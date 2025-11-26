12月最強抗老新品！Nu Skin、瑞妍、東森自然美三大品牌端出「高科技抗老」決勝保養力！
年底保養市場直接火力全開，從「預防性抗老」到「亮白緊實」全面升級，尤其冬天乾燥、黯沉、細紋都加速浮現，三大品牌同時推出頂規新品，不只講究科技，更把質地、穿透力與成分濃度推到新高度，讓12月成為名副其實的抗老黃金期。
東森自然美NB-1晶鑽肽彈力EX系列
東森自然美全新升級的「NB-1晶鑽肽彈力EX系列」主打「晝夜養護」概念，利用P.A.D.光能逆時系統把彈力、亮度一次拉滿，包括玻色因、AH8六胜肽、鑽光彩虹藻三大成分同時啟動修護，針對乾紋、鬆弛、暗沉等冬季最棘手的問題，打造從前導、精華到面霜的完整鏈結。
系列品項中像撫紋緊緻露EX能提升吸收效率、豐潤緊實精華EX強調彈力支撐、全效肌活霜EX則將滋養度推高，讓隔天的肌膚亮度與緊緻度直接上線，呈現更飽滿的年輕光澤。
Nu Skin ageLOC® Tru Face®活顏抗老系列
Nu Skin的ageLOC® Tru Face®活顏抗老系列，可說是今年最具討論度的新品之一！它以「預防性抗老」重新定義保養節奏，透過三大技術─ageLOC® 肌因抗老科技、FirmPlex緊膚技術、PrepPlus前導系統─同步運作，從第一步就打開吸收通道，再把彈力與修護推進更深層。使用過的人都說短短一週就能看到平滑度、彈嫩度、亮度的立即變化！無論是頂級逆齡精華、鎖水修護霜或緊緻倍彈霜，都以「強化結構＋溫和高效」為核心，特別適合生活忙碌、詢求快速見效的族群。
瑞士瑞妍肌光白精粹系列
定位在更高階「亮白×緊緻×光澤」科技路線的瑞妍兩款新品，強調比傳統美白更全面的肌膚升級！「肌光白精粹膠原濃縮液」與「肌光白精粹乳霜」以CytoPep™專利胜肽細胞精粹搭配多重亮白活性，從暗沉、瑕疵到膚色不均全面處理，同時兼具彈力與保濕；膠原濃縮液可鎖定瑕疵、黯沉與膚況粗糙精準對應，乳霜則能提升肌膚整體光澤、細緻度與亮度，打造如鑽石般透亮的「精緻白肌」，推薦想同時改善暗沉又追求高級膚感的人。
