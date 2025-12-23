12月最新民調出爐：54%國人不樂見在野封殺國防預算 賴清德聲望強勢回升5.5%

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

台灣民意基金會今(12/23)公布最新民調，針對國防特別預算案，54%國人不樂見在野黨封殺；另外，總統賴清德聲望贊同者為43.4%，不贊同者48.6%，跟上月相比，總統職務贊同率上升5.5%，不贊同率下跌1.6%，使得不贊同者比贊同者只多5.2%，和上月相比，縮小6.8%，顯示過去一個月，賴總統的施政作為獲得民意正面回應，整體民意正在回升中。

總統賴清德，資料照，總統府提供

台灣民意基金會公布12月全國性民調，針對賴總統上任1年7個月，是否贊同總統處理國家大事的方式，包括人事安排與政策？民調顯示，非常贊同16.4%，還算贊同27%，不太贊同21%，一點也不贊同27.6%。這次的民調也傳達一項訊息，也就是賴總統的聲望正在明顯恢復中，儘管還未脫離執政困境。

另針對國人對於賴總統上月提出的8年1.25兆國防特別預算案遭立院擱置的反應，樂見者30.2%，不樂見者53.7%，顯示明顯有過半數國人，憂心中國軍事威脅與美國對台期待落空，不樂見國防預算在未經國會討論即破局。

民調報告中指出，民調顯示，對於賴總統領導國家方式，贊同及不贊同兩方強硬派都有增強的跡象，溫和派則趨減弱，換言之，在大罷免案經過4個月後，國內政治兩極化態勢有死灰復燃的現象。

報告說明，過去一個多月，賴總統罕見強勢出擊，先是在11/26召開國安記者會，宣布8年投入1025兆國防特別預算，建構台灣之盾，美國《華盛頓郵報》也刊出賴總統投書，並在文中引用美國總統川普所說，以實力帶來和平的理念，表達台灣強化自我防衛能力的決心。

報告指出，長期趨勢來看，過去半年賴總統聲望急速下坡，陷入執政困境，大罷免大師敗無疑是單一最重要因素，但隨著時間過去，加上賴總統近一個月來強勢出擊，搶回主導權，民調也跟著爬升，但何時能完全脫離困境，目前看來，仍是問號。

本次民調訪問期間為 2025 年 12月 15日至17 日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機 30%。有效樣本 1077 人，市話 752 人，手機 325 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源為財團法人台灣民意教育基金會。

