醒的巨大能量。

